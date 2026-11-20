Zavarja a 42-szeres magyar válogatott Torghelle Sándort, hogy a nemzeti csapatnál jelenleg minden Szoboszlai Dominik körül forog. Az egykori labdarúgó nem a csapatkapitányt, hanem a többi játékost illette némi kritikával, amikor azt mondta, nem minden labdával a 26 éves középpályást kellene keresni. Véleménye szerint le kell venni egy kis terhet Szoboszlairól.

Torghelle Sándor szerint a magyar válogatott labdarúgóinak le kellene venniük egy kis terhet Szoboszlai Dominikról

Fotó: Kurucz Árpád

Torghelle Sándor Szoboszlai Dominikról és a magyar válogatottról

Torghelle Sándor szerint néha ki kellene hagyni a játékból Szoboszlai Dominikot a magyar válogatott mérkőzésein. A Vegas Sports Hungary Magyarázók című műsorának szereplői beszélgettek arról, hogy egyre inkább a csapatkapitány körül forog minden a nemzeti csapatnál, az együttes korábbi támadójának pedig feltették a kérdést: ez zavarja-e őt?

Engem nagyon! Nem csak engem, szerintem sok olyan embert, aki kicsikét is ért a labdarúgáshoz, az látja a mérkőzésen, hogy minden egyes magyar játékos oda akarja passzolni a Szoboszlainak. Tök mindegy az, hogy milyen pozícióban van. Lehet, hogy nem is veszélyes Szoboszlai éppen a kapura, hanem majd ő fogja beívelni vagy pedig továbbpasszolni a szélére a labdát. Ki lehet néha hagyni őt is a játékból, nem kell mindig mindenkinek a Szoboszlait keresnie. Ez egy kicsikét idegesítő

– mondta el a véleményét Torghelle Sándor, aki nem Szoboszlai Dominikról, hanem a többi játékosról mondott kritikát, amikor úgy fogalmazott, vegyenek le egy kis terhet a csapatkapitányról.

Most ő ott van, oké, világsztár, nincs ezzel gond, de kellenek a többiek is. Ne csak arról szóljon a történet minden egyes mérkőzésen, hogy a Szoboszlainak oda akarunk adni minden labdát, és majd ő megoldja. Ott vannak a többiek is.

Torghelle Sándor szerint három-négy társának is oda kellene állnia Szoboszlai Dominik elé, és elmondani, hogy valamikor nem fognak neki passzolni.

Tudom, nem egyszerű, de valamilyen szinten oda kell állni, és akkor le kell győzni a Szoboszlait annak a három-négy játékosnak, hogy ők is mutassák meg, és akkor ezáltal le tudnak venni egy kis terhet Szoboszlairól, és akkor lehet, hogy jobb lesz egy picit talán

– fogalmazott az egykori csatár.