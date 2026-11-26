Pályafutása során először vezette csapatkapitányként tétmérkőzésen pályára a Liverpoolt Szoboszlai Dominik, aki már a 13. percben gólpasszt adott Alexander Isaknak a belga FC Bruges otthonában 3–0-ra megnyert összecsapáson. A magyar középpályás a védekezésből is alaposan kivette a részét, a második félidőben pedig közel járt a gólszerzéshez, ám Yann Sommer bravúrral hárította a lövését.

Szoboszlai Dominik először volt a Liverpool csapatkapitánya tétmérkőzésen

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP

Szoboszlai Dominik a gólpassza ellenére is kapott kritikát

A This Is Anfield 7-es osztályzattal értékelte Szoboszlai teljesítményét. A liverpooli portál kiemelte a magyar középpályás helyzetfelismerését a vezető gólnál, valamint azt is, hogy két fontos blokkal járult hozzá az egygólos előny megőrzéséhez. Ugyanakkor felrótták neki a második félidőben kihagyott nagy helyzetét, illetve azt, hogy egy alkalommal Bradley Barcola útjába került, megakadályozva a francia támadót a lövésben. Az oldal újságírója Barcola értékelésében még arra is utalt, hogy a franciának emiatt alighanem lesz néhány szava Szoboszlaihoz.

A BBC Sport ugyancsak hetest adott a magyar középpályásnak, akinek az egyik fontos blokkját és a Sommer által hárított közeli lövését emelte ki.

A szintén hetes osztályzatot adó Goal.com a Liverpool középpályájának fáradhatatlan motorjaként jellemezte Szoboszlait, akinek kulcsfontosságú szerepe volt a középpálya és a támadósor összekötésében.

A Sports Illustrated a FotMob 8,1-es osztályzatát közölte Szoboszlairól. Az amerikai sportlap szerint a magyar klasszis higgadtan készítette elő Isak vezető gólját, a középpályán pedig a kapitányi karszalaghoz méltó magabiztossággal futballozott.

Kerkez Milos egyre meggyőzőbb a Liverpoolban

A This Is Anfield még Szoboszlainál is magasabb osztályzattal, nyolcassal jutalmazta Kerkez Milos teljesítményét. A portál szerint ugyan a magyar balhátvéd még mindig nem nyújtja azt a teljesítményt, amelyet korábban Andoni Iraola irányítása alatt a Bournemouth-ban láthattunk tőle, az utóbbi mérkőzéseken azonban érezhetően feljavult a játéka, és egyre megbízhatóbbnak tűnik. Ezúttal a remek formában lévő portugál szélsővel, Carlos Forbsszal szemben is megállta a helyét.