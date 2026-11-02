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Túl korán tért vissza a pályára a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a teste helyett a szívére hallgatott. Szoboszlai Dominik a sérüléséről beszélt.

Szoboszlai Dominik úgy véli, talán túl korán tért vissza a pályára a combizom-sérülése után, és emiatt kellett extra pihenőt tartania. Az FC Liverpool magyar légiósa október 17-én kezdőként szerepelt a Brentford ellen, de félóra után lecserélték, és azt követően három tétmeccset is kihagyott. Vasárnap az Arsenal ellen csereként játszott újra.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset, túl korán tért vissza
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik az október 5-i, Ukrajna–Magyarország mérkőzést követően tért vissza Angliába, és kihagyta a Liverpool azt követő két mérkőzését, majd a Brentford ellen a kezdőcsapatba került. Ez volt a baj...

Szoboszlai Dominik sérülése

„A legrosszabb az, amikor sérült vagy, és a lelátóról vagy a tévéből kell nézned a srácokat. Örülök, hogy visszatértem, jól érzem magam, jó formában vagyok, és készen állok arra, hogy szerdán újra pályára lépjek. Túl korán tértem vissza? Ez titok marad. Ahogyan talán tudjátok, 

olyan típusú játékos vagyok, aki az elmúlt három szezonban minden meccsen játszani akart, de néha a tested azt mondja: »Pihenj egy kicsit!«, és az én testem most azt mondta: »Maradj nyugton, már elég meccset játszottál.

Kihagytam a ManCity és a LASK elleni mérkőzéseket, aztán pár nap pihenő után újra nagyon jól éreztem magam, de úgy tűnt, mégsem vagyok kész; Néha a szívemre hallgatok, nem a testemre. A terv az volt, hogy a kispadról beálljak. Valójában már a kezdéskor is készen álltam, de 30 percet játszottam, és mostantól meglátjuk, hogyan alakul.”–  idézte a This is Anfield Szoboszlait. 

A Liverpool legközelebb szerdán a Fenerbahce otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában.

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