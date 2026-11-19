Felidézte a legkalandosabb repülőútját a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik. A 26 éves labdarúgó elmesélte, egyszer vele is megtörtént Angliában, hogy már indulásra készen állt a gép, de hiába kereste, nem találta az útlevelét. Egészen Manchester belvárosáig kellett mennie, hogy kiállítsanak neki egy újat és útnak tudjon indulni.
Szoboszlai Dominik elhagyta az útlevelét
Szoboszlai Dominik a Liverpool hivatalos X-oldalán megjelent videóban mesélte el, egyszer már vele is megtörtént, hogy elhagyta az útlevelét egy repülés előtt.
Már indulásra készen állt a repülő, és keresem az útlevelemet, de sehol nem találtam. Szóval be kellett mennem Manchester belvárosába, ahol kiállítottak nekem egy újat
– emlékezett vissza az esetre a Liverpool magyar középpályása, aki azt is elárulta, a csapat utazásai alkalmával honfitársa, Kerkez Milos mellett szokott ülni a repülőn.
Ha én nem alszom, őt sem hagyom, viszont ha én aludni szeretnék, ő hagyja
– mesélte mosolyogva Szoboszlai, aki az alvás mellett beszélgetni, filmezni vagy UNO-zni szokott még a repülőgépen.