A Liverpool-Arsenal rangadót a londoniak nyerték meg 1-0-ra az Anfielden. A gólhoz a hazai csapat is közel járt, Florian Wirtz szabadrúgásból kis híján a kapuba talált. Szoboszlai Dominik mindezt a kispadról figyelte, a magyar válogatott csapatkapitánya a második félidőben csereként állt be Trey Nyoni helyére.
- Premier League, 9. forduló:
- Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)
Szoboszlai Dominik a fejét fogta Florian Wirtz kapufája láttán
Az első félidőben Wirtz a 16-os bal oldalánál végezhetett el szabadrúgást, a német tekerése a felsőlécen csattant. A Premier League a közösségi oldalaira is feltöltötte a videót, amelyen Szoboszlai is látható.
A magyar válogatott csapatkapitánya feszült figyelemmel követte a jelenetet, majd a fejét fogta,
miután csapattársa lövését követően a labda nem a kapuban kötött ki.
Amennyiben akkor már a pályán lett volna, minden bizonnyal ő végezte volna el a szabadrúgást.
Az Arsenal ellen ráadásul Szoboszlai pályafutása egyik legszebb gólját szerezte,
2025 augusztusában a 83. percben védhetetlenül bombázott David Raya kapujába. Az a találat akkor 1-0-s győzelmet jelentett a Liverpoolnak, amely most éppen ilyen arányban szenvedett vereséget riválisától.
A Vörösök kilenc forduló elteltével a tabella ötödik helyén állnak a Premier League-ben, a címvédő Ágyúsok viszont sikerükkel a tabella élére ugrottak.
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