A magyar labdarúgó-válogatott szombat este 2-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában. A találkozó egyik főszereplője Szoboszlai Dominik volt, aki mindkét magyar gólban kulcsszerepet játszott. A Liverpool klasszisa azonban a lefújás után is magára vonta a figyelmet, amikor egy kis georgiai labdaszedőnek próbált örömet szerezni.

Szoboszlai Dominik mindkét magyar gólban fontos szerepet játszott Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik megható gesztusa a lefújás után

Marco Rossi együttese rendkívül fontos győzelmet aratott Tbilisziben, amellyel nagy lépést tett a Nemzetek Ligája A divíziójába jutás felé. A magyar válogatott a 73. percben Szoboszlai Dominik szöglete után szerzett vezetést, amikor a labda Lasa Dvali válláról pattant a kapuba. A 85. percben aztán a magyar csapatkapitány önzetlen passzából Varga Barnabás állította be a 2-0-s végeredményt.

A mérkőzés után azonban egy egészen másfajta pillanat került a középpontba. Szoboszlai Dominikot több fiatal labdaszedő is körülvette, a Liverpool sztárja azonban mindenáron a társaság legkisebb tagjának, egy georgiai kisgyereknek szerette volna odaadni a mezét. A közösségi médiában megjelent felvételen az is látható, hogy a többiek megpróbálták kikapni a mezt Szoboszlai kezéből, ám a magyar válogatott csapatkapitánya ragaszkodott ahhoz, hogy a legkisebb labdaszedő kapja meg. A kedves gesztus különösen szívmelengető pillanat volt a magyar válogatott győzelme után.