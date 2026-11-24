A Liverpool vasárnap 4–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet a Premier League-ben, a találkozó legvitatottabb jelenete azonban már a nyolcadik percben megtörtént: Leny Yoro a tizenhatos előtt szabálytalankodott a kapura törő Alexander Isakkal szemben, Sam Barrott játékvezető pedig azonnali piros lappal büntette a francia védőt. A VAR-vizsgálat után is fenntartott ítéletet követően Szoboszlai Dominik állt a labda mögé, és remekül eltalált szabadrúgással megszerezte a vezetést a Liverpoolnak.

Leny Yoro kiállítása után jött Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja

Fotó: Paul Ellis/AFP

A kiállítás óriási felháborodást váltott ki a vendégeknél, akik szerint Isak már nem tudta volna elérni a labdát, így Yoro nem akadályozott meg egy egyértelmű gólhelyzetet. A Manchester United azonban nem elégedett meg a mérkőzés utáni tiltakozással.

A Manchester United hivatalos lépést tett Szoboszlai Dominik gólja után

A Sky Sports beszámolója szerint az angol rekordbajnok hétfőn értesítette az Angol Labdarúgó-szövetséget (FA), hogy meg kívánja támadni Yoro piros lapját. A klub ezzel hivatalosan is jelezte fellebbezési szándékát, mert továbbra is úgy véli, hogy a játékvezető téves döntést hozott.

Mauricio Pochettino, aki éppen a Liverpool ellen mutatkozott be a Manchester United vezetőedzőjeként, már a lefújás után élesen bírálta az ítéletet. Az argentin szakember szerint Isak túl hosszan tolta meg a labdát, amelyet a manchesteriek kapusa, Senne Lammens így is megszerzett volna.

„A labda a kapusé lett volna. Ha visszanézzük a VAR-felvételeket, egyértelműen látszik, hogy Yoro nem akart ütközni Isakkal” – fogalmazott Pochettino, aki szerint a jelenet még szabálytalanságnak sem számított.

A vendégek középpályása, Kobbie Mainoo szintén értetlenül állt a történtek előtt, és kijelentette, hogy szerinte a piros lap alapjaiban változtatta meg a mérkőzést.

A korábbi játékvezető szerint helyes döntés született

A Manchester United álláspontjával ugyanakkor nem mindenki ért egyet. Dermot Gallagher, a Premier League korábbi játékvezetője a Sky Sports Ref Watch című műsorában elemezte a jelenetet, és egyértelműen megvédte Barrott ítéletét. Gallagher szerint a játékvezető szemszögéből Isak még birtokolhatta volna a labdát, Yoro pedig szabálytalanul állította meg a kapura törő támadót. A szakértő úgy vélekedett, hogy sokkal meglepőbb lett volna, ha a francia védő megússza a kiállítást.