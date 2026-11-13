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Végül mégis tábornok lett a zűrös múltú tiszás aktivista

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Élesen bírálta a Liverpoolt a klub korábbi ír válogatott csatára. John Aldridge kifakadt amiatt, hogy Szoboszlai Dominik a térdsérülése ellenére csatlakozott a magyar válogatotthoz.

John Aldridge furcsának tartotta, hogy amíg a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kisebb egészségi probléma miatt visszalépett a holland válogatottól, addig Szoboszlai Dominik a Crystal Palace ellen elszenvedett térdsérülése ellenére is ott van a magyar csapat keretében.

Szoboszlai Dominik miatt dühöngött John Aldridge
Szoboszlai Dominik miatt dühöngött John Aldridge
Fotó: Joe Klamar / AFP

Szoboszlai Dominik miatt keményen kritizálta a Liverpoolt John Aldridge

Aldridge három Premier League-riválist is példának hozott, szerinte ezek a csapatok nem mentek volna bele abba a kompromisszumba, amibe a Liverpool. Az egykori csatár a Manchester Unitedet, az Arsenalt és a Manchester Cityt nevezte meg, úgy véli, ezek a klubok már a legkisebb bizonytalanság esetén is megakadályoznák, hogy sérüléssel bajlódó játékosuk válogatott mérkőzésen játsszon. 

Aldridge keményen üzent a Vörösöknek, mondván határozottabban kellene fellépniük ilyen esetekben.

A Liverpool korábbi támadója ugyanakkor Szoboszlait nem támadta, sőt, a magyar játékos elkötelezettsége előtt fejet hajtott. Saját példáját felhozva megemlítette, hogy az ír válogatott meghívóit akkor is elfogadta, amikor sérült volt, tehát pontosan tudja, mennyit jelent egy futballista számára a nemzeti együttesben való szereplés – számolt be róla az nb1.hu.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai applauds at the end of the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Fenerbahce and Liverpool at Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi Stadium in Istanbul on November 4, 2026. Fenerbahce wins 3 - 2 against Liverpool. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
Szoboszlai Dominik állapota miatt aggódik a Liverpool egykori csatára
Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Aldridge azonban a klub érdekeit tartaná elsődlegesen szem előtt ebben az esetben. A 67 éves legenda számára érthetetlen, miért nem lépett fel a Liverpool határozottabban Szoboszlai esetében, egyúttal reméli, hogy a klub engedékenysége azt jelzi, a magyar középpályás sérülése nem súlyos.

„Nem értem, miért nem lépnek fel így, bármely más klub visszahívná őket. Úgy tűnik, továbbra is kockáztatnak” 

– értetlenkedett Aldridge.

Szoboszlai miatt a Liverpool edzője, Andoni Iraola is aggodalmát fejezte ki. Az MLSZ egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy a csapatkapitány pályára léphet-e, várhatóan az utolsó pillanatban születik döntés a szerepléséről.

A Nemzetek Ligája B divíziójában a magyar válogatott szombaton 18 órakor lép pályára Georgia ellen idegenben, kedden pedig 20:45-től fogadja Észak-Írországot Budapesten.  

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