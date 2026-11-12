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A két válogatott botrányos szeptemberi mérkőzése után ismét magyar játékos került szóba az ukránoknál. Szoboszlai Dominikot ezúttal egy másik nemzeti csapat legnagyobb sztárjához hasonlították, miközben Georgia elleni szereplése továbbra is kérdéses.

Újra Szoboszlai Dominik neve került elő az ukrán válogatottnál, pedig a két nemzeti csapat már lejátszotta egymás elleni mérkőzéseit a Nemzetek Ligájában. A szeptemberi, botrányos jelenetekkel zárult találkozó után ezúttal egészen más hangnemben beszéltek a Liverpool magyar sztárjáról. Az ukránok egyik támadója ugyanis egy világsztárhoz hasonlította Szoboszlait, és elárulta, miért tartja ennyire meghatározónak a magyar válogatott csapatkapitányát.

A korábbi botrány után ismét Szoboszlai Dominiket emlegetik az ukránok
A korábbi botrány után ismét Szoboszlai Dominiket emlegetik az ukránok Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

A korábbi botrány után ismét Szoboszlai Dominiket emlegetik az ukránok

Ihor Krasznopir, az ukrán bajnokság góllövőlistáját kilenc találattal vezető támadó az UkrFootballnak adott interjúban beszélt a válogatott előtt álló Nemzetek Ligája-mérkőzésekről. A Polisszja Zsitomir labdarúgóját többek között arról kérdezték, hogy a grúz válogatott mennyire gyengülhet meg legnagyobb sztárja, Hvicsa Kvarachelia hiányában. A támadó válaszában meglepő módon Szoboszlai Dominikot hozta fel példaként, akit a grúz klasszishoz hasonlóan kulcsfontosságú játékosnak tart a nemzeti csapatában.

Az ilyen játékosoktól szinte minden függ. Szoboszlai is ilyen a magyar válogatottban. Rájuk épül a csapat játéka, és ha hiányoznak, másképp kell futballozni

 – fogalmazott Krasznopir az UkrFootballnak adott interjújában. Az ukrán támadó hozzátette, hogy Kvarachelia kiesése komoly veszteséget jelent a grúz válogatottnak, saját csapata számára viszont előnyt jelenthet a két együttes novemberi összecsapásán.

Szoboszlai Dominik helyzete a magyar válogatottnál is bizonytalan, ugyanis térdproblémája miatt kérdéses a játéka Georgia ellen. A Liverpool középpályásának szerepléséről csak az utolsó pillanatban születhet döntés.

Emlékezetes mérkőzés volt a Magyarország-Ukrajna

Szeptember 25-én a magyar válogatott 1–0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a mérkőzés hajrájában pedig elszabadultak az indulatok. A hosszabbításban Olekszandr Nazarenko szabálytalansága után a játékos megkapta második sárga lapját, majd Viktor Cihankov és Szoboszlai Dominik között heves szóváltás alakult ki. A jelenetből végül komoly lökdösődés és tömegjelenet lett, amelybe több játékos is bekapcsolódott.

A találkozó után Szoboszlai nem tulajdonított különösebb jelentőséget az összetűzésnek.

A fociban ez benne van. Így alakult

 – mondta akkor a magyar csapatkapitány, majd hangsúlyozta, hogy büszke a csapatára, amely mindent megtett a győzelemért.

A két válogatott október 5-én ismét összecsapott, akkor azonban már Magyarország örülhetett, ugyanis Marco Rossi együttese 2–1-re nyert Nagyszombatban. A magyarok Tóth Milán góljával szerezték meg a vezetést, majd Roman Jaremcsuk egyenlítése után Csinger Márk találata döntötte el a mérkőzést.

A magyar és az ukrán válogatott a Nemzetek Ligája jelenlegi csoportkörében már nem találkozik egymással, hiszen mindkét egymás elleni mérkőzésüket lejátszották. Szoboszlaiék november 14-én Georgia vendégeként lépnek pályára, majd november 17-én Észak-Írországot fogadják a Puskás Arénában. Az ukránokra eközben Észak-Írország és Georgia vár. Krasznopir abban bízik, hogy csapata visszavághat az északíreknek a korábbi, 3–0-s vereségért, és eredményesen zárhatja a Nemzetek Ligája csoportkörét.

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