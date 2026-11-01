Jó hírt kaptak a Liverpool szurkolói az Arsenal elleni rangadó előtt. Szoboszlai Dominik ott van a mérkőzésre készülő keretben, az internetre felkerült friss videón pedig az is látható, ahogy a magyar válogatott csapatkapitánya megérkezik a Liverpool csapathoteljéhez.
- Liverpool-Arsenal, Premier League
- 17:30, Tv: Spíler 1
Szoboszlai Dominiknál legutóbb rossz előjel volt, amikor nem jelent meg a hotelnél
Különösen biztató a mostani felvétel annak fényében, ami néhány héttel ezelőtt, a Manchester City elleni bajnoki előtt történt. Október 11-én egy, a közösségi médiában terjedő videón a Liverpool játékosait lehetett látni, amint megérkeznek a csapathotelhez, Szoboszlai Dominik azonban nem volt közöttük.
A magyar középpályás hiánya már akkor aggodalmat keltett a Liverpool szurkolói között, és nem is alaptalanul: néhány órával később kiderült, hogy Szoboszlai nem került be a Manchester City elleni meccskeretbe. Andoni Iraola a találkozó előtt elárulta, hogy a magyar játékos combhajlítójában feszességet érzett, és bár próbálta végigcsinálni az edzéseket, nem volt százszázalékos állapotban.
Szoboszlai sérülése azóta is komoly fejtörést okozott a Liverpoolnak. A Manchester City elleni mérkőzés után kihagyta a LASK elleni találkozót, majd október 17-én, a Brentford otthonában visszatért a kezdőcsapatba. Sokáig azonban nem maradhatott a pályán, már a 32. percben le kellett cserélni. A magyar válogatott csapatkapitánya ezt követően nem lépett pályára a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a Brighton elleni bajnokin, valamint a Chelsea elleni Ligakupa-találkozón sem.
Az Arsenal elleni rangadó előtt ezért továbbra is kérdéses volt a szereplése. Iraola pénteki sajtótájékoztatóján még nem tudott biztosat mondani a magyar középpályásról.
Szerintem van esélyük. Van esélyük, de nem tudom biztosan, hogy ott lesznek-e vagy sem
– mondta Szoboszlai és Victor Munoz helyzetéről a Liverpool vezetőedzője.
A Liverpool hivatalos meccselőzetese szerint Szoboszlainak van esélye az Arsenal elleni visszatérésre, az angol lapok többsége pedig úgy számol, hogy a magyar középpályás csereként kaphat lehetőséget.
Ezt erősíti az internetre vasárnap felkerült felvétel is, amelyen Szoboszlai már a Liverpool csapatával együtt tűnt fel a mérkőzés előtt. Beszédes lehet az is, hogy amikor októberben kimaradt a meccskeretből, az Instagram-oldalán sem jelent meg a tőle megszokott meccsnapi beharangozó. Az Arsenal elleni rangadó előtt viszont ismét posztolt ilyen tartalmat.
A Liverpool vasárnap 17.30 órától fogadja az Arsenalt az Anfielden. A Vörösök sorozatban hatodik győzelmükre készülnek minden sorozatot figyelembe véve, Szoboszlai visszatérése pedig újabb fontos lehetőséget adhat Iraolának a rangadón.