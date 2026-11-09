Szoboszlai Dominiket az előző szezonban az év játékosának választották Liverpoolban, azonban így is folyamatosan akadnak olyanok, akik elégedetlenek a magyar középpályás játékával. Most éppen Daniel Sturridge, a Liverpool egykori csatára mondta el, miben kellene Szoboszlainak fejlődnie ahhoz, hogy ne lehessen könnyedén átrohanni a csapat középpályáján.

Szoboszlai Dominik nélkül elképzelhetetlen a Liverpool középpályája

Fotó: Yasin Akgul / AFP

Az idei szezonban Szoboszlai Dominik többnyire a dupla hatos egyik tagjaként, védekező középpályásként játszik a Liverpool csapatában. A 69-szeres magyar válogatott játékost az utóbbi időben az a kritika érte, hogy nem mindig érzi megfelelően a pozícióját, és ezzel nem segíti elő a csapat megfelelő szerkezetének fenntartását.

Szoboszlai Dominik rosszul presszingel?

A vasárnapi, Crystal Palace elleni mérkőzést – amelyen Szoboszlai gólpasszt adott – megelőzően Daniel Sturridge arról beszélt, miért kellene a magyar középpályásnak fejlődnie ezen a téren.

„Szerintem fejben kellene jobban kontrollálnia, hogy mennyit és mikor támad le. Nem szabad pusztán azért presszingelnie, hogy mindenáron letámadjon” – idézi a This Is Anfield a Liverpool egykori támadóját.

Nem mondom, hogy mindig ezt csinálja, de szerintem azért ennyire nyitott a Liverpool, mert nincs olyan játékosa, aki megfelelően olvasná a játékot a védelem előtt. Mindkét középpályásnak – legyen szó Mac Allisterről vagy Szoboszlairól – megvan az a hajlama, hogy elhagyja a védősor előtti területet, részben a vezetőedző által elvárt letámadási rendszer miatt”

– folytatta Sturridge, aki 160 mérkőzésen 68 gólt szerzett a Liverpool színeiben.

Sturridge szerint Szoboszlai nem ad elég kontrollt a Liverpool középpályájának

Fotó: Kadir Caliskan / Middle East Images via AFP

A korábbi angol válogatott támadó azt is megjegyezte, hogy Szoboszlainak sokkal kezdeményezőbb, meghatározóbb játékossá kellene válnia, amikor a Liverpoolnál van a labda.

Szeretnék tőle valamivel okosabb passzjátékot is látni. Korábban kellene megjátszania a társakat a védelmi vonalak között, és valamivel több kockázatot kellene vállalnia a játékában. Meg kellene játszania Barcolát, keresztlabdákat kellene adnia, hiszen tudjuk, hogy fantasztikusan passzol, és kiváló technikai képességekkel rendelkezik”

– vélekedett Sturridge, aki a jelek szerint azt várja, hogy Szoboszlai legyen a Liverpool vezére.