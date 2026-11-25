Még mindig téma Szoboszlai Dominik vasárnapi szabadrúgásgólja, amellyel a Liverpool megszerezte a vezetést a Manchester United ellen. A The Athletic egyik olvasója szerint a gólt nem lett volna szabad megadni, mert az elrúgás pillanatában a Liverpool játékosa, Bradley Bradley egy méteren belül állt a sorfalhoz képest, ami szabálytalan. Mi az oka annak, hogy a játékvezető és a VAR ezt nem vette észre?

Szoboszlai Dominik szabadúgásgólja szabálytalan volt? Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja vitát generált

Graham Scott korábban tíz éven át játékvezetőként dolgozott a Premier League-ben, ő válaszolt a kérdésre. Szerinte minden rendben történt, mert Bruno Fernandes lökte arrébb Barcolát.

"Az egyméteres szabályt azért vezették be a szabadrúgásnál, hogy megakadályozzák a támadó játékosok beavatkozását a védőfalba, ami késleltette a játékot és felesleges összetűzéseket, lökdösődést okozott. A szabály így szól:

„Ha a védekező csapat három vagy több játékosa sorfalat alkot, a támadó csapat minden játékosának legalább egy méterre kell maradnia a „faltól”, amíg a labda játékba nem kerül.”

Barcola körülbelül egy méterre volt a United falától, amikor Barrott sípjával jelezte a szabadrúgás elvégzését, és ez elég is volt. Nem akarjuk, hogy a játékvezetők mérőszalaggal lépjenek pályára, és ebben az esetben is tartották a megfelelő távolságot. Bruno Fernandes azonban Szoboszlai felkészülése közben Barcolát a fal felé lökte. Amennyire meg tudjuk ítélni, Barcola minden szándéka az volt, hogy körülbelül egy méterre maradjon a faltól, és csak azért került közelebb, mert Fernandes meglökte. Ilyen körülmények között a gól érvénytelenítése nem állna összhangban a szabály szellemével és betűjével, ezért a gólt helyesen hagyták érvényben" – fogalmazott Graham Scott a The Athletic cikkében.

Dominik Szoboszlai the best free-kick taker in the Premier League 🎯🔥 Let’s take a look at his effort against Manchester United from the stands! #LIVMUN https://t.co/U3TgOxPWEa — The Final Whistle (@Rufus_45) November 22, 2026

Szoboszlai gólja kapcsán eddig csak a szabadrúgást megelőző kiállítást emlegették. Sam Barrott játékvezető azért küldte le a pályáról a manchesteri Leny Yorót, mert a védő 17 méterre a kaputól szabálytalankodott a Liverpool támadójával, Alexander Isakkal szemben. Azóta a labdarúgó-szövetség visszavonta Yoro piros lapját, mert úgy vélték, Isak lelassított, Yoro pedig nem szándékosan lökte őt fel. A meccset a Liverpool 4-0-ra nyerte.