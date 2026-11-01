Óriási vita alakult ki Liverpoolban Szoboszlai Dominik körül közvetlenül az Arsenal elleni rangadó előtt. Miközben a magyar válogatott csapatkapitánya sérüléséből próbál visszatérni, csapata sorra hozta az eredményeket nélküle, és az angol szurkolók, valamint a Liverpoollal foglalkozó szakírók között is egyre gyakrabban kerül elő a korábban szinte elképzelhetetlen kérdés: vajon jelenleg tényleg jobban működik a Liverpool Szoboszlai nélkül?

Szoboszlai Dominik miatt egymásnak este a szurkolók Liverpoolban Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool-Arsenal, Premier League

17:30, Tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominik miatt estek egymásnak Liverpoolban

A vitát elsősorban az elmúlt hetek eredményei robbantották ki. A This Is Anfield külön cikkben foglalkozott a kérdéssel, és arra mutatott rá, hogy a Liverpool már négy egymást követő mérkőzést nyert meg úgy, hogy Szoboszlai ezen a sorozaton belül összesen mindössze 32 percet töltött a pályán.

A magyar középpályás combhajlító-problémája miatt nem játszott a Manchester City, majd a LASK ellen, a Brentford otthonában azonban visszakerült a kezdőcsapatba. A visszatérése nem tartott sokáig: a 32. percben ismét le kellett cserélni, helyére Trey Nyoni állt be, amelyet végül 2-1-re megnyertek a Vörösök. A Liverpool ezután Szoboszlai nélkül 4–3-ra verte a Villarrealt a Bajnokok Ligájában, majd 2–0-ra a Brightont. A sorozat ezt követően sem tört meg teljesen: a Chelsea elleni Ligakupa-meccs 1–1-re végződött, a Liverpool pedig tizenegyesekkel 6–5-re továbbjutott.

A Liverpool játékában tapasztalt változások elegendőek voltak ahhoz, hogy Angliában komolyan elkezdjenek beszélni a kérdésről. Így tett a This Is Anfield is, amelynek szerzői között sincs egyetértés.

Sam Millne szerint igenis felépíthető az az érvelés, hogy a Liverpool jelenleg jobban működik Szoboszlai nélkül, és szerinte ez nem feltétlenül jelent kritikát a magyar játékossal szemben. Millne úgy látja, Andoni Iraola futballja gyors labdajáratást és hosszú passzokat kíván a támadók irányába, ez pedig jelenleg nem feltétlenül Szoboszlai legerősebb tulajdonsága. A szerző odáig ment, hogy egy tökéletesen működő Iraola-rendszerben nehezen látja, melyik lenne a magyar középpályás ideális posztja.

Ez különösen kemény vélemény egy olyan futballistáról, akit ugyanebben a cikkben az előző idény liverpooli év játékosaként emlegetnek.