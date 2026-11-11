A magyar válogatottnak joga van a legjobb játékosához, Szoboszlai Dominikhoz, aki pedig egyértelművé tette, hogy szeretne részt venni a sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken – így látják a kialakult helyzetet Liverpoolban. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a 26 éves középpályás térdrándulást szenvedett, a nemzeti együttes orvosi stábja pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére álljon, játékáról viszont minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.

Szoboszlai Dominik játéka kérdéses a válogatottban

Fotó: PAUL FAITH / AFP

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Szoboszlai Dominik sérülése kérdésessé tette játékát a válogatottban

Szoboszlai Dominikot a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen kellett lecserélni, majd hétfőn orvosi vizsgálatokon esett át, mielőtt megérkezett Magyarországra, hogy csatlakozzon a válogatotthoz. Másnap az eredmények is megjöttek, és kiderült, hogy a 26 éves labdarúgó térdrándulást szenvedett. Minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés arról, hogy játszhat-e a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A középpályás helyzetének alakulását Liverpoolból is érdeklődve követik – nemcsak a klub, hanem a helyi sajtó is. A anfieldagenda.com a fejlemények közlése mellett az álláspontját is kifejtette a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Magyarország motivációja nyilvánvaló. Az A-ligába való feljutás a tét, és azt akarják, hogy a csapatkapitányuk a pályán legyen

– fogalmazta meg a portál, kiemelve, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata jelenleg a második helyen áll, egy ponttal lemaradva Észak-Írország mögött. A cikk szerint Szoboszlai Dominik a hazaérkezéséről szóló posztjával – amit „Újra a városban” felirattal tett közzé – maga is egyértelműen jelezte, hogy szeretne részt venni a sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

Magyarországnak joga van a legjobb játékosához, de Szoboszlai már így is elég sok meccset kihagyott ebben a szezonban, Liverpool abban reménykedik, hogy az óvatosság győzedelmeskedik, amikor megszületik a döntés a játékáról

– fejtette ki álláspontját a portál. Hozzátéve, hogy Andoni Iraola vezetőedző biztosan jobban szeretné, ha a középpályása pihenne és teljesen felépülne, de a kluboknak ritkán van ilyen választási lehetőségük.