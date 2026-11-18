Csökkentette a térdsérülésével kapcsolatos aggodalmakat Szoboszlai Dominik azzal, hogy megint ott volt a magyar válogatott kezdőcsapatában Észak-Írország ellen. Sőt, akárcsak Georgiában, kedden is végigjátszotta a találkozót. Liverpoolban úgy látják, azzal még várni kell, hogy megítéljék, a 26 éves középpályás teljesen rendben lesz-e a Manchester United elleni bajnokira, de az, hogy 180 percet játszott a válogatott szünetben, bizakodásra ad okot az állapotát illetően.

Miután Szoboszlai Dominik a válogatott szünet minden percét végigjátszotta, sikerült enyhítenie a korábban fennálló aggodalmakat

Fotó: MEDIAWORKS

Magyarország-Észak-Írország (Nemzetek Ligája) 1-1



Szoboszlai Dominik játéka enyhítette az aggodalmakat

Szoboszlai Dominik úgy érkezett a válogatott szünetre, hogy térdsérülés miatt le kellett őt cserélni a Crystal Palace elleni bajnokin. A 26 éves középpályás vizsgálatokon esett át, és bár kötéssel a térdén, de vállalni tudta a játékot a nemzeti csapatban.

Az én fejemben mindig száz százalék volt az esélye annak, hogy játszok. Ha a dokit kérdezed, akár az ittenit, akár a liverpoolit, akkor kevés. Sőt, szerintem ma még kevesebb annál

– nyilatkozta még a Georgia elleni 2-0-s győzelem után Szoboszlai. Hozzátette, napról napra haladt, próbált saját magára fókuszálni, és kezeléseket kapott.

A bemelegítésnél közel voltam ahhoz, hogy azt mondjam, mégse, mert az egyik lövésnél éreztem. De úgy voltam vele, hogy nem fogom. Ha már eddig eljöttem, nem fogom cserben hagyni a csapatot. Úgyhogy mentem, ahogy tudtam, próbáltam a maximumot kiadni magamból

– tette hozzá, majd újabb kezeléseken esett át, és kedden, az Észak-Írország elleni 1-1-s döntetlen alkalmával is végig a pályán volt.

A liverpool.com azt írja, miután a 26 éves középpályás a válogatott szünet minden percét végigjátszotta, sikerült enyhítenie a korábban fennálló aggodalmakat.

A portál szerint azzal viszont még várni kell, hogy Szoboszlai teljesen egészséges lesz-e a vasárnapi Manchester United elleni Premier League mérkőzésre.