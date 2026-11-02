A Liverpool-Arsenal rangadót a londoniak nyerték meg 1-0-ra az Anfielden. A gólhoz a hazai csapat is közel járt, Florian Wirtz szabadrúgásból kis híján a kapuba talált. Szoboszlai Dominik mindezt a kispadról figyelte, a magyar válogatott csapatkapitánya a második félidőben csereként állt be Trey Nyoni helyére.

Florian Wirtz lövését Szoboszlai Dominik sem hagyta reakció nélkül

Fotó: PAUL CURRIE / AFP

Premier League, 9. forduló:

Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)

Szoboszlai Dominik a fejét fogta Florian Wirtz kapufája láttán

Az első félidőben Wirtz a 16-os bal oldalánál végezhetett el szabadrúgást, a német tekerése a felsőlécen csattant. A Premier League a közösségi oldalaira is feltöltötte a videót, amelyen Szoboszlai is látható.

A magyar válogatott csapatkapitánya feszült figyelemmel követte a jelenetet, majd a fejét fogta,

miután csapattársa lövését követően a labda nem a kapuban kötött ki.

Dominik Szoboszlai couldn't believe how close Florian Wirtz came to an equaliser for @LFC! https://t.co/1ZLR01HW5v — Premier League (@premierleague) November 1, 2026

Amennyiben akkor már a pályán lett volna, minden bizonnyal ő végezte volna el a szabadrúgást.

Az Arsenal ellen ráadásul Szoboszlai pályafutása egyik legszebb gólját szerezte,

2025 augusztusában a 83. percben védhetetlenül bombázott David Raya kapujába. Az a találat akkor 1-0-s győzelmet jelentett a Liverpoolnak, amely most éppen ilyen arányban szenvedett vereséget riválisától.

A Vörösök kilenc forduló elteltével a tabella ötödik helyén állnak a Premier League-ben, a címvédő Ágyúsok viszont sikerükkel a tabella élére ugrottak.