Emlékezetes, 4–0-s győzelmet aratott a Liverpool a Manchester United ellen az Anfielden a Premier League vasárnapi rangadóján. A találkozó már az első percekben kedvezően alakult a hazaiak számára, miután Leny Yoro kiállítását követően Szoboszlai Dominik látványos szabadrúgásból szerzett vezetést, a Vörösök pedig a folytatásban kihasználták emberelőnyüket, és végül négy góllal nyertek. A magyar válogatott csapatkapitányának parádés találata és teljesítménye az angol sportsajtó figyelmét sem kerülte el, de Kerkez Milos játékáról is számos értékelés született.

Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgólt szerzett a Manchester United ellen

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominikot Messihez hasonlították az angolok

A legnagyobb elismerést az NBC Sportstól kapta a magyar középpályás. A portál 9-es osztályzattal jutalmazta, és kiemelte, hogy a Manchester United térfelén szinte mindenhol feltűnt, rengeteg labdát szerzett vissza, valamint 19 alkalommal juttatta át a labdát az ellenfél védelmi vonalain.

Az amerikai sportcsatorna szerint Szoboszlai jelenleg klubja és hazája egyik legértékesebb játékosa, szabadrúgásai pedig különösen félelmetesek.

A portál egyenesen Lionel Messit emlegette vele kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a magyar futballista a rövidebb távolságból elvégzett szabadrúgásoknál már az argentin klassziséhoz közelítő magabiztosságot mutat.

Szoboszlai a Goal.com értékelésében is 9-est kapott. A lap szerint a magyar válogatott csapatkapitánya fáradhatatlanul dolgozott, a pontos szabadrúgás mellett pedig 81 passzal és hét lövéssel járult hozzá a Liverpool sikeréhez. Kiemelték, hogy a középpályás folyamatos veszélyt jelentett az emberhátrányban futballozó Manchester United kapujára.

A This Is Anfield valamivel visszafogottabb, 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak, ám a teljesítményéről így is rendkívül elismerően írt.

A Liverpoollal foglalkozó portál szerint továbbra sem teljesen meggyőző, hogy a magyar játékos a két belső középpályás egyikeként szerepel, de a Manchester United ellen szerzett találata után aligha lehet megkérdőjelezni a helyét a csapatban.

A szakíró úgy látta, Szoboszlai olyan magabiztosan lőtte be a szabadrúgást, mintha csak egy tizenegyest értékesített volna. Emellett a második félidőben mindkét lábával veszélyeztette Senne Lammens kapuját, ami még kiszámíthatatlanabbá teszi a Liverpool támadójátékát.