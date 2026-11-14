A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton a nyeretlenül sereghajtó Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül listavezető Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el az északír csapattól, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően. Szoboszlai Dominik játszatásával kapcsolatban azonban a szövetségi kapitány leginkább az orvosok kezében van.

Szoboszlai Dominik sérülése miatt lehet, hogy változtatnia kell Marco Rossinak

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto/AFP

Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:

Georgia-Magyarország

Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion

Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)

A Liverpool középpályása múlt hétvégén kisebb térdsérülést szenvedett a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen, és a 69. percben le kellett cserélni.

Szoboszlai Dominik nélkül is esélyes a magyar válogatott?

Hétfő estig még az sem volt biztos, hogy Szoboszlai egyáltalán csatlakozhat-e a magyar válogatotthoz. Végül a Liverpool sztárja megérkezett Telkibe, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig közleményt adott ki, amelyben tudatták, hogy Szoboszlai átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. A térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a Liverpool játékosa mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Végezetül kiemelték, hogy a játékáról minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.

Szoboszlai Dominik játékáról tehát az orvosi stáb fog dönteni az utolsó pillanatban. Ennek ellenére Várhidi Péter, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya úgy gondolja, hogy a nemzeti csapat mindkét Nemzetek Ligája-mérkőzésen esélyesként lép majd pályára. A magyar válogatottnak négy pont is elegendő a csoportgyőzelemhez, így a Georgia elleni mérkőzést korántsem lenne kötelező megnyerni. Várhidi Péter viszont úgy érzi, Marco Rossi csapata győzelemre fog játszani.

„Manapság már mindenki győzelemre játszik, aztán a mérkőzés megadja, hogy mi jön ki belőle” – mondta az Origónak a 68 éves szakember, aki 2006 és 2008 között volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.