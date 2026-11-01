Óriási vita alakult ki Liverpoolban Szoboszlai Dominik körül közvetlenül az Arsenal elleni rangadó előtt. Miközben a magyar válogatott csapatkapitánya sérüléséből próbál visszatérni, csapata sorra hozta az eredményeket nélküle, és az angol szurkolók, valamint a Liverpoollal foglalkozó szakírók között is egyre gyakrabban kerül elő a korábban szinte elképzelhetetlen kérdés: vajon jelenleg tényleg jobban működik a Liverpool Szoboszlai nélkül?
- Liverpool-Arsenal, Premier League
- 17:30, Tv: Spíler 1
Szoboszlai Dominik miatt estek egymásnak Liverpoolban
A vitát elsősorban az elmúlt hetek eredményei robbantották ki. A This Is Anfield külön cikkben foglalkozott a kérdéssel, és arra mutatott rá, hogy a Liverpool már négy egymást követő mérkőzést nyert meg úgy, hogy Szoboszlai ezen a sorozaton belül összesen mindössze 32 percet töltött a pályán.
A magyar középpályás combhajlító-problémája miatt nem játszott a Manchester City, majd a LASK ellen, a Brentford otthonában azonban visszakerült a kezdőcsapatba. A visszatérése nem tartott sokáig: a 32. percben ismét le kellett cserélni, helyére Trey Nyoni állt be, amelyet végül 2-1-re megnyertek a Vörösök. A Liverpool ezután Szoboszlai nélkül 4–3-ra verte a Villarrealt a Bajnokok Ligájában, majd 2–0-ra a Brightont. A sorozat ezt követően sem tört meg teljesen: a Chelsea elleni Ligakupa-meccs 1–1-re végződött, a Liverpool pedig tizenegyesekkel 6–5-re továbbjutott.
A Liverpool játékában tapasztalt változások elegendőek voltak ahhoz, hogy Angliában komolyan elkezdjenek beszélni a kérdésről. Így tett a This Is Anfield is, amelynek szerzői között sincs egyetértés.
Sam Millne szerint igenis felépíthető az az érvelés, hogy a Liverpool jelenleg jobban működik Szoboszlai nélkül, és szerinte ez nem feltétlenül jelent kritikát a magyar játékossal szemben. Millne úgy látja, Andoni Iraola futballja gyors labdajáratást és hosszú passzokat kíván a támadók irányába, ez pedig jelenleg nem feltétlenül Szoboszlai legerősebb tulajdonsága. A szerző odáig ment, hogy egy tökéletesen működő Iraola-rendszerben nehezen látja, melyik lenne a magyar középpályás ideális posztja.
Ez különösen kemény vélemény egy olyan futballistáról, akit ugyanebben a cikkben az előző idény liverpooli év játékosaként emlegetnek.
A portál másik szerzője, Mario Djuninski viszont gyakorlatilag azonnal szembement ezzel az állásponttal. Szerinte a Liverpool „egyáltalán nem jobb Szoboszlai nélkül”, és inkább az okoz majd fejfájást Iraolának, hogyan tud egyszerre helyet találni Szoboszlainak, Florian Wirtznek és Alexis Mac Allisternek. Adam Beattie szintén nem Szoboszlai kvalitásait kérdőjelezte meg, hanem azt emelte ki, hogy a Liverpool középpályájának szerkezete megváltozott, és jelenleg nincs teljesen egyértelmű legjobb pozíció a magyar számára.
A szurkolók is két táborra szakadtak
A Brighton elleni 2–0-s győzelem napján egy Liverpool-szurkoló azt írta, úgy érzi, jobb a csapat, amikor Szoboszlai nem játszik, és még azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a magyar a nyáron távozhat. A reakcióra azonban rögtön érkezett az ellenérv:
egy másik drukker szerint a jó Brighton elleni teljesítménynek semmi köze ahhoz, hogy Szoboszlai nem volt a pályán, és egy négy sorozatban érdekelt csapatnak szüksége van az ilyen szintű játékosokra.
Mások szerint inkább pozíciós problémáról van szó. Az egyik hozzászóló azt írta, hogy Szoboszlaival, Wirtzcel, Gravenberchhel és Mac Allisterrel túl sok hasonló profilú középpályása van a Liverpoolnak, akik időnként ugyanazokat a területeket próbálják elfoglalni. Amikor egyikük hiányzik, szerinte egyszerűbbé válik a csapat szerkezete.
Néhány nappal később már szinte szó szerint ugyanaz a kérdés jelent meg egy másik Liverpool-fórumon, mint amit a This Is Anfield feltett: „Jobb csapat vagyunk Szobó nélkül?
Az egyik válaszoló szerint a Liverpool valóban jobb, amikor Szoboszlai nem védekező vagy középső középpályásként szerepel, ugyanakkor más pozícióban továbbra is komoly értéket jelenthet. Egy másik drukker ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, mennyire gyorsan változott meg a hangulat: néhány jó eredmény Szoboszlai sérülése alatt, és máris őt teszik felelőssé azért, ami korábban nem működött, miközben az előző idényben sokan a csapat legjobbjának tartották.
Szoboszlai visszatérése még mindig kérdéses
A vita közben Szoboszlai továbbra is sérülésből lábadozik. A legfrissebb hírek szerint az Arsenal elleni rangadóra már visszatérhet, ugyanakkor játéka továbbra sem biztos, és az sem lenne meglepő, ha Iraola ezúttal nem kockáztatná meg rögtön a kezdőcsapatba állítását. Amennyiben bekerül a keretbe, könnyen elképzelhető, hogy első lépésként csak csereként kap lehetőséget, különösen azok után, hogy a Brentford ellen túl korainak bizonyult a visszatérése, és fél óra után le kellett cserélni.