Újra Szoboszlai Dominik neve került elő az ukrán válogatottnál, pedig a két nemzeti csapat már lejátszotta egymás elleni mérkőzéseit a Nemzetek Ligájában. A szeptemberi, botrányos jelenetekkel zárult találkozó után ezúttal egészen más hangnemben beszéltek a Liverpool magyar sztárjáról. Az ukránok egyik támadója ugyanis egy világsztárhoz hasonlította Szoboszlait, és elárulta, miért tartja ennyire meghatározónak a magyar válogatott csapatkapitányát.

A korábbi botrány után ismét Szoboszlai Dominiket emlegetik az ukránok Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

A korábbi botrány után ismét Szoboszlai Dominiket emlegetik az ukránok

Ihor Krasznopir, az ukrán bajnokság góllövőlistáját kilenc találattal vezető támadó az UkrFootballnak adott interjúban beszélt a válogatott előtt álló Nemzetek Ligája-mérkőzésekről. A Polisszja Zsitomir labdarúgóját többek között arról kérdezték, hogy a grúz válogatott mennyire gyengülhet meg legnagyobb sztárja, Hvicsa Kvarachelia hiányában. A támadó válaszában meglepő módon Szoboszlai Dominikot hozta fel példaként, akit a grúz klasszishoz hasonlóan kulcsfontosságú játékosnak tart a nemzeti csapatában.

Az ilyen játékosoktól szinte minden függ. Szoboszlai is ilyen a magyar válogatottban. Rájuk épül a csapat játéka, és ha hiányoznak, másképp kell futballozni

– fogalmazott Krasznopir az UkrFootballnak adott interjújában. Az ukrán támadó hozzátette, hogy Kvarachelia kiesése komoly veszteséget jelent a grúz válogatottnak, saját csapata számára viszont előnyt jelenthet a két együttes novemberi összecsapásán.

Szoboszlai Dominik helyzete a magyar válogatottnál is bizonytalan, ugyanis térdproblémája miatt kérdéses a játéka Georgia ellen. A Liverpool középpályásának szerepléséről csak az utolsó pillanatban születhet döntés.

Emlékezetes mérkőzés volt a Magyarország-Ukrajna

Szeptember 25-én a magyar válogatott 1–0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a mérkőzés hajrájában pedig elszabadultak az indulatok. A hosszabbításban Olekszandr Nazarenko szabálytalansága után a játékos megkapta második sárga lapját, majd Viktor Cihankov és Szoboszlai Dominik között heves szóváltás alakult ki. A jelenetből végül komoly lökdösődés és tömegjelenet lett, amelybe több játékos is bekapcsolódott.

A találkozó után Szoboszlai nem tulajdonított különösebb jelentőséget az összetűzésnek.

A fociban ez benne van. Így alakult

– mondta akkor a magyar csapatkapitány, majd hangsúlyozta, hogy büszke a csapatára, amely mindent megtett a győzelemért.