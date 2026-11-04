Az egyik legnépszerűbb liverpooli szurkolói portál, a This is Anfield cikket írt Szoboszlai Dominik sérüléséről. Arról értekeznek, hogy vajon siettették-e a magyar játékos visszatérését, talán túl korán lépett újra pályára, és ki a felelős azért, mert további meccseket kellett kihagynia. Idézték Szoboszlai Dominik véleményét, majd az oldal alján két váratlan, a cikk tartalmához nem passzoló mondattal zártak.

Szoboszlai Dominik népszerűsége tényleg csökkent Liverpoolban? Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

„Szoboszlai nem annyira népszerű a liverpooli szurkolók körében, mint azt a rivális drukkerek gondolnák, mind a vakmerő játékstílusa, mind a szurkolók felé tett furcsa gesztusai miatt. Nem lesz könnyű dolga, hogy meggyőzze az egyre növekvő számú kritikusait, de ha újra formába lendül és teljes erővel játszik, akkor továbbra is kulcsfontosságú szereplő lehet”

– írta az oldal a magyar sztárról a cikk végén.

A vakmerő stílusnál a gung-ho style of play kifejezést használják. Szoboszlai esetében ez a „rohamozó”, „fejjel a falnak menő” vagy „kockáztató” játékstílust jelenti. Arra utal, amikor rendkívül agresszívan, nagy lendülettel tör előre, távoli lövésekkel veszélyeztet, merész passzokkal próbálkozik, ám ebből fakadóan olykor labdákat veszít, vagy fellazul mögötte a védekezés. Ez a fajta kockázatos játék rendkívül látványos, amikor működik, képes meccseket eldönteni, azonban az Anfield közönsége egyre gyakrabban látja a stílus árnyoldalát. Ez a „fejjel a falnak” mentalitás sokszor meggondolatlan passzokat, és végzetes eladott labdákat eredményez, ami miatt a Liverpool sebezhetővé válik a kontrákkal szemben. A szurkolók egy része emiatt több fegyelmet és labdabiztosságot várna el tőle.

Szoboszlai Dominik balhéja

De a "növekvő számú kritikusok" nem csak ezzel támadják. A szakmai viták mögött húzódik egy mélyebb, érzelmi válság, amelynek a tavasszal, a Manchester City elleni súlyos, 4–0-s FA-kupa-vereség után történtek ágyaztak meg. A lefújást követően a csalódott, a csapatot kifütyülő és a stadiont idő előtt elhagyó Liverpool-drukkerek láttán Szoboszlai elveszítette a türelmét. Karjait kitárva, heves gesztusokkal mutogatott, a helyzet annyira feszült volt, hogy csapattársának, Federico Chiesának kellett őt elrángatni a helyszínről.