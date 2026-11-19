A nyaralás és a gasztronómia terén is véleményt mondott Magyarországról Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott középpályása egy csapattársával, a görög Kosztasz Cimíkasszal közös játék keretein belül szavazott úgy, hogy Görögország jobb üdülőhely hazánknál, és hogy az ételek sem nálunk a legfinomabbak. A két játékos abban viszont nem értett egyet, hogy kettejük közül ki rúgja jobban a szögleteket, és melyikőjüknek jobb a haja.
Szoboszlai Dominik Görögországról és Magyarországról szavazott
Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimíkasz híresen jó barátságot ápolnak egymással, a Liverpool pedig legutóbb egy közös játékra invitálta két labdarúgóját. Ennek lényege az volt, hogy aki saját magára igaznak tartja a megadott állítást, annak fordulnia kell egyet. A két játékos abban egyetértett, hogy a magyar középpályás a gyorsabb kettejük közül, abban viszont már kevésbé, hogy ki rúgja jobban a szögleteket.
Úristen...
– reagált Szoboszlai, amikor Cimíkasz azt mondta, ő végzi el jobban a sarokrúgásokat.
Fordulj, ha a te hazád a jobb nyaralóhely
– kapták meg a következő állítást, amire csak a balhátvéd fordult meg, Szoboszlai tehát egyetértett abban, hogy üdülőhely szempontjában Görögország jobb Magyarországnál. Sőt, arra is csak Cimíkasz szavazott, hogy náluk vannak a legjobb ételek.
Szoboszlai és Cimíkasz abban egyáltalán nem értett egyet, hogy melyikőjüknek jobb haja, erre ugyanis mindketten megfordultak, majd széles mosollyal az arcukon megölelték egymást.