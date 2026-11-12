A georgiai sportsajtó is kiemelt figyelemmel követi Szoboszlai Dominik sérülését a szombati (18:00, Tv: M4 Sport) Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. A CrystalSport szerint a magyar válogatott csapatkapitányának esetleges hiányzása egy öt éve tartó, egészen különleges sorozatnak vethet véget, miközben Marco Rossi szövetségi kapitánynak már a lehetséges helyetteséről is gondoskodnia kell.

Szoboszlai Dominik helyett Urblík József kaphat lehetőséget a Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen Fotó: KUBANOV PAVLO UKR

Szoboszlai Dominik helyett Urblík József kaphat lehetőséget

A georgiai CrystalSport beszámolója szerint Szoboszlai Dominik az elmúlt öt évben 51 egymást követő mérkőzésen szerepelt a magyar válogatott kezdőcsapatában. A Liverpool középpályásának sorozata azonban éppen a november 14-i, tbiliszi összecsapáson szakadhat meg.

A 26 éves futballista a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen szenvedett térdsérülést. Bár a találkozón gólpasszt adott, már az első félidőben fájdalmat érzett a térdében, a 69. percben pedig le kellett cserélni. A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola ezt követően maga is kétségesnek nevezte a játékos válogatottbeli szereplését. Szoboszlai Budapestre érkezése után átesett az előírt orvosi vizsgálatokon. A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint térdrándulással bajlódik, ezért egyelőre rehabilitációs munkát végez, és várhatóan csak közvetlenül a mérkőzés előtt dől el, hogy pályára léphet-e.

A georgiai portál arra is kitért, hogy amennyiben Szoboszlai nem tudja vállalni a játékot, Urblík József kerülhet be helyette a magyar válogatott kezdőcsapatába. A Vasas 30 éves középpályása korábban a szlovák utánpótlás-válogatottakban szerepelt, a magyar felnőttválogatottba pedig most kapott először meghívót.

Marco Rossi korábban maga is elismerte, hogy Urblík technikai képességei alapján alkalmas lehet Szoboszlai helyettesítésére. A georgiai lap szerint így akár éppen Tbilisziben, a hazai válogatott ellen mutatkozhat be a magyar nemzeti csapatban.