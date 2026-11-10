Hatalmas érdeklődés övezte Szoboszlai Dominik Magyarországra érkezését. A válogatott csapatkapitánya az utóbbi időben autóival és feltűnő ruháival került a figyelem középpontjába valahányszor hazajött, és ez most sem volt másként, amikor egy bő szárú farmerben, egy bundában, hátrafelé fordított baseballsapkában és napszemüvegben jelent meg. Ezúttal viszont azért is követték sokan figyelemmel a 26 éves középpályás érkezését, mert hétfőn még orvosi vizsgálatokon esett át a sérülése miatt.

Szoboszlai Dominik az utóbbi időben mindig nagy feltűnést keltett a hazaérkezésével

Fotó: Instagram

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A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik vasárnap, a Crystal Palace elleni 3–1-re megnyert Premier League-mérkőzésen még gólpasszt adott, majd az első félidőben ápolásra szorult, a 69. percben pedig Andoni Iraola vezetőedzőnek le kellett őt cserélnie sérülés miatt. A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn délelőtt arról adott tájékoztatás, hogy a 26 éves labdarúgó az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően vizsgálatokon esik át. Ezért is övezte nagy érdeklődés, hogy Szoboszlai vajon megjelenik-e Telkiben – és bár ez kora délután nem történt meg a többiekkel együtt, estére csak megérkezett Magyarországra. Sőt, azóta az is kiderült, hogy térdrándulást szenvedett, az egészségügyi stáb az elkövetkező napokban mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb Marco Rossi rendelkezésére állhasson, de játékáról minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.

Szoboszlai Dominik átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. Térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a csapat kapitánya mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Játékáról azonban minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés. #csakegyutt #magyarok #GEOHUN #HUNNIR @_SZD10 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 10, 2026

Szoboszlai Dominik hazaérkezése azonban nemcsak ezért érdekelt mindenkit. A magyar válogatott csapatkapitánya legutóbb egy klasszikus amerikai luxusautóval, egy 1973-as évjáratú Cadillac Eldoradóval gurult be Telkibe, korábban pedig a ruháival keltett nagy feltűnést, ezért sokan kíváncsiak voltak arra, ezúttal vajon hogyan jön Magyarországra. Szoboszlai most egy bő szárú farmerben, egy bundában, hátrafelé fordított baseballsapkában és napszemüvegben jelent meg.

Fotókon mutatjuk Szoboszlai Dominik legfeltűnőbb hazaérkezéseit: