Jó hírt kaptak a Liverpool szurkolói az Arsenal elleni rangadó előtt. Szoboszlai Dominik ott van a mérkőzésre készülő keretben, az internetre felkerült friss videón pedig az is látható, ahogy a magyar válogatott csapatkapitánya megérkezik a Liverpool csapathoteljéhez.

Szoboszlai Dominik ott van a Liverpool-Arsenal meccskeretében Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Liverpool-Arsenal, Premier League

17:30, Tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominiknál legutóbb rossz előjel volt, amikor nem jelent meg a hotelnél

Különösen biztató a mostani felvétel annak fényében, ami néhány héttel ezelőtt, a Manchester City elleni bajnoki előtt történt. Október 11-én egy, a közösségi médiában terjedő videón a Liverpool játékosait lehetett látni, amint megérkeznek a csapathotelhez, Szoboszlai Dominik azonban nem volt közöttük.

A magyar középpályás hiánya már akkor aggodalmat keltett a Liverpool szurkolói között, és nem is alaptalanul: néhány órával később kiderült, hogy Szoboszlai nem került be a Manchester City elleni meccskeretbe. Andoni Iraola a találkozó előtt elárulta, hogy a magyar játékos combhajlítójában feszességet érzett, és bár próbálta végigcsinálni az edzéseket, nem volt százszázalékos állapotban.

Szoboszlai sérülése azóta is komoly fejtörést okozott a Liverpoolnak. A Manchester City elleni mérkőzés után kihagyta a LASK elleni találkozót, majd október 17-én, a Brentford otthonában visszatért a kezdőcsapatba. Sokáig azonban nem maradhatott a pályán, már a 32. percben le kellett cserélni. A magyar válogatott csapatkapitánya ezt követően nem lépett pályára a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a Brighton elleni bajnokin, valamint a Chelsea elleni Ligakupa-találkozón sem.