Szoboszlai Dominik mindenkit maga mögé utasított

A magyar klasszis mögött a Leeds United német középpályása, Anton Stach következik négy találattal, míg a Manchester United portugál sztárja, Bruno Fernandes háromszor volt eredményes szabadrúgásból a vizsgált időszakban.

Szoboszlai mind az öt bajnoki szabadrúgásgólját az elmúlt bő egy évben szerezte: a sorozat 2025 augusztusában, az Arsenal elleni rangadón kezdődött, amikor mintegy harminc méterről, káprázatos mozdulattal lőtte ki a felső sarkot, eldöntve az 1–0-ra végződő mérkőzést. A találatot később a Liverpool szurkolói a 2025–2026-os idény legszebb klubgóljának választották.

Januárban a Bournemouth ellen Mohamed Szalah rövid szabadrúgás-variációja után csavart a kapuba, februárban pedig a Manchester City ellen szerzett újabb bombagólt, amelynél a labda a kapufáról vágódott a hálóba. Márciusban a Tottenham kapusának, Guglielmo Vicariónak is túljárta az eszén, amikor egy újabb remekül eltalált szabadrúgással szerzett vezetést csapatának. Ezt követte a Manchester United elleni vasárnapi találat, amely már az ötödik volt a Premier League-ben.

A magyar futballista az előző idényben négy bajnoki szabadrúgásgólt szerzett, amivel klubrekordot állított fel a Premier League-ben. Az örökranglistán pedig már csak három korábbi liverpooli játékos előzi meg: Jamie Redknapp nyolc, Steven Gerrard hét, Trent Alexander-Arnold pedig hat alkalommal talált be közvetlenül szabadrúgásból az angol bajnokságban.

Szoboszlai 17 szabadrúgásgólnál jár

A 25 éves középpályás nemcsak Angliában bizonyította, hogy a pontrúgások specialistája, felnőttpályafutása során már 17 gólt szerzett közvetlenül szabadrúgásból: az osztrák Lieferingben kettőt, a Salzburgban négyet, az RB Leipzigben kettőt, a Liverpoolban hatot, míg a magyar válogatottban hármat.