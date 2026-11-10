Újabb közleményt adott ki a Magyar Labdarúgó-szövetség Szoboszlai Dominik állapotáról. A Liverpool magyar középpályása vasárnap, a Crystal Palace elleni 3–1-re megnyert Premier League-mérkőzésen sérült meg. Bár gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez, az első félidőben ápolásra szorult, majd a 69. percben Andoni Iraola vezetőedző lecserélte. A baszk szakember a találkozó után elárulta, hogy Szoboszlai túlnyújtotta a térdét, és nincs százszázalékos állapotban.

Szoboszlai Dominik játékáról az utolsó pillanatokban dönthetnek

Fotó: Joe Klamar/AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya hétfőn megérkezett Telkibe, ahol a szokásos orvosi vizsgálatokon is átesett. Az MLSZ kedden a hivatalos X-oldalán számolt be az eredményekről.

Az utolsó pillanatban dőlhet el Szoboszlai Dominik játéka

A szövetség tájékoztatása szerint a 26 éves futballista térdrándulást szenvedett, az egészségügyi stáb pedig az elkövetkező napokban mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb Marco Rossi rendelkezésére állhasson.

Játékáról azonban minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés

– áll az MLSZ közleményében.

Szoboszlai Dominik átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. Térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a csapat kapitánya mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Játékáról azonban minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés. #csakegyutt #magyarok #GEOHUN #HUNNIR @_SZD10 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 10, 2026

A diagnózis tehát már ismert, Szoboszlai szereplése azonban továbbra is kérdéses. Egyelőre azt sem lehet biztosan tudni, hogy a csapatkapitány a szombati, Georgia elleni idegenbeli találkozón, vagy esetleg csak a november 17-i, Észak-Írország elleni hazai mérkőzésen lehet bevethető.

A magyar válogatott számára mindkét összecsapás kiemelt jelentőségű, hiszen Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B-divíziójának második csoportjában a feljutásért küzd.

Lukács Dániel sérüléséről megnyugtató hírek érkeztek

Nem Szoboszlai az egyetlen magyar válogatott játékos, aki sérüléssel érkezett a novemberi összetartásra. Lukács Dánielt a Puskás Akadémia Kisvárda elleni bajnokiján már a 33. percben le kellett cserélni, miután a jobb combjához kapott.

A Nemzeti Sport értesülése szerint az eset elsőre súlyosnak tűnt, és felvetődött a combhajlítóizom-szakadás gyanúja is. A 30 éves támadó azonban a válogatott edzőtáborában képalkotó vizsgálaton vett részt, amely megnyugtató eredményt hozott: nem szakadt el az izma.