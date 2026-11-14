„Küzdőszellem, csapategység, egy jó szöglet és egy jó kirúgás” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Szoboszlai Dominik, akit először arról kérdeztek, mi kellett a magyar válogatott győzelméhez.

Szoboszlai Dominik szenzációsan futballozott Georgia ellen

Fotó: Profimedia

„Éreztük, hogy van lehetőség, főleg a kapu felé kanyarodó szögleteknél. Főleg az elsőnél, amit a gólvonalról rúgtak ki. Aztán Willit is megint eltaláltam, de akkor rosszul találta el. Aztán volt még egy, majd a negyedikből jött a gól, amit Sala megcsúsztatott, és öngól lett. Tudtuk, hogy ezekből veszélyesek tudunk lenni, úgyhogy mindig lenyugszunk kicsit, amikor szöglet vagy oldalszabadrúgás van, mert ezekből mindig van lehetőségünk gólt szerezni” – folytatta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki azt is elárulta, hogy nem sokon múlt, hogy kihagyja a mérkőzést.

Szoboszlai Dominik sérülten játszott?

Hétfő estig még az sem volt biztos, hogy Szoboszlai egyáltalán csatlakozhat-e a magyar válogatotthoz. Végül a Liverpool sztárja megérkezett Telkibe, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig közleményt adott ki, amelyben tudatták, hogy Szoboszlai átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. Azt is közölték, hogy megrándult a térde, így a játékáról az utolsó pillanatban döntenek majd.

„Az én fejemben mindig százszázalékos volt, hogy játszani fogok. Ha a dokit kérdezed, akár az ittenit, akár a liverpoolit, akkor kevés, vagy még annál is kevesebb esélye volt. De napról napra haladtam, próbáltam magamra fókuszálni, folyamatosan kezeléseket kaptam. Sajnos nem is tudtam annyit edzeni a csapattal, amennyit szerettem volna. Csütörtökön egy kicsit részt vettem az edzésen, aztán pénteken a meccs előtti edzést is megcsináltam. Másfél edzéssel a lábamban léptem ma pályára, de a bemelegítésnél közel voltam ahhoz, hogy azt mondjam, mégsem lépek pályára. Az egyik lövésnél éreztem a sérülést. De úgy voltam vele, ha már eddig eljöttem, nem fogom cserben hagyni a csapatot. Úgyhogy, ahogy tudtam, próbáltam a maximumot kiadni magamból. Jó volt a lábam, de most kezdődik elölről ugyanúgy a kezelés, úgyhogy keddre ismét készen kell állnom” – tette hozzá Szoboszlai Dominik, aki a magyar válogatott mindkét góljában kulcsszerepet játszott.