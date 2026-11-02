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A Liverpool-Arsenal rangadón Florian Wirtz közel járt a gólhoz. A német sztár az első félidőben szabadrúgásból a felsőlécet találta el, a kispadon helyet foglaló Szoboszlai Dominik pedig alig hitt a szemének.

A Liverpool-Arsenal rangadót a londoniak nyerték meg 1-0-ra az Anfielden. A gólhoz a hazai csapat is közel járt, Florian Wirtz szabadrúgásból kis híján a kapuba talált. Szoboszlai Dominik mindezt a kispadról figyelte, a magyar válogatott csapatkapitánya a második félidőben csereként állt be Trey Nyoni helyére.

Florian Wirtz lövését Szoboszlai Dominik sem hagyta reakció nélkül
Florian Wirtz lövését Szoboszlai Dominik sem hagyta reakció nélkül
Fotó: PAUL CURRIE / AFP
  • Premier League, 9. forduló:
  • Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)

Szoboszlai Dominik a fejét fogta Florian Wirtz kapufája láttán

Az első félidőben Wirtz a 16-os bal oldalánál végezhetett el szabadrúgást, a német tekerése a felsőlécen csattant. A Premier League a közösségi oldalaira is feltöltötte a videót, amelyen Szoboszlai is látható. 

A magyar válogatott csapatkapitánya feszült figyelemmel követte a jelenetet, majd a fejét fogta, 

miután csapattársa lövését követően a labda nem a kapuban kötött ki.

Amennyiben akkor már a pályán lett volna, minden bizonnyal ő végezte volna el a szabadrúgást. 

Az Arsenal ellen ráadásul Szoboszlai pályafutása egyik legszebb gólját szerezte, 

2025 augusztusában a 83. percben védhetetlenül bombázott David Raya kapujába. Az a találat akkor 1-0-s győzelmet jelentett a Liverpoolnak, amely most éppen ilyen arányban szenvedett vereséget riválisától.

A Vörösök kilenc forduló elteltével a tabella ötödik helyén állnak a Premier League-ben, a címvédő Ágyúsok viszont sikerükkel a tabella élére ugrottak.

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