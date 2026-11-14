Alaposan felkorbácsolta az indulatokat Szoboszlai Dominik esetleges válogatottbeli szereplése Liverpoolban. Marco Rossi a péntek esti sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a térdsérüléssel bajlódó magyar csapatkapitány bevethető a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, amiről az angol sajtó is beszámolt. A Liverpoollal foglalkozó egyik portál már a bejelentést megelőzően keményen nekiment a magyar válogatott szövetségi kapitányának, akit felelőtlen döntésekkel vádoltak Szoboszlai túlzott terhelése miatt. Az angolok attól tartanak, hogy a magyar klasszis ismét megsérülhet, ami újabb konfliktushoz vezethet a Liverpool és a magyar válogatott között.

Marco Rossi döntése Szoboszlai Dominik szerepeltetéséről komoly indulatokat váltott ki Liverpoolban Fotó: PAUL FAITH / AFP

Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)

szombat, 18.00, tv: M4 Sport

Liverpoolban kritizálják Marco Rossit Szoboszlai Dominik miatt

Marco Rossi a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést megelőző pénteki sajtótájékoztatóján egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz vállalhatja-e a játékot a szombati összecsapáson.

Igen, igen, igen. Ha az a kérdés, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz játékra kész állapotban van-e, akkor igen, abszolút

– jelentette ki Rossi. A szövetségi kapitány ugyanakkor nem árulta el, hogy a Liverpool magyar sztárja ott lesz-e a kezdőcsapatban. Azt viszont megerősítette, hogy a három futballista bevethető állapotban van.

A kijelentés Angliába is eljutott, a Liverpoollal foglalkozó KopTalk péntek késő esti összefoglalójában külön kitért Rossi bejelentésére. A portál kiemelte, hogy Szoboszlai térdrándulása ellenére pénteken már együtt edzett a magyar válogatottal, igaz, a térdén jól látható kötés volt.

A Liverpool környékén már korábban is komoly aggodalmat váltott ki Szoboszlai helyzete. A Rousing The Kop megjelent véleménycikkében kifejezetten Marco Rossit támadta, amiért a magyar szakember szerintük nem veszi kellően figyelembe a középpályás fizikai állapotát.

Az angol portál felrótta a szövetségi kapitánynak, hogy a legutóbbi válogatott időszakban 11 nap alatt négy mérkőzésen közel 350 percet játszatta Szoboszlait. A szerző szerint ez rossz döntés volt, és úgy véli, a túlzott terhelés hozzájárult a magyar játékos korábbi sérüléséhez. A cikk különösen aggasztónak tartja, hogy Szoboszlai ezúttal sem teljesen egészségesen csatlakozott a magyar válogatotthoz.