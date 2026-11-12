Akkora űrt hagyhat maga után a magyar válogatottban Szoboszlai Dominik, hogy sérülése esetén egyszerre több játékossal kellene betömni azt. A 26 éves labdarúgó nemcsak a középpálya motorja a nemzeti csapatban, hanem igazi vezérként irányítja a társakat. Emellett csapatkapitányként is különböző feladatok hárulnak rá, illetve a szabadrúgásokat és szögleteket is rendszeresen ő végzi el. Pótlására tehát legalább négy játékosra lenne szükség a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-találkozókon.

Szoboszlai Dominik játéka egyelőre kérdéses a magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésén

Fotó: Joe Klamar / AFP

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Szoboszlai Dominik szereplése a magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésén azután vált kérdésessé, hogy sérülés miatt le kellett cserélni a Crystal Palace elleni angol bajnokin. A 26 éves középpályás állapotáról előbb a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola közölt aggasztó részleteket, majd a Magyar Labdarúgó-válogatott tájékoztatása szerint hétfőn orvosi vizsgálatokon esett át, mielőtt megérkezett a nemzeti együttes főhadiszállására. Másnap aztán az eredmények is megjöttek, Szoboszlai térdrándulást szenvedett, az egészségügyi stáb az elkövetkező napokban mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb Marco Rossi rendelkezésére állhasson, de játékáról minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.

Szoboszlai Dominik akkora űrt hagyna maga után a csoportelsőség és az A-ligába jutás szempontjából sorsdöntő Nemzetek Ligája-találkozókon, hogy a szövetségi kapitánynak több játékossal kellene őt pótolnia – feladata ugyanis sosem merült ki csupán egy dologban.

Szoboszlai Dominik a középpálya motorja

Szoboszlai Dominikot elsősorban a posztján kellene pótolnia Marco Rossi szövetségi kapitánynak, amennyiben térdsérülése miatt nem tudna pályára lépni. Az olasz szakember pedig már a kerethirdetéskor elmondta, ki játszhat a 26 éves középpályás helyén.

A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez”

– mondta a szövetségi kapitány az újonc Urblík Józsefről.