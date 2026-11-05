A Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai Dominik támadó középpályásként, a tízes pozíciójában kapott lehetőséget Andoni Iraola vezetőedzőtől, ám a magyar játékosnak ezúttal nem volt jó meccse. A Vörösök 3-2-es vereséget szenvedtek Isztambulban, bár a 26 éves klasszissal kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy nemrég épült fel combizom-sérüléséből.

Szoboszlai Dominik nagy csatát vívott a középpályán a Fenerbahce játékosaival

Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:

Fenerbahce-Liverpool 3-2 (1-1)

Fenerbahce-Liverpool: Szoboszlai Dominik játékát kritizálták

Szoboszlai sérülése mellett a Liverpool Echo sem ment el szó nélkül.

„A nemrég elszenvedett combhajlítóizom-sérülése után a legelőrébb játszó középpályásként nem tudta befolyásolni a mérkőzés alakulását. Az utolsó 25 percre jobbhátvédnek vezényelték át, de ezen a poszton is nehezen boldogult” – írta a portál, amely a 10-es skálán 5-ös osztályzattal minősítette a magyart.

A This is Anfield ennél keményebben fogalmazott, és csak 4-est adott Szoboszlainak:

„Ha ez volt a meghallgatása azért, hogy megszerezze a tízes posztot, akkor nem sikerült túl jól.

Szoboszlai továbbra is meghatározó jelenléttel bír a pályán, és mindig igyekszik kivenni a részét a játékból, ugyanakkor kérdéses, hogy valójában mennyit tesz hozzá a csapat összteljesítményéhez. Ezen a mérkőzésen gyakorlatilag semmit sem tudott felmutatni egy papíron jóval gyengébb ellenféllel szemben.”

Szoboszlai Dominik ezúttal nem kapott dicséretet

Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Bradley Barcolát szétszedték Liverpoolban

A legjobb véleményt az első gólt szerző Trey Nyoniról alkották, a nyári sztárigazolás, a PSG-től szerződtetett Bradley Barcola azonban megkapta a magáét. A francia szélsőt ezúttal középcsatárként szerepeltette Iraola, de ez egyáltalán nem bizonyult nyerő döntésnek.

„Szinte teljesen észrevétlen maradt a számára szokatlan középcsatár-poszton.

A nagy pénzért igazolt játékos kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtott”

– hangzott az elkeserítő ítélet Barcoláról.

Bradley Barcola gyengén futballozott

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Kerkez Milos ezúttal negyedórát töltött a pályán, a liverpooli portálok szerint ennyi idő alatt nem tudta megváltani a világot, bár Kosztasz Cimikasznál jobb volt. „A Liverpool egyenlítő góljáért küzdött, de a beadásait rendre könnyedén hatástalanította az ellenfél védelme. A 40 millió fontért szerződtetett balhátvéd teljesítménye továbbra is számos kérdést vet fel” – jegyezte meg Kerkez kapcsán a Liverpool Echo.