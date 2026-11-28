Szoboszlai Dominik teljesítményére Olaszországban is felfigyeltek, a Liverpool középpályását pedig már Puskás Ferenc után minden idők legjobb magyar labdarúgójának is tartják. Erről kérdezte az olasz MilanNews Esterházy Mártont, a 29-szeres magyar válogatott futballistát, aki az 1986-os mexikói világbajnokságon Kanada ellen gólt is szerzett. A Budapest Honvéd és az AEK Athén korábbi támadója azonban nem értett egyet az olaszok felvetésével, ráadásul azt is elárulta, miben kellene még fejlődnie Szoboszlainak.

Határozott véleményt mondott Szoboszlai Dominikról Esterházy Márton Fotó: Daniel Weir

Határozott véleményt mondott Szoboszlai Dominikról Esterházy Márton

Az AC Milannal foglalkozó olasz portál újságírója arra volt kíváncsi, hogy Esterházy szerint Szoboszlai Dominik Puskás Ferenc után minden idők második legjobb magyar labdarúgójának tekinthető-e. Az egykori válogatott támadó azonban határozottan elutasította ezt a felvetést.

Nem, nem, nem! Nem hiszem. Jelenleg ő a legjobb magyar labdarúgó, de szerintem egyáltalán nem ő a második legjobb Puskás után. Magyarország mindig is gazdag volt tehetségekben: nemcsak Puskás volt, hanem Bozsik és Czibor is, vagy az én időmből olyan játékosok, mint Nyilasi és Törőcsik. Rengeteg nagyszerű labdarúgónk volt

– fogalmazott a MilanNewsnak Esterházy Márton, aki természetesen a Liverpool magyar középpályásának képességeit is méltatta, ugyanakkor azt is elárulta, szerinte miben kellene még fejlődnie.

Dominik fantasztikus játékos, hatalmas tehetség, és a fizikai állapota is rendkívüli. Óriási lövőereje van, gyors, de szerintem többször is eltalálhatná a kaput. Gyakrabban próbálkozhatna lövéssel 35-40 méterről, mert amikor a lábánál van a labda, minden kapus fél. Jelenleg kétségtelenül a Liverpool egyik legjobb játékosa! Magyarország nagyon büszke arra, hogy ilyen klasszis futballistája van egy olyan magas színvonalú bajnokságban, mint a Premier League

– folytatta az egykori magyar válogatott támadó.

Az interjú során az is szóba került, hogy Szoboszlai világklasszis labdarúgónak tekinthető-e már. Esterházy ezzel kapcsolatban is érdekes véleményt fogalmazott meg, számára ugyanis egészen más korszak futballistái jelentik az igazodási pontot.

Számomra Pelé, Cruyff és Maradona a világklasszisok. Valóban összehasonlíthatjuk Szoboszlait Maradonával? Nos, figyelembe véve a mai játékosok nem különösebben magas színvonalát, talán őt is nevezhetjük világklasszisnak. Az én időmben jobb futballisták voltak

– jelentette ki Esterházy.