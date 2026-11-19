Úgy tűnik, nincs komolyabb akadálya Szoboszlai Dominik hétvégi szereplésének a Liverpoolban. A magyar válogatott csapatkapitánya november elején, a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen szenvedett térdsérülést, amely miatt komoly aggodalom alakult ki az angol klubnál. Bár a 26 éves középpályás ennek ellenére mindkét novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésen végig a pályán volt, továbbra is kérdéses maradt, milyen állapotban tér vissza csapatához.

A jelek szerint jó esély van rá, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a hétvégi rangadón

Fotó: Anadolu/AFP

Szoboszlai Dominik visszatért a Liverpool edzésére

A Sky Sports helyszíni tudósítója, Vinny O'Connor azonban csütörtökön biztató hírekről számolt be a Liverpool edzőközpontjából. A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis már részt vett az első csapat közös edzésén, amelyen a televíziós társaság kamerái is megörökítették. Szoboszlai térde továbbra is erősen be volt kötve, ám az, hogy két végigjátszott válogatott mérkőzés után ismét a csapattársaival készült, mindenképpen kedvező fejlemény.

🗣️ "Good news on the injury front" Vinny O'Connor reports from Liverpool's training session as they prepare to face Manchester United this Sunday. https://t.co/kS0kdaazR5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2026

A Liverpool számára különösen fontos a magyar futballista állapota, hiszen vasárnap a Manchester United látogat az Anfieldre. Andoni Iraola vezetőedző korábban nem titkolta, hogy aggódik Szoboszlai sérülése miatt, a középpályás azonban a Georgia elleni 2–0-s győzelem és az Észak-Írországgal játszott 1–1-es döntetlen alkalmával is 90 percet töltött a pályán.

A csütörtöki edzés további jó hírekkel szolgált a Liverpoolnak: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong is együtt készült a többiekkel. Mindhárom holland játékos sérülés miatt hagyott ki mérkőzéseket az elmúlt időszakban, így visszatérésük jelentősen bővítheti Iraola lehetőségeit a rangadó előtt.

Conor Bradley és Giovanni Leoni szerdán este már bekapcsolódott a közös munkába, az ő esetükben azonban továbbra is fokozatosan növelik a terhelést, így egyelőre nem biztos, hogy készen állnak a mérkőzésterhelésre.

A Liverpool pénteki sajtótájékoztatóján várhatóan pontosabb kép rajzolódik ki a sérültek állapotáról, Szoboszlai csütörtöki edzésrészvétele azonban mindenképpen bizakodásra ad okot a vasárnap 17.30-kor kezdődő Liverpool–Manchester United rangadó előtt.