Szoboszlai Dominik remek teljesítménnyel hangolt a Liverpool szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésére, vasárnap gyönyörű szabadrúgásgóllal vette ki a részét a Manchester United elleni 4–0-s győzelemből. A magyar válogatott csapatkapitányának kivételes rúgótechnikáját az egykori BEK-döntős magyar labdarúgó, Kű Lajos is méltatta, aki ugyanakkor éles kritikát fogalmazott meg Szoboszlai korábbi szerepkörével kapcsolatban.

Kű Lajos nem érti, miért szerepeltetik Szoboszlai Dominikot jobbhátvédként

Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Kű Lajos szerint közelebb kellene játszania a kapuhoz Szoboszlai Dominiknak

„Szoboszlai Dominik nagyszerű focista, de én azt mondom, sokkal közelebb kéne játszania a kapuhoz. Nagyjából ott, ahol Jude Bellinghamnek a Real Madridban. Ilyen rúgótechnikával? Három helyzetből kettő gól. Tavaly is képes volt rá” – mondta az RTL+ videójában a 78 éves futball-legenda, aki egyáltalán nem rejtette véka alá a véleményét arról, amikor a magyar klasszist a védelem jobb oldalán vetették be.

Meg hát... jobbhátvédként játszatni? Közröhej volt, azt hittem, ez egy cirkusz. Meg őrültekháza! Egy ilyen játékos, aki így tud lőni, jobbhátvéd? Tavaly is, amikor szabadrúgás volt, gól lett belőle. Fantasztikus futballista...

– tette hozzá Kű Lajos.

Az 1972-es müncheni olimpián ezüstérmet szerző egykori magyar válogatott labdarúgó számára különleges jelentőséggel bír a szerdai összecsapás, Kű ugyanis 1978-ban az FC Bruges játékosaként éppen a Liverpool ellen lépett pályára a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) döntőjében, amelyet Kenny Dalglish góljával 1–0-ra nyert meg az angol együttes a londoni Wembley Stadionban.

Az FC Bruges–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés szerda este 21 órakor kezdődik.