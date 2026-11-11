A magyar válogatottnak joga van a legjobb játékosához, Szoboszlai Dominikhoz, aki pedig egyértelművé tette, hogy szeretne részt venni a sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken – így látják a kialakult helyzetet Liverpoolban. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a 26 éves középpályás térdrándulást szenvedett, a nemzeti együttes orvosi stábja pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére álljon, játékáról viszont minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.
A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:
- Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
- Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45
Szoboszlai Dominik sérülése kérdésessé tette játékát a válogatottban
Szoboszlai Dominikot a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen kellett lecserélni, majd hétfőn orvosi vizsgálatokon esett át, mielőtt megérkezett Magyarországra, hogy csatlakozzon a válogatotthoz. Másnap az eredmények is megjöttek, és kiderült, hogy a 26 éves labdarúgó térdrándulást szenvedett. Minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés arról, hogy játszhat-e a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A középpályás helyzetének alakulását Liverpoolból is érdeklődve követik – nemcsak a klub, hanem a helyi sajtó is. A anfieldagenda.com a fejlemények közlése mellett az álláspontját is kifejtette a kialakult helyzettel kapcsolatban.
Magyarország motivációja nyilvánvaló. Az A-ligába való feljutás a tét, és azt akarják, hogy a csapatkapitányuk a pályán legyen
– fogalmazta meg a portál, kiemelve, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata jelenleg a második helyen áll, egy ponttal lemaradva Észak-Írország mögött. A cikk szerint Szoboszlai Dominik a hazaérkezéséről szóló posztjával – amit „Újra a városban” felirattal tett közzé – maga is egyértelműen jelezte, hogy szeretne részt venni a sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.
Magyarországnak joga van a legjobb játékosához, de Szoboszlai már így is elég sok meccset kihagyott ebben a szezonban, Liverpool abban reménykedik, hogy az óvatosság győzedelmeskedik, amikor megszületik a döntés a játékáról
– fejtette ki álláspontját a portál. Hozzátéve, hogy Andoni Iraola vezetőedző biztosan jobban szeretné, ha a középpályása pihenne és teljesen felépülne, de a kluboknak ritkán van ilyen választási lehetőségük.