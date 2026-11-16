Szoboszlai Dominik a magyar szurkolók szemében hőssé vált Tbilisziben, azonban a liverpooli drukkereket korántsem érdekli Marco Rossi csapatának sikere. Ők épségben szeretnék tudni csapatuk egyik legfontosabb játékosát. A magyar válogatott csapatkapitánya már a legutóbbi válogatott szünet után sem százszázalékos állapotban tért vissza Liverpoolba, ennek következtében több mérkőzést is ki kellett hagynia. November 8-án, a Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzésen térdsérülést szenvedett, utána pedig Andoni Iraola, a Liverpool edzője finoman jelezte, hogy nem szeretné, ha Szoboszlai pályára lépne a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein.

A Liverpool-szurkolóknak nem tetszik, hogy Szoboszlai Dominik túl sokat kockáztat a válogatottért

Fotó: Kurucz Árpád / Anadolu via AFP

Az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy Szoboszlai Dominiknak megrándult a térde, ennek ellenére mégis hazatért a válogatott edzőtáborába. A Magyar Labdarúgó-szövetség is tudatta, hogy a 26 éves középpályás szombat esti játékáról az utolsó pillanatban döntenek majd. Ebből is arra lehetett következtetni, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya nincs jó állapotban.

Szoboszlai Dominik felbosszantotta a Liverpool-szurkolókat?

Ennek ellenére a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen ismét a hátára vette a csapatot, a 2–0-ra megnyert találkozón pedig mindkét gólban főszerepet játszott. A mérkőzés után Szoboszlai elmondta, hogy a bemelegítés során még benne volt a pakliban, hogy nem vállalja a játékot.

Az én fejemben mindig százszázalékos volt, hogy játszani fogok. Ha a dokit kérdezed, akár az ittenit, akár a liverpoolit, akkor kevés, vagy még annál is kevesebb esélye volt”

– árulta el az M4 Sport kamerája előtt Szoboszlai, aki hangsúlyozta, hogy folyamatosan kezeléseket kapott a válogatott edzőtáborában.

„Sajnos nem is tudtam annyit edzeni a csapattal, amennyit szerettem volna. Csütörtökön egy kicsit részt vettem az edzésen, aztán pénteken a meccs előtti edzést is megcsináltam. Másfél edzéssel a lábamban léptem ma pályára, de a bemelegítésnél közel voltam ahhoz, hogy azt mondjam, mégsem lépek pályára. Az egyik lövésnél éreztem a sérülést. De úgy voltam vele, ha már eddig eljöttem, nem fogom cserben hagyni a csapatot. Úgyhogy, ahogy tudtam, próbáltam a maximumot kiadni magamból. Jó volt a lábam, de most kezdődik elölről ugyanúgy a kezelés, úgyhogy keddre ismét készen kell állnom” – tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya, akinek a szombat esti nyilatkozata rendesen kiverte a biztosítékot Liverpoolban.