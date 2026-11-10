Örömmel fogadták a válogatott szurkolói, hogy Szoboszlai Dominik hétfőn végül megérkezett Magyarországra. A 26 éves labdarúgó rendre feltűnést kelt a ruhájával, ezúttal pedig egy bő szárú farmerben, egy bundában, hátrafelé fordított baseballsapkában és napszemüvegben jelent meg. A középpályás hazaérkezéséről készült fotók alatt Szoboszlait a Liverpool legdivatosabb labdarúgójának kiáltották ki, ám voltak olyanok, akik ezzel nem teljesen értettek egyet – sőt, megnevezték a kihívóit is.

Szoboszlai Dominik hazaérkezett Liverpoolból Magyarországra

Fotó: liverpoolfc.com

Szoboszlai Dominik hazaérkezése azután adott reményt a magyar válogatott szurkolóinak, hogy a 26 éves labdarúgót sérülés miatt le kellett cserélni a Crystal Palace elleni bajnokin, majd orvosi vizsgálatokon esett át. Az továbbra is kérdéses, hogy a középpályás pályára léphet-e a következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Szoboszlai Dominik ruhája miatt egyet nem értés alakult ki

A magyar válogatott csapatkapitánya legutóbb egy klasszikus amerikai luxusautóval, egy 1973-as évjáratú Cadillac Eldoradóval gurult be Telkibe, korábban pedig a ruháival keltett nagy feltűnést. Most egy bő szárú farmerben, egy bundában, hátrafelé fordított baseballsapkában és napszemüvegben érkezett Magyarországra.

A legdivatosabb Liverpool-játékos

– fogalmazott egy kommentelő a Szoboszlai Dominik hazaérkezéséről készült fotók alatt, amivel rajongók tucatjai értettek egyet. Ám olyanok is akadtak, akik más véleményen vannak.

Hugo, Kosztasz, Virgil?

– vonta kérdőre a kommentelőt egy másik hozzászóló, utalva arra, hogy szerinte Ekitiké, Cimíkasz és Van Dijk is jobban öltözködik Szoboszlainál. Sőt, a francia csatár és a holland védő nevét mások is megemlítették, mint a legdivatosabb liverpooli labdarúgót.