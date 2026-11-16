Szoboszlai Dominik a magyar szurkolók szemében hőssé vált Tbilisziben, azonban a liverpooli drukkereket korántsem érdekli Marco Rossi csapatának sikere. Ők épségben szeretnék tudni csapatuk egyik legfontosabb játékosát. A magyar válogatott csapatkapitánya már a legutóbbi válogatott szünet után sem százszázalékos állapotban tért vissza Liverpoolba, ennek következtében több mérkőzést is ki kellett hagynia. November 8-án, a Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzésen térdsérülést szenvedett, utána pedig Andoni Iraola, a Liverpool edzője finoman jelezte, hogy nem szeretné, ha Szoboszlai pályára lépne a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein.
Az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy Szoboszlai Dominiknak megrándult a térde, ennek ellenére mégis hazatért a válogatott edzőtáborába. A Magyar Labdarúgó-szövetség is tudatta, hogy a 26 éves középpályás szombat esti játékáról az utolsó pillanatban döntenek majd. Ebből is arra lehetett következtetni, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya nincs jó állapotban.
Szoboszlai Dominik felbosszantotta a Liverpool-szurkolókat?
Ennek ellenére a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen ismét a hátára vette a csapatot, a 2–0-ra megnyert találkozón pedig mindkét gólban főszerepet játszott. A mérkőzés után Szoboszlai elmondta, hogy a bemelegítés során még benne volt a pakliban, hogy nem vállalja a játékot.
Az én fejemben mindig százszázalékos volt, hogy játszani fogok. Ha a dokit kérdezed, akár az ittenit, akár a liverpoolit, akkor kevés, vagy még annál is kevesebb esélye volt”
– árulta el az M4 Sport kamerája előtt Szoboszlai, aki hangsúlyozta, hogy folyamatosan kezeléseket kapott a válogatott edzőtáborában.
„Sajnos nem is tudtam annyit edzeni a csapattal, amennyit szerettem volna. Csütörtökön egy kicsit részt vettem az edzésen, aztán pénteken a meccs előtti edzést is megcsináltam. Másfél edzéssel a lábamban léptem ma pályára, de a bemelegítésnél közel voltam ahhoz, hogy azt mondjam, mégsem lépek pályára. Az egyik lövésnél éreztem a sérülést. De úgy voltam vele, ha már eddig eljöttem, nem fogom cserben hagyni a csapatot. Úgyhogy, ahogy tudtam, próbáltam a maximumot kiadni magamból. Jó volt a lábam, de most kezdődik elölről ugyanúgy a kezelés, úgyhogy keddre ismét készen kell állnom” – tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya, akinek a szombat esti nyilatkozata rendesen kiverte a biztosítékot Liverpoolban.
A Liverpool egyik szurkolói portálja, a This Is Anfield kiemeli, hogy Szoboszlai a FotMob adatai szerint a legtöbb labdaérintéssel rendelkezett a Georgia–Magyarország mérkőzésen, ráadásul a hét párharcából négyet megnyert. Megjegyzik azonban, hogy Andoni Iraola valószínűleg jobban örült volna annak, ha Szoboszlai Liverpoolban marad, különösen a szombat esti nyilatkozatának fényében.
Hangsúlyozzák, hogy Szoboszlai elszántsága, amellyel mindenáron pályára szeretne lépni, bizonyos szempontból mindenképpen tiszteletre méltó. A Liverpoolnak azonban talán jobban jönne, ha a középpályás egy kicsit megfontoltabban döntene.
Végezetül azzal zárják gondolataikat, hogy a térdrándulással járó, rendkívül megterhelő válogatott szünet után minden jel arra utal, hogy Szoboszlai úgy tér majd vissza Liverpoolba, hogy az orvosi stábnak ismét alaposan meg kell vizsgálnia az állapotát.
Az Anything Liverpool nevű X-oldalon azt írják, hogy Andoni Iraola most bizonyára rettentően dühös lehet, és teljesen jogosan. Ha egy bizonyos londoni klubról lenne szó, Szoboszlai Dominik még csak el sem utazott volna a válogatott összetartására. A szerző itt minden bizonnyal az Arsenalra céloz, amely az utóbbi időben több játékosát is visszatartotta a válogatott szerepléstől kisebb sérülések miatt.
Dave Davis, az Anfield Index podcastere azt írta az X-oldalán, hogy bár Szoboszlai már a bemelegítés során is közel állt ahhoz, hogy visszalépjen a mérkőzéstől, ennek ellenére végül kilencven percet játszott. „Ismerjük az utóbbi időszak sérüléseit, ráadásul most következik az év legzsúfoltabb időszaka. Egyelőre csak reménykedhetünk, hogy a válogatott szünet hátralévő része is sérülésmentesen telik majd.”
- Davis ezt követően az AS Monaco szenegáli játékosának, Lamine Camarának a leigazolását sürgette, mégpedig Szoboszlai Dominik térdsérülése miatt.
Az Empire of the Kop arról ír, hogy Szoboszlai szavai komoly aggodalomra adhatnak okot a Liverpool szurkolói számára, hiszen a középpályás elismerte, hogy fájdalmai ellenére játszott, és úgy tűnik, figyelmen kívül hagyta az orvosi stáb véleményét is. Az Észak-Írország elleni, kedd esti mérkőzésre való felkészüléssel kapcsolatos megjegyzése szintén aggodalommal töltheti el Andoni Iraolát, hiszen Szoboszlai annak ellenére is mindenáron bevethető állapotba akarja hozni magát, hogy jelenleg szemmel láthatóan messze van a százszázalékos erőnléttől.
Hangsúlyozzák, hogy természetes, ha hazája válogatottjának csapatkapitányaként mindent megtesz azért, hogy rendelkezésre álljon. Klubja azonban most csak abban reménykedhet, hogy a következő mérkőzést is sérülésmentesen vészeli át a magyar válogatott színeiben.
Kiemelik, hogy a válogatott szünet után rendkívül sűrű időszak vár a Liverpoolra: december végéig még 11 mérkőzést kell lejátszania a csapatnak. Ebben a megterhelő periódusban nagy szükség lesz arra, hogy Szoboszlai és csapattársai is a lehető legjobb formájukat nyújtsák.
Liverpoolban a jelek szerint mindenki feszült figyelemmel követi Szoboszlai Dominik állapotát, és abban bíznak, hogy a térde kibírja majd a további terhelést anélkül, hogy újabb problémák merülnének fel.