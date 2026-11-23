Emlékezetes, 4–0-s győzelmet aratott a Liverpool a Manchester United ellen az Anfielden a Premier League vasárnapi rangadóján. A találkozó már az első percekben kedvezően alakult a hazaiak számára, miután Leny Yoro kiállítását követően Szoboszlai Dominik látványos szabadrúgásból szerzett vezetést, a Vörösök pedig a folytatásban kihasználták emberelőnyüket, és végül négy góllal nyertek. A magyar válogatott csapatkapitányának parádés találata és teljesítménye az angol sportsajtó figyelmét sem kerülte el, de Kerkez Milos játékáról is számos értékelés született.
Szoboszlai Dominikot Messihez hasonlították az angolok
A legnagyobb elismerést az NBC Sportstól kapta a magyar középpályás. A portál 9-es osztályzattal jutalmazta, és kiemelte, hogy a Manchester United térfelén szinte mindenhol feltűnt, rengeteg labdát szerzett vissza, valamint 19 alkalommal juttatta át a labdát az ellenfél védelmi vonalain.
Az amerikai sportcsatorna szerint Szoboszlai jelenleg klubja és hazája egyik legértékesebb játékosa, szabadrúgásai pedig különösen félelmetesek.
A portál egyenesen Lionel Messit emlegette vele kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a magyar futballista a rövidebb távolságból elvégzett szabadrúgásoknál már az argentin klassziséhoz közelítő magabiztosságot mutat.
Szoboszlai a Goal.com értékelésében is 9-est kapott. A lap szerint a magyar válogatott csapatkapitánya fáradhatatlanul dolgozott, a pontos szabadrúgás mellett pedig 81 passzal és hét lövéssel járult hozzá a Liverpool sikeréhez. Kiemelték, hogy a középpályás folyamatos veszélyt jelentett az emberhátrányban futballozó Manchester United kapujára.
A This Is Anfield valamivel visszafogottabb, 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak, ám a teljesítményéről így is rendkívül elismerően írt.
A Liverpoollal foglalkozó portál szerint továbbra sem teljesen meggyőző, hogy a magyar játékos a két belső középpályás egyikeként szerepel, de a Manchester United ellen szerzett találata után aligha lehet megkérdőjelezni a helyét a csapatban.
A szakíró úgy látta, Szoboszlai olyan magabiztosan lőtte be a szabadrúgást, mintha csak egy tizenegyest értékesített volna. Emellett a második félidőben mindkét lábával veszélyeztette Senne Lammens kapuját, ami még kiszámíthatatlanabbá teszi a Liverpool támadójátékát.
A BBC Sport ugyancsak 8-as osztályzattal jutalmazta a magyar középpályást. A brit közszolgálati médium a remek szabadrúgás mellett a további távoli lövéseit és a középpályán mutatott dominanciáját dicsérte.
A The National szintén nyolcast adott Szoboszlainak, míg az LFC Globe is ugyanilyen osztályzattal értékelte: utóbbi portál elsősorban a látványos nyitó gólját emelte ki.
Kerkez Milos megosztotta a kritikusokat
A Liverpool másik magyar válogatott játékosa szintén végigjátszotta a Manchester United elleni rangadót, teljesítményét azonban már jóval eltérőbben ítélték meg.
A This Is Anfield kifejezetten elégedett volt Kerkezzel, aki Szoboszlaihoz hasonlóan 8-as osztályzatot kapott. A portál szerint a balhátvéd labda nélküli mozgásával sokszor elvonta a védők figyelmét Rio Ngumoháról, ezzel értékes területeket nyitott a fiatal támadó számára.
Kerkez időnként a szélen futott fel, máskor befelé mozgott, és bár a labdával kevés igazán veszélyes megoldása volt, a csapat támadójátékában fontos szerepet töltött be.
A Goal.com már hetest adott a magyar védőnek, akinek az energikus felfutásait és a bal oldalon biztosított szélességet emelte ki. Hasonlóan értékelt az NBC Sports is, amely szerint Kerkez mindenkinél több sprintet mutatott be a mérkőzésen.
A BBC Sport ugyancsak hetessel jutalmazta a magyar futballistát, és elsősorban az előretöréseit, valamint Ngumohával kialakított együttműködését dicsérte.
A The National már kritikusabban fogalmazott: bár a lap elismerte Kerkez munkabírását és folyamatos mozgását, úgy látta, hogy a beadások és az utolsó passzok pontosságán továbbra is javítania kell. A magyar játékos itt is 7-es osztályzatot kapott.
Az LFC Globe viszont kifejezetten szigorú volt Kerkezzel, akinek mindössze 5-öst adott. A portál rövid értékelésében úgy fogalmazott, hogy a balhátvéd meglehetősen csendes mérkőzést játszott.
Szoboszlai ezzel szemben ugyanitt 8-ast kapott, vagyis a két magyar játékos megítélése között jelentős különbség mutatkozott.
A Liverpool sztárjai is elvarázsolták a sajtót
A két magyar mellett különösen Florian Wirtz és Rio Ngumoha teljesítménye váltott ki elismerést. A This Is Anfield mindkét futballistának maximális, 10-es osztályzatot adott, Wirtzet pedig a mérkőzés legjobbjának választotta. Az NBC Sports szintén tízessel jutalmazta Wirtzet, míg Ngumoha 9,5-öt kapott. A fiatal angol szélső a The National szerint is a pálya legjobbja volt.
A Liverpool–Manchester United rangadó után szerdán az FC Bruges otthonában szerepelnek a Vörösök, majd vasárnap jön az Everton elleni idegenbeli derbi.