Valósággal átgázolt ősi riválisán a Liverpool, amely 4-0-ra kiütötte a Manchester Unitedet az Anfielden. A találkozón Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz is betalált, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig a lefújást követően elárulta, miért élvezi ennyire a közös játékot a német sztárfocistával. Szoboszlai ugyanakkor még a négygólos győzelem után sem volt maradéktalanul elégedett.

Szoboszlai Dominik imád együtt játszani Florian Wirtzcel

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai Dominik elárulta, miért imád együtt játszani Wirtzcel

Andoni Iraola együttese esélyt sem adott a Manchester Unitednek, amely 11 forduló után mindössze a 19. helyen áll a Premier League-ben. A Liverpool már a 10. percben megszerezte a vezetést, amikor Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt szerzett, miután az Alexander Isakot szabálytalanul megállító Leny Yorót kiállították.

A magyar középpályás mellett Florian Wirtz is fantasztikus teljesítményt nyújtott. A német válogatott futballista tíz helyzetet alakított ki nyílt játékból, amire a Premier League-ben 11 éve, David Silva produkciója óta nem volt példa. Wirtz ráadásul a klubjában és a válogatottban az elmúlt négy mérkőzésén összesen öt gólt szerzett. Pedig a német futballistát az elmúlt egy évben rengeteg kritika érte, hiszen hatalmas vételára ellenére sokáig elmaradt a teljesítménye a várakozásoktól. Mostanra azonban látványosan formába lendült, Szoboszlai Dominik pedig a Manchester United elleni kiütés után egyértelműen kiállt sokat bírált csapattársa mellett.

Mindig is tudtam, hogy jó játékos. Világklasszis. Imádok vele játszani, nagyon jól megértjük egymást. Szerintem hasonló típusú játékosok vagyunk, akik ugyanúgy értik a futballt, ezért is könnyebb a dolgunk. Most nagyon elkapta a fonalat, gólt szerzett a Crystal Palace ellen, a válogatottban és ma is. Szükségünk van rá, ezt ő is tudja, és még inkább ragyogni fog

– mondta a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai szerint a Liverpool játékosai egyre jobban megvalósítják azt, amit Andoni Iraola kér tőlük, a középpálya egyik legnagyobb erőssége pedig éppen az, hogy a futballisták képesek átvenni egymás szerepét, így nincsenek egyetlen poszthoz kötve.