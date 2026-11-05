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Csalódottan értékeltek a liverpooli oldalak a Fenerbahce otthonában elszenvedett 3-2-es vereség után. Szoboszlai Dominik teljesítményét kritikával illették, a nyári sztárigazolás, Bradley Barcola pedig nem teheti zsebre, amit kapott.

A Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai Dominik támadó középpályásként, a tízes pozíciójában kapott lehetőséget Andoni Iraola vezetőedzőtől, ám a magyar játékosnak ezúttal nem volt jó meccse. A Vörösök 3-2-es vereséget szenvedtek Isztambulban, bár a 26 éves klasszissal kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy nemrég épült fel combizom-sérüléséből.

Szoboszlai Dominik nagy csatát vívott a középpályán a Fenerbahce játékosaival
Szoboszlai Dominik nagy csatát vívott a középpályán a Fenerbahce játékosaival
Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU
  • Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló: 
  • Fenerbahce-Liverpool 3-2 (1-1)

Fenerbahce-Liverpool: Szoboszlai Dominik játékát kritizálták

Szoboszlai sérülése mellett a Liverpool Echo sem ment el szó nélkül. 

„A nemrég elszenvedett combhajlítóizom-sérülése után a legelőrébb játszó középpályásként nem tudta befolyásolni a mérkőzés alakulását. Az utolsó 25 percre jobbhátvédnek vezényelték át, de ezen a poszton is nehezen boldogult” – írta a portál, amely a 10-es skálán 5-ös osztályzattal minősítette a magyart.

A This is Anfield ennél keményebben fogalmazott, és csak 4-est adott Szoboszlainak: 

„Ha ez volt a meghallgatása azért, hogy megszerezze a tízes posztot, akkor nem sikerült túl jól. 

Szoboszlai továbbra is meghatározó jelenléttel bír a pályán, és mindig igyekszik kivenni a részét a játékból, ugyanakkor kérdéses, hogy valójában mennyit tesz hozzá a csapat összteljesítményéhez. Ezen a mérkőzésen gyakorlatilag semmit sem tudott felmutatni egy papíron jóval gyengébb ellenféllel szemben.”

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai applauds at the end of the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Fenerbahce and Liverpool at Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi Stadium in Istanbul on November 4, 2026. Fenerbahce wins 3 - 2 against Liverpool. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
Szoboszlai Dominik ezúttal nem kapott dicséretet
Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Bradley Barcolát szétszedték Liverpoolban

A legjobb véleményt az első gólt szerző Trey Nyoniról alkották, a nyári sztárigazolás, a PSG-től szerződtetett Bradley Barcola azonban megkapta a magáét. A francia szélsőt ezúttal középcsatárként szerepeltette Iraola, de ez egyáltalán nem bizonyult nyerő döntésnek. 

„Szinte teljesen észrevétlen maradt a számára szokatlan középcsatár-poszton. 

A nagy pénzért igazolt játékos kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtott” 

– hangzott az elkeserítő ítélet Barcoláról.

Liverpool's French midfielder #29 Bradley Barcola reacts at the end of the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Fenerbahce and Liverpool at Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi Stadium in Istanbul on November 4, 2026. Fenerbahce wins 3 - 2 against Liverpool. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Bradley Barcola gyengén futballozott
Fotó: OZAN KOSE / AFP

Kerkez Milos ezúttal negyedórát töltött a pályán, a liverpooli portálok szerint ennyi idő alatt nem tudta megváltani a világot, bár Kosztasz Cimikasznál jobb volt. „A Liverpool egyenlítő góljáért küzdött, de a beadásait rendre könnyedén hatástalanította az ellenfél védelme. A 40 millió fontért szerződtetett balhátvéd teljesítménye továbbra is számos kérdést vet fel” – jegyezte meg Kerkez kapcsán a Liverpool Echo.

A Vörösök először szenvedtek vereséget a BL-alapszakaszban, négy forduló után 9 pontot gyűjtöttek, a következő körben pedig a Club Brugge otthonába látogatnak.

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