Szoboszlai Dominik szerint a magyar futballistákban jóval több lehetőség rejlik, mint amennyit sokan gondolnak, ám a tehetség önmagában nem elég a sikerhez. A Liverpool középpályása a Bajnokok Ligája hivatalos magazinjának adott interjúban beszélt a céltudatosságáról, példaképéről, Steven Gerrardról, valamint arról is, szerinte miért nem jut el több magyar játékos Európa legerősebb bajnokságaiba.
Szoboszlai Dominik elárulta, mi hiányozhat a magyar focistákból
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligája hivatalos magazinja, a Champions Journal szeptember–novemberi számának címlapján szerepel. A Liverpool magyar sztárja a lapnak adott interjúban többek között arról beszélt, hogy szerinte a céltudatosság olyan tulajdonság, amellyel az ember születik, és amely egész pályafutása során meghatározhatja a hozzáállását.
Szerintem ezzel születik az ember. Ezt nem lehet megtanulni, megvásárolni vagy mástól megszerezni: egyszerűen benne van az emberben születésétől fogva. Ha ezt a tulajdonságot végig magaddal viszed a pályafutásod során, idővel világossá válik, hogy nagyon értékes adottságról van szó
– fogalmazott Szoboszlai.
A magyar középpályás hozzátette, hogy ugyanolyan céltudatosnak tartja magát, mint pályafutása kezdetén, és nem gondolja, hogy ez a tulajdonsága a jövőben megváltozna. Az interjúban a Liverpool legendája, Steven Gerrard is szóba került, akinek játékát Szoboszlai már gyerekként is figyelemmel követte. Elmondása szerint rengeteg videót nézett róla a YouTube-on, és a mai napig hatalmas tisztelettel tekint az egykori csapatkapitányra.
Egy klublegendáról beszélünk. Gyerekkoromban, mivel imádtam a futballt, nagyon szerettem a mérkőzéseiről készült videókat nézni a YouTube-on, hiszen ő egy legenda. Minden nap kihívás elé állítom magam, hogy megközelítsem az ő szintjét, de szeretném a saját történetemet megírni, és nem akarok az ő árnyékában maradni. Tisztelem őt, és mindazt, amit fantasztikus pályafutása során elért.
– jelentette ki a magyar válogatott csapatkapitánya.
Szoboszlai ugyanakkor nemcsak saját pályafutásáról beszélt, hanem a magyar labdarúgók helyzetét is értékelte. Úgy véli, számos honfitársa rendelkezik azzal a tudással, amely elegendő lenne ahhoz, hogy Európa öt legerősebb bajnokságának valamelyikében szerepeljen.
Hinniük kell magukban, nem bizonyítaniuk. Szerintem sok olyan magyar játékos van, aki magas szinten tudna futballozni az öt legerősebb európai bajnokság valamelyikében. Csak abban nem vagyok biztos, hogy eléggé hisznek önmagukban. Ehhez rengeteg áldozatot kell hozni, még a fiatal játékosoknak is. Fiatalon sok mindenen kell keresztülmenned, és közben nem feltétlenül azt csinálod, amit szeretnél, mert kevés a szabadidőd. Nem feltétlenül azokkal tölthetsz időt, akikkel szeretnél, hiszen külföldön vagy, a családod pedig otthon marad
– mondta a Liverpool futballistája.
A 26 éves középpályás szerint a megfelelő hozzáállás mellett az áldozatvállalás is nélkülözhetetlen a sikerhez. Különösen fiatalon nehéz lemondani a szabadidőről, a megszokott környezetről és a család közelségéről, márpedig a külföldi karrier sokszor éppen ezekkel jár. Szoboszlai úgy látja, hogy sok fiatal játékosnak olyan döntéseket kellene meghoznia, amelyek rövid távon kényelmetlenek lehetnek, de hosszabb távon meghatározhatják a pályafutását.
Ha viszont azt mondanák: Rendben, ezt vállalom, ha kell, egyedül is boldogulok, és keményen dolgozom azért, hogy elérjem a céljaimat, akkor talán több játékos is eljutna arra a szintre, ahol Kerkez Milos, Tóth Alex vagy én vagyok
– fogalmazott Szoboszlai.
A magyar válogatott csapatkapitánya tehát úgy gondolja, hogy a hazai futballban megvan a megfelelő tehetség, de az európai élvonal eléréséhez önbizalomra, kitartásra és komoly áldozatokra is szükség van. Szerinte ezek nélkül még a legígéretesebb játékosok is könnyen elmaradhatnak a bennük rejlő lehetőségektől.