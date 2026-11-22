Vasárnap este ősi riválisát, a Manchester Unitedet fogadja a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának rangadóján. A 10. percben Szoboszlai Dominik szabadrúgásból talált a hálóba, középről, 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A magyar középpályásnak ez volt a második gólja a 2026/27-es Premier League-idényben, és a 17. bajnoki találata a 113. meccsén.

Szoboszlai Dominik góljával indult a rangadó Fotó: Paul Ellis / AFP

Szoboszlai Dominik gólja a Manchester United ellen

WHAT A FREEKICK FROM SZOBOSZLAI. https://t.co/VLDB2pOlP2 — Samuel (@SamueILFC) November 22, 2026

A két csapat előző idénybeli mindkét összecsapását a Manchester United nyerte, az Anfielden 2-1-re diadalmaskodott, míg hazai környezetben 3-2-re nyert. Úgy tűnik, a Liverpool azonnal visszavág a tavalyi kudarcok miatt. A meccs előtt Kerkez Milos elmondta, az előző szezon vereségei élénken élnek bennük.