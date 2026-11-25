Valósággal átgázolt ősi riválisán a Liverpool, amely 4-0-ra kiütötte a Manchester Unitedet az Anfielden. A találkozón Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz is betalált, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig a lefújást követően elárulta, miért élvezi ennyire a közös játékot a német sztárfocistával. Szoboszlai ugyanakkor még a négygólos győzelem után sem volt maradéktalanul elégedett.
Szoboszlai Dominik elárulta, miért imád együtt játszani Wirtzcel
Andoni Iraola együttese esélyt sem adott a Manchester Unitednek, amely 11 forduló után mindössze a 19. helyen áll a Premier League-ben. A Liverpool már a 10. percben megszerezte a vezetést, amikor Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt szerzett, miután az Alexander Isakot szabálytalanul megállító Leny Yorót kiállították.
A magyar középpályás mellett Florian Wirtz is fantasztikus teljesítményt nyújtott. A német válogatott futballista tíz helyzetet alakított ki nyílt játékból, amire a Premier League-ben 11 éve, David Silva produkciója óta nem volt példa. Wirtz ráadásul a klubjában és a válogatottban az elmúlt négy mérkőzésén összesen öt gólt szerzett. Pedig a német futballistát az elmúlt egy évben rengeteg kritika érte, hiszen hatalmas vételára ellenére sokáig elmaradt a teljesítménye a várakozásoktól. Mostanra azonban látványosan formába lendült, Szoboszlai Dominik pedig a Manchester United elleni kiütés után egyértelműen kiállt sokat bírált csapattársa mellett.
Mindig is tudtam, hogy jó játékos. Világklasszis. Imádok vele játszani, nagyon jól megértjük egymást. Szerintem hasonló típusú játékosok vagyunk, akik ugyanúgy értik a futballt, ezért is könnyebb a dolgunk. Most nagyon elkapta a fonalat, gólt szerzett a Crystal Palace ellen, a válogatottban és ma is. Szükségünk van rá, ezt ő is tudja, és még inkább ragyogni fog
– mondta a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai szerint a Liverpool játékosai egyre jobban megvalósítják azt, amit Andoni Iraola kér tőlük, a középpálya egyik legnagyobb erőssége pedig éppen az, hogy a futballisták képesek átvenni egymás szerepét, így nincsenek egyetlen poszthoz kötve.
A magyar klasszis arra is kitért, hogy mennyire különleges érzés az ősi rivális Manchester Unitedet ilyen fölényesen legyőzni, ám a kiütéses siker ellenére is maradt benne hiányérzet.
Négy-nullára nyertünk, de lehetett volna több is, és ez egy kicsit frusztrál. Minél hamarabb le kell zárnunk a mérkőzéseket, és minél hamarabb gólokat kell szereznünk. Önbizalomra van szükségünk, és ha több gólt lövünk, még több önbizalmunk lett volna
– idézte Szoboszlai Dominik szavait a Liverpool Echo.
A magyar válogatott csapatkapitánya szerint idegenben elképesztően teljesít a Liverpool, hazai pályán azonban eddig nem voltak elég jók. A Manchester United elleni kiütéses siker ugyanakkor megadhatja a szükséges lendületet a folytatáshoz.
Hosszú a szezon, és közeledünk a közepéhez. Most kell igazán beindulnunk
– jelentette ki Szoboszlai Dominik.