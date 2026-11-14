Alaposan felkorbácsolta az indulatokat Szoboszlai Dominik esetleges válogatottbeli szereplése Liverpoolban. Marco Rossi a péntek esti sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a térdsérüléssel bajlódó magyar csapatkapitány bevethető a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, amiről az angol sajtó is beszámolt. A Liverpoollal foglalkozó egyik portál már a bejelentést megelőzően keményen nekiment a magyar válogatott szövetségi kapitányának, akit felelőtlen döntésekkel vádoltak Szoboszlai túlzott terhelése miatt. Az angolok attól tartanak, hogy a magyar klasszis ismét megsérülhet, ami újabb konfliktushoz vezethet a Liverpool és a magyar válogatott között.
- Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)
- szombat, 18.00, tv: M4 Sport
Liverpoolban kritizálják Marco Rossit Szoboszlai Dominik miatt
Marco Rossi a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést megelőző pénteki sajtótájékoztatóján egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz vállalhatja-e a játékot a szombati összecsapáson.
Igen, igen, igen. Ha az a kérdés, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz játékra kész állapotban van-e, akkor igen, abszolút
– jelentette ki Rossi. A szövetségi kapitány ugyanakkor nem árulta el, hogy a Liverpool magyar sztárja ott lesz-e a kezdőcsapatban. Azt viszont megerősítette, hogy a három futballista bevethető állapotban van.
A kijelentés Angliába is eljutott, a Liverpoollal foglalkozó KopTalk péntek késő esti összefoglalójában külön kitért Rossi bejelentésére. A portál kiemelte, hogy Szoboszlai térdrándulása ellenére pénteken már együtt edzett a magyar válogatottal, igaz, a térdén jól látható kötés volt.
A Liverpool környékén már korábban is komoly aggodalmat váltott ki Szoboszlai helyzete. A Rousing The Kop megjelent véleménycikkében kifejezetten Marco Rossit támadta, amiért a magyar szakember szerintük nem veszi kellően figyelembe a középpályás fizikai állapotát.
Az angol portál felrótta a szövetségi kapitánynak, hogy a legutóbbi válogatott időszakban 11 nap alatt négy mérkőzésen közel 350 percet játszatta Szoboszlait. A szerző szerint ez rossz döntés volt, és úgy véli, a túlzott terhelés hozzájárult a magyar játékos korábbi sérüléséhez. A cikk különösen aggasztónak tartja, hogy Szoboszlai ezúttal sem teljesen egészségesen csatlakozott a magyar válogatotthoz.
A Rousing The Kop szerzője úgy véli, hogy a magyar szövetségi kapitány nem fordít kellő figyelmet a Liverpool érdekeire, sőt, szerinte az angol klubnak már azt sem lett volna szabad engednie, hogy Szoboszlai sérülten csatlakozzon a válogatotthoz. Bár a portál elismeri, hogy a magyar csapatkapitány számára rendkívül fontos a nemzeti együttes, arra is felhívja a figyelmet, hogy a futballista fizetését a Liverpool állja, egy újabb sérülés pedig mindkét csapat számára súlyos következményekkel járhatna. Éppen ezért a szerző azt tartaná a legészszerűbb megoldásnak, ha Szoboszlai kihagyná a Georgia elleni találkozót, és csak a keddi, Észak-Írország elleni mérkőzés előtt vizsgálnák meg ismét az állapotát.
A magyar játékos helyzete a liverpooli szurkolókat is megosztja ugyanis többen aggodalmukat fejezték ki, miután meglátták a pénteki edzésen készült fényképeket, amelyeken Szoboszlai bekötött térddel készült a válogatott mérkőzésére. Egy hozzászóló szerint Rossinak kellene megvédenie a középpályását, míg mások egyenesen azt követelték, hogy a magyar klasszis inkább pihenjen.
A helyzetet tovább élezheti, hogy Rossi a péntek esti sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, Szoboszlai már bevethető állapotban van, arról azonban nem beszélt, hogy valóban pályára is küldi-e Georgia ellen. A Rousing The Kop ugyan még a bejelentés előtt figyelmeztetett a kockázatokra, de a szerző szerint amennyiben a középpályás ismét sérülten térne vissza Liverpoolba, komoly kérdéseket kellene feltenni a magyar szövetségi kapitány döntéseivel kapcsolatban.