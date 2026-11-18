A magyar válogatott egypontos hátránnyal vágott neki az Észak-Írország elleni sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzésnek, így Szoboszlai Dominikéknak mindenképpen nyerniük kellett volna a csoportgyőzelemhez és az egyenes ági feljutáshoz.

Szoboszlai Dominik bízik a feljutás kiharcolásában

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A magyarok az első félidőben meg is szerezték a vezetést Varga Barnabás góljával, azonban a fordulás után az északírek egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak, és be tudtak gyötörni egy gólt, amellyel megőrizték első helyüket a csoportban.

Szoboszlai Dominik üzent a szurkolóknak

A magyar válogatott ezzel lemaradt a csoportgyőzelemről, azonban a minimális célját elérte a sorozatban: második helyével biztosította, hogy a második kalapból várhatja majd az Eb-selejtezők sorsolását.

Ráadásul a Nemzetek Ligája legmagasabb osztálya sem úszott el, ugyanis márciusban a magyar válogatott egy kétmeccses playoffpárharcban még kiharcolhatja az A divízióban való szereplést.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya mindent megtett azért, hogy sikerre vezesse a nemzeti csapatot. A Liverpool középpályása sérülten is vállalta a játékot, végigjátszotta mindkét novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzést, és márciusban is biztosan ott lesz a pályán.

„Ilyen a futball, még nincs vége! Márciusban újabb két meccs vár ránk, és mindent megteszünk az A ligáért. Köszönjük, hogy végig mellettünk vagytok!” – írta Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán.

A Nemzetek Ligája osztályozóján Dánia, Horvátország, Szerbia vagy Wales lesz a magyar válogatott ellenfele. A sorsolást pénteken tartják.