A Liverpool Szoboszlai Dominik góljával alapozta meg a Manchester United elleni 4-0-s győzelmét az angol labdarúgó-bajnokság vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya a lefújást követően azonban nemcsak a parádés szabadrúgásáról beszélt, hanem egy korábbi, nagy port kavart játékvezetői döntést is felelevenített. Szoboszlai szerint a Liverpool játékosai fontos tanulságot vontak le az Arsenal elleni mérkőzésből, amelynek a Manchester United ellen már döntő jelentősége lehetett.

Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni bíróbotrányt emlegette a Manchester United kiütése után Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool–Manchester United 4–0 (2–0)

(2–0) Gólszerzők: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), Munoz (82.).

Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni bíróbotrányt emlegette a Manchester United kiütése után

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Liverpool már a találkozó elején emberelőnybe került, miután a nyolcadik percben Leny Yoro utolsó emberként szabálytalankodott a kapura törő Alexander Isakkal szemben. Sam Barrott játékvezető azonnal kiállította a Manchester United védőjét, a megítélt szabadrúgást pedig Szoboszlai Dominik váltotta gólra. A magyar középpályás találata után Florian Wirtz, Rio Ngumoha és Víctor Munoz is betalált, így a Liverpool fölényes győzelmet aratott az ősi rivális ellen.

A kiállítás ugyanakkor komoly vitát váltott ki Angliában, Mauricio Pochettino, a Manchester United vezetőedzője is élesen bírálta a játékvezető döntését. A mérkőzés után Szoboszlait szintén megkérdezték a vitatott jelenetről, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig meglepő választ adott.

Azt viszont megtanultuk, hogy ilyen helyzetben el kell esni. Alex (Isak) így is tett, és piros lap lett belőle

– fogalmazott Szoboszlai, aki hozzátette, hogy a jelenetet még nem nézte vissza, ezért nem tudja pontosan megítélni, milyen szabálytalanság történt.

A Liverpool magyar sztárja ezt követően felidézte a november eleji, Arsenal elleni rangadót, amelyen szintén Alexander Isak került egy vitatott játékvezetői döntés középpontjába. A november 1-jén rendezett Liverpool–Arsenal mérkőzésen a londoniak védője, Jurrien Timber a tizenhatoson belül látványosan visszahúzta Isak mezét, a svéd támadó azonban talpon maradt. Andy Madley játékvezető nem ítélt tizenegyest, és a VAR sem javasolta a döntés megváltoztatását. A Liverpool végül 1-0-ra elveszítette a rangadót, a lefújás után pedig hatalmas felháborodást váltott ki az elmaradt büntető.

Azt kell mondanunk nekik, hogy essenek el, mert máskülönben nem fogják megítélni a szabálytalanságot

– fogalmazott akkor a spanyol szakember.