A nyaralás és a gasztronómia terén is véleményt mondott Magyarországról Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott középpályása egy csapattársával, a görög Kosztasz Cimíkasszal közös játék keretein belül szavazott úgy, hogy Görögország jobb üdülőhely hazánknál, és hogy az ételek sem nálunk a legfinomabbak. A két játékos abban viszont nem értett egyet, hogy kettejük közül ki rúgja jobban a szögleteket, és melyikőjüknek jobb a haja.

Szoboszlai Dominik a Liverpool magyar válogatott labdarúgója

Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szoboszlai Dominik Görögországról és Magyarországról szavazott

Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimíkasz híresen jó barátságot ápolnak egymással, a Liverpool pedig legutóbb egy közös játékra invitálta két labdarúgóját. Ennek lényege az volt, hogy aki saját magára igaznak tartja a megadott állítást, annak fordulnia kell egyet. A két játékos abban egyetértett, hogy a magyar középpályás a gyorsabb kettejük közül, abban viszont már kevésbé, hogy ki rúgja jobban a szögleteket.

Úristen...

– reagált Szoboszlai, amikor Cimíkasz azt mondta, ő végzi el jobban a sarokrúgásokat.

Fordulj, ha a te hazád a jobb nyaralóhely

– kapták meg a következő állítást, amire csak a balhátvéd fordult meg, Szoboszlai tehát egyetértett abban, hogy üdülőhely szempontjában Görögország jobb Magyarországnál. Sőt, arra is csak Cimíkasz szavazott, hogy náluk vannak a legjobb ételek.