Örömmel fogadták a válogatott szurkolói, hogy Szoboszlai Dominik hétfőn végül megérkezett Magyarországra. A 26 éves labdarúgó rendre feltűnést kelt a ruhájával, ezúttal pedig egy bő szárú farmerben, egy bundában, hátrafelé fordított baseballsapkában és napszemüvegben jelent meg. A középpályás hazaérkezéséről készült fotók alatt Szoboszlait a Liverpool legdivatosabb labdarúgójának kiáltották ki, ám voltak olyanok, akik ezzel nem teljesen értettek egyet – sőt, megnevezték a kihívóit is.
Szoboszlai Dominik hazaérkezése azután adott reményt a magyar válogatott szurkolóinak, hogy a 26 éves labdarúgót sérülés miatt le kellett cserélni a Crystal Palace elleni bajnokin, majd orvosi vizsgálatokon esett át. Az továbbra is kérdéses, hogy a középpályás pályára léphet-e a következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésen.
A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:
- Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
- Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45
Szoboszlai Dominik ruhája miatt egyet nem értés alakult ki
A magyar válogatott csapatkapitánya legutóbb egy klasszikus amerikai luxusautóval, egy 1973-as évjáratú Cadillac Eldoradóval gurult be Telkibe, korábban pedig a ruháival keltett nagy feltűnést. Most egy bő szárú farmerben, egy bundában, hátrafelé fordított baseballsapkában és napszemüvegben érkezett Magyarországra.
A legdivatosabb Liverpool-játékos
– fogalmazott egy kommentelő a Szoboszlai Dominik hazaérkezéséről készült fotók alatt, amivel rajongók tucatjai értettek egyet. Ám olyanok is akadtak, akik más véleményen vannak.
Hugo, Kosztasz, Virgil?
– vonta kérdőre a kommentelőt egy másik hozzászóló, utalva arra, hogy szerinte Ekitiké, Cimíkasz és Van Dijk is jobban öltözködik Szoboszlainál. Sőt, a francia csatár és a holland védő nevét mások is megemlítették, mint a legdivatosabb liverpooli labdarúgót.