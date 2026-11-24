Az idei szezon kezdete előtt Szoboszlai Dominik legutóbb 2024 januárja és februárja között hagyott ki mérkőzéseket sérülés miatt a Liverpool csapatában. A magyar válogatott csapatkapitányának akkor tíz találkozót kellett kihagynia combhajlító-sérülés miatt.

Szoboszlai Dominik gyönyörű gólt lőtt a Manchester United ellen

Fotó: Paul Ellis / AFP

A magyar középpályás azóta sérülésmentesen futballozott az angol csapatban, a 2026/27-es szezon azonban eddig közel sem alakult álomszerűen számára. A nyáron kinevezett Andoni Iraola irányítása alatt Szoboszlai a Liverpool első öt mérkőzésén kezdőként lépett pályára, azonban különféle combproblémák miatt az idényben már öt meccset is ki kellett hagynia.

„Igen, valóban nagyon szerencsétlenül alakultak a dolgok” – nyilatkozta a Liverpool Echónak a sérüléseivel kapcsolatban a magyar középpályás.

A combhajlító izmommal volt probléma, az Arsenal elleni mérkőzésen pedig felszakadt a lábam, ezért össze kellett varrni. A Crystal Palace ellen pedig a térdemmel adódtak gondok”

– folytatta Szoboszlai, akinek az állapota a novemberi válogatott szünet alatt is éles vitákat váltott ki Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik túl van a sérüléseken?

Szoboszlai ugyanis a Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt térdsérülést szenvedett a Crystal Palace elleni bajnokin, mégis hazautazott a magyar válogatotthoz, majd végigjátszotta a Georgia és Észak-Írország elleni mérkőzéseket Marco Rossi csapatában.

Ráadásul a Tbilisziben rendezett találkozó után maga is elmondta, hogy a bemelegítés során olyan fájdalmat érzett, hogy még az is megfordult a fejében, hogy nem lép pályára. Szoboszlai szerencsére egészségesen tért vissza Liverpoolba. A Manchester United ellen 4–0-ra megnyert mérkőzést végigjátszotta, a győzelemből pedig egy gyönyörű szabadrúgásgóllal vette ki a részét.

Szoboszlai ezzel megszerezte szezonbeli negyedik gólját, és reményei szerint ez egy újabb jó időszak kezdetét jelentheti számára.

Szeretnék visszatérni oda, ahol az előző szezonban tartottam, ez a célom. Ehhez azonban először százszázalékos erőállapotba kell kerülnöm”

– tette hozzá Szoboszlai, akit idén nyáron a Liverpool egyik csapatkapitány-helyettesének választottak.