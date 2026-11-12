Akkora űrt hagyhat maga után a magyar válogatottban Szoboszlai Dominik, hogy sérülése esetén egyszerre több játékossal kellene betömni azt. A 26 éves labdarúgó nemcsak a középpálya motorja a nemzeti csapatban, hanem igazi vezérként irányítja a társakat. Emellett csapatkapitányként is különböző feladatok hárulnak rá, illetve a szabadrúgásokat és szögleteket is rendszeresen ő végzi el. Pótlására tehát legalább négy játékosra lenne szükség a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-találkozókon.
A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:
- Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
- Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45
Szoboszlai Dominik szereplése a magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésén azután vált kérdésessé, hogy sérülés miatt le kellett cserélni a Crystal Palace elleni angol bajnokin. A 26 éves középpályás állapotáról előbb a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola közölt aggasztó részleteket, majd a Magyar Labdarúgó-válogatott tájékoztatása szerint hétfőn orvosi vizsgálatokon esett át, mielőtt megérkezett a nemzeti együttes főhadiszállására. Másnap aztán az eredmények is megjöttek, Szoboszlai térdrándulást szenvedett, az egészségügyi stáb az elkövetkező napokban mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb Marco Rossi rendelkezésére állhasson, de játékáról minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.
Szoboszlai Dominik akkora űrt hagyna maga után a csoportelsőség és az A-ligába jutás szempontjából sorsdöntő Nemzetek Ligája-találkozókon, hogy a szövetségi kapitánynak több játékossal kellene őt pótolnia – feladata ugyanis sosem merült ki csupán egy dologban.
Szoboszlai Dominik a középpálya motorja
Szoboszlai Dominikot elsősorban a posztján kellene pótolnia Marco Rossi szövetségi kapitánynak, amennyiben térdsérülése miatt nem tudna pályára lépni. Az olasz szakember pedig már a kerethirdetéskor elmondta, ki játszhat a 26 éves középpályás helyén.
A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez”
– mondta a szövetségi kapitány az újonc Urblík Józsefről.
Igazi vezér és erős karakter
Szoboszlai nemcsak a középpályát, hanem az egész nemzeti csapatot irányítja a pályán minden egyes mérkőzésen. A stadionban szurkoló nézők és a tévéképernyő előtt ülők is rendszeresen észrevehetik, milyen sokat kommunikál a társakkal, instruálja és segíti őket. Marco Rossi szövetségi kapitány korábban úgy fogalmazott, a 26 éves labdarúgó igazi vezér és egy nagyon erős karakter.
Ebben a szerepkörben a sérüléséből visszatért Sallai Roland és Orbán Willi léphetnek a helyére, akik kellő rutinnal rendelkeznek ehhez. Sőt, akár egyszerre hárulhat rájuk a feladat: míg előbbi a támadások megszervezéséért felelhetne, addig utóbbi a védelmet irányíthatná.
Sallai elmondta, bízik abban, hogy Szoboszlai mindkét novemberi összecsapáson pályára léphet, de azt is jelezte, hogy szükség esetén készen áll nagyobb felelősséget vállalni a válogatottban.
Csapatkapitányi teendők
Szoboszlai Dominik egyszerre vezér és csapatkapitány is, ám utóbbi feladatkör nemcsak az együttes irányításáról szól, hanem számos más teendővel is jár. A labdarúgás szabályainak értelmében csak ő mehet oda a játékvezetőhöz vitás szituációkban, fontos döntések után. Sőt, a csapatkapitány felelőssége, hogy a társait távol tartsa. De például a kezdőrúgásról döntő pénzfeldobásban is neki kell rész vennie. Legutóbb Schäfer András kapta meg a csapatkapitányi karszalagot Szoboszlai Dominiktól.
Megérte, kölyök. Ez a pillanat örökre velem marad. Nagyon büszke vagyok a csapatra, ez az igazi arcunk
– írta akkor az Instagramon Schäfer. A csapatkapitányi karszalag viszont ezúttal Sallai Roland karjára is kerülhet, aki legutóbb nem volt ott a pályán, de azóta visszatért a sérüléséből.
Szabadrúgások és szögletek
Szoboszlai egyértelműen a magyar válogatott első számú szabadrúgáslövője, de a szögleteket is ő szokta elvégezni mindkét oldalról. Ha nem játszhat a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, csak a pontrúgásokban több játékos pótolhatja.
A szabadrúgásokhoz Vitális Milán és Sallai Roland állhatnak majd oda, ha ballábas szögről lenne szó, akkor pedig Nagy Zsolt is opció lehet. Sőt, az újonc Pető Milán is megkaphatja a bizalmat, legutóbb ugyanis egy mérkőzésen két szabadrúgásgólt is lőtt a Paks színeiben.
A szögletrúgások elvégzésében szintén megoszthatják a feladatokat a játékosok, míg az egyik oldalról szintén Vitális vagy Sallai lehetnek a jelöltek, addig a másik sarokból Kerkez Milos ívelhet középre.
Bár minden eshetőségre fel kell készülni, a magyar válogatottnál és a szurkolók körében is mindenki abban reménykedik, hogy Szoboszlai Dominikot egyik feladatkörben sem kell majd pótolni és pályára tud lépni Georgia és Észak-Írország ellen is.