Szoboszlai Dominiket az előző szezonban az év játékosának választották Liverpoolban, azonban így is folyamatosan akadnak olyanok, akik elégedetlenek a magyar középpályás játékával. Most éppen Daniel Sturridge, a Liverpool egykori csatára mondta el, miben kellene Szoboszlainak fejlődnie ahhoz, hogy ne lehessen könnyedén átrohanni a csapat középpályáján.
Az idei szezonban Szoboszlai Dominik többnyire a dupla hatos egyik tagjaként, védekező középpályásként játszik a Liverpool csapatában. A 69-szeres magyar válogatott játékost az utóbbi időben az a kritika érte, hogy nem mindig érzi megfelelően a pozícióját, és ezzel nem segíti elő a csapat megfelelő szerkezetének fenntartását.
Szoboszlai Dominik rosszul presszingel?
A vasárnapi, Crystal Palace elleni mérkőzést – amelyen Szoboszlai gólpasszt adott – megelőzően Daniel Sturridge arról beszélt, miért kellene a magyar középpályásnak fejlődnie ezen a téren.
„Szerintem fejben kellene jobban kontrollálnia, hogy mennyit és mikor támad le. Nem szabad pusztán azért presszingelnie, hogy mindenáron letámadjon” – idézi a This Is Anfield a Liverpool egykori támadóját.
Nem mondom, hogy mindig ezt csinálja, de szerintem azért ennyire nyitott a Liverpool, mert nincs olyan játékosa, aki megfelelően olvasná a játékot a védelem előtt. Mindkét középpályásnak – legyen szó Mac Allisterről vagy Szoboszlairól – megvan az a hajlama, hogy elhagyja a védősor előtti területet, részben a vezetőedző által elvárt letámadási rendszer miatt”
– folytatta Sturridge, aki 160 mérkőzésen 68 gólt szerzett a Liverpool színeiben.
A korábbi angol válogatott támadó azt is megjegyezte, hogy Szoboszlainak sokkal kezdeményezőbb, meghatározóbb játékossá kellene válnia, amikor a Liverpoolnál van a labda.
Szeretnék tőle valamivel okosabb passzjátékot is látni. Korábban kellene megjátszania a társakat a védelmi vonalak között, és valamivel több kockázatot kellene vállalnia a játékában. Meg kellene játszania Barcolát, keresztlabdákat kellene adnia, hiszen tudjuk, hogy fantasztikusan passzol, és kiváló technikai képességekkel rendelkezik”
– vélekedett Sturridge, aki a jelek szerint azt várja, hogy Szoboszlai legyen a Liverpool vezére.
„És persze próbálkozzon lövésekkel is! Tudjuk, hogy távolról is képes gólt szerezni, de ebből többet szeretnénk látni” – tette hozzá.
Ezt követően Henry Jackson, a This Is Anfield újságírója azt írta, hogy Szoboszlai tehetsége vitathatatlan, nem utolsósorban azért, mert időről időre egészen látványos gólokat szerez. Ugyanakkor túl gyakran fordul elő, hogy a játéka ígéretesebbnek tűnik annál, mint amit végül ténylegesen nyújt.
Jackson hangsúlyozta, hogy Sturridge-nak igaza volt, amikor a magyar középpályás letámadását kritizálta. Szerinte Szoboszlai letámadási stílusa hasonlít ahhoz, ahogyan Bruno Fernandes játszik a Manchester Unitedben: fegyelmezetlen, szinte fejvesztett letámadásra emlékeztet. A két védekező középpályás szerepkörében ezért sokkal nagyobb taktikai fegyelemre és tudatosságra lenne szüksége.