John Aldridge furcsának tartotta, hogy amíg a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kisebb egészségi probléma miatt visszalépett a holland válogatottól, addig Szoboszlai Dominik a Crystal Palace ellen elszenvedett térdsérülése ellenére is ott van a magyar csapat keretében.

Szoboszlai Dominik miatt dühöngött John Aldridge

Fotó: Joe Klamar / AFP

Szoboszlai Dominik miatt keményen kritizálta a Liverpoolt John Aldridge

Aldridge három Premier League-riválist is példának hozott, szerinte ezek a csapatok nem mentek volna bele abba a kompromisszumba, amibe a Liverpool. Az egykori csatár a Manchester Unitedet, az Arsenalt és a Manchester Cityt nevezte meg, úgy véli, ezek a klubok már a legkisebb bizonytalanság esetén is megakadályoznák, hogy sérüléssel bajlódó játékosuk válogatott mérkőzésen játsszon.

Aldridge keményen üzent a Vörösöknek, mondván határozottabban kellene fellépniük ilyen esetekben.

A Liverpool korábbi támadója ugyanakkor Szoboszlait nem támadta, sőt, a magyar játékos elkötelezettsége előtt fejet hajtott. Saját példáját felhozva megemlítette, hogy az ír válogatott meghívóit akkor is elfogadta, amikor sérült volt, tehát pontosan tudja, mennyit jelent egy futballista számára a nemzeti együttesben való szereplés – számolt be róla az nb1.hu.

Szoboszlai Dominik állapota miatt aggódik a Liverpool egykori csatára

Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Aldridge azonban a klub érdekeit tartaná elsődlegesen szem előtt ebben az esetben. A 67 éves legenda számára érthetetlen, miért nem lépett fel a Liverpool határozottabban Szoboszlai esetében, egyúttal reméli, hogy a klub engedékenysége azt jelzi, a magyar középpályás sérülése nem súlyos.

„Nem értem, miért nem lépnek fel így, bármely más klub visszahívná őket. Úgy tűnik, továbbra is kockáztatnak”

– értetlenkedett Aldridge.

Szoboszlai miatt a Liverpool edzője, Andoni Iraola is aggodalmát fejezte ki. Az MLSZ egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy a csapatkapitány pályára léphet-e, várhatóan az utolsó pillanatban születik döntés a szerepléséről.

A Nemzetek Ligája B divíziójában a magyar válogatott szombaton 18 órakor lép pályára Georgia ellen idegenben, kedden pedig 20:45-től fogadja Észak-Írországot Budapesten.