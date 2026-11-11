Nagyon jó játékos Szoboszlai Dominik, de a magyar válogatott nem csak belőle áll – így látják a helyzetet Georgiában a két csapat Nemzetek Ligája-mérkőzése előtt. Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány szerint Magyarországnak a 26 éves középpályáson kívül is vannak kiváló labdarúgóik, sőt, a csapatmunkában látja Marco Rossi együttesének legnagyobb erősségét.

Szoboszlai Dominik játéka továbbra is kérdéses

Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Szoboszlai Dominik helyzetének alakulását nemcsak Magyarországon és Liverpoolban, hanem a Nemzetek Ligája-ellenfeleknél is figyelemmel követik. A 26 éves középpályást sérülés miatt kellett lecserélni a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen, majd hétfőn orvosi vizsgálatokon esett át, mielőtt megérkezett a válogatotthoz. Azóta kiderült, hogy térdhúzódást szenvedett, és az orvosi stáb mindent megtesz annak érdekében, hogy a csapatkapitány minél hamarabb Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére álljon, játékáról viszont csak az utolsó pillanatban születhet döntés.

Georgia szövetségi kapitánya Szoboszlai Dominikról

A magyar válogatott nem csak Szoboszlai Dominikból áll

– reagált Georgia szövetségi kapitánya, Ramaz Szvanadze, amikor a kialakult helyzetről kérdezték. A 45 éves szakember elismerte, hogy a 26 éves középpályás nagyszerű játékos, de Marco Rossi csapatában több nagyon jó labdarúgó is van. Sőt, legnagyobb erősségének a csapatmunkát nevezte meg.

Nehéz mérkőzésre számítunk Magyarország ellen. Az előnyük, hogy velünk ellentétben régóta együtt vannak és ugyanaz a szakember irányítja őket hosszú ideje

– fogalmazott Ramaz Szvanadze, aki hozzátette, ahogy a magyarokat a csoportelsőség és az A-ligába jutás motiválja, nekik is megvannak a saját céljaik, pontokra van szükségük. Sőt, a georgiaiak szeretnének revansot venni az októberi találkozó után, amikor a mieink Kerkez Milos góljával 1-0-s győzelmet arattak a Puskás Arénában.