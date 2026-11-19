Felidézte a legkalandosabb repülőútját a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik. A 26 éves labdarúgó elmesélte, egyszer vele is megtörtént Angliában, hogy már indulásra készen állt a gép, de hiába kereste, nem találta az útlevelét. Egészen Manchester belvárosáig kellett mennie, hogy kiállítsanak neki egy újat és útnak tudjon indulni.

Szoboszlai Dominik repülőútja nem volt zökkenőmentes, amikor elhagyta az útlevelét

Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik elhagyta az útlevelét

Szoboszlai Dominik a Liverpool hivatalos X-oldalán megjelent videóban mesélte el, egyszer már vele is megtörtént, hogy elhagyta az útlevelét egy repülés előtt.

Már indulásra készen állt a repülő, és keresem az útlevelemet, de sehol nem találtam. Szóval be kellett mennem Manchester belvárosába, ahol kiállítottak nekem egy újat

– emlékezett vissza az esetre a Liverpool magyar középpályása, aki azt is elárulta, a csapat utazásai alkalmával honfitársa, Kerkez Milos mellett szokott ülni a repülőn.

Ever wondered what Dominik Szoboszlai is like on a flight? 🤔 Our no.8 kicks back and reveals all 👀✈️ @JAL_Official_JP https://t.co/wBVC7tBhDQ — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2026

Ha én nem alszom, őt sem hagyom, viszont ha én aludni szeretnék, ő hagyja

– mesélte mosolyogva Szoboszlai, aki az alvás mellett beszélgetni, filmezni vagy UNO-zni szokott még a repülőgépen.