Szoboszlai Dominik szerint a magyar futballistákban jóval több lehetőség rejlik, mint amennyit sokan gondolnak, ám a tehetség önmagában nem elég a sikerhez. A Liverpool középpályása a Bajnokok Ligája hivatalos magazinjának adott interjúban beszélt a céltudatosságáról, példaképéről, Steven Gerrardról, valamint arról is, szerinte miért nem jut el több magyar játékos Európa legerősebb bajnokságaiba.

Szoboszlai Dominik elárulta, mi hiányozhat a magyar focistákból Fotó: Grzegorz Wajda

Szoboszlai Dominik elárulta, mi hiányozhat a magyar focistákból

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligája hivatalos magazinja, a Champions Journal szeptember–novemberi számának címlapján szerepel. A Liverpool magyar sztárja a lapnak adott interjúban többek között arról beszélt, hogy szerinte a céltudatosság olyan tulajdonság, amellyel az ember születik, és amely egész pályafutása során meghatározhatja a hozzáállását.

Szerintem ezzel születik az ember. Ezt nem lehet megtanulni, megvásárolni vagy mástól megszerezni: egyszerűen benne van az emberben születésétől fogva. Ha ezt a tulajdonságot végig magaddal viszed a pályafutásod során, idővel világossá válik, hogy nagyon értékes adottságról van szó

– fogalmazott Szoboszlai.

A magyar középpályás hozzátette, hogy ugyanolyan céltudatosnak tartja magát, mint pályafutása kezdetén, és nem gondolja, hogy ez a tulajdonsága a jövőben megváltozna. Az interjúban a Liverpool legendája, Steven Gerrard is szóba került, akinek játékát Szoboszlai már gyerekként is figyelemmel követte. Elmondása szerint rengeteg videót nézett róla a YouTube-on, és a mai napig hatalmas tisztelettel tekint az egykori csapatkapitányra.

Egy klublegendáról beszélünk. Gyerekkoromban, mivel imádtam a futballt, nagyon szerettem a mérkőzéseiről készült videókat nézni a YouTube-on, hiszen ő egy legenda. Minden nap kihívás elé állítom magam, hogy megközelítsem az ő szintjét, de szeretném a saját történetemet megírni, és nem akarok az ő árnyékában maradni. Tisztelem őt, és mindazt, amit fantasztikus pályafutása során elért.

– jelentette ki a magyar válogatott csapatkapitánya.