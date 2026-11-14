A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton a nyeretlenül sereghajtó Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül listavezető Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el az északír csapattól, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően. Szoboszlai Dominik játszatásával kapcsolatban azonban a szövetségi kapitány leginkább az orvosok kezében van.
- Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:
- Georgia-Magyarország
- Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion
- Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)
A Liverpool középpályása múlt hétvégén kisebb térdsérülést szenvedett a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen, és a 69. percben le kellett cserélni.
Szoboszlai Dominik nélkül is esélyes a magyar válogatott?
Hétfő estig még az sem volt biztos, hogy Szoboszlai egyáltalán csatlakozhat-e a magyar válogatotthoz. Végül a Liverpool sztárja megérkezett Telkibe, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig közleményt adott ki, amelyben tudatták, hogy Szoboszlai átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. A térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a Liverpool játékosa mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Végezetül kiemelték, hogy a játékáról minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.
Szoboszlai Dominik játékáról tehát az orvosi stáb fog dönteni az utolsó pillanatban. Ennek ellenére Várhidi Péter, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya úgy gondolja, hogy a nemzeti csapat mindkét Nemzetek Ligája-mérkőzésen esélyesként lép majd pályára. A magyar válogatottnak négy pont is elegendő a csoportgyőzelemhez, így a Georgia elleni mérkőzést korántsem lenne kötelező megnyerni. Várhidi Péter viszont úgy érzi, Marco Rossi csapata győzelemre fog játszani.
„Manapság már mindenki győzelemre játszik, aztán a mérkőzés megadja, hogy mi jön ki belőle” – mondta az Origónak a 68 éves szakember, aki 2006 és 2008 között volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
A győzelemhez viszont nagy szükség lenne Szoboszlai Dominik játékára, akinek múlt hétvégén megrándult a térde a Liverpool bajnoki mérkőzésén. A találkozót követő sajtótájékoztatón Andoni Iraola elmondta, hogy Szoboszlai nincs teljesen rendben, emellett pedig finoman célzott arra, hogy talán nem kellene pályára lépnie a nemzeti csapatban.
Én is voltam ebben a helyzetben. Ilyenkor valamilyen szinten figyelembe kell venni, hogy a játékosnak van egy munkaadó klubja. Egyeztetni kell velük, hiszen egy nemzetközi szinten kiemelkedő játékosról van szó. Ebben a helyzetben rendkívül nehéz a döntés. Van egy szakvélemény arról, hogy milyen állapotban van. Ezt kell összehangolni azzal, hogy mit szeretne a Liverpool, és hogy mi a jó a magyar válogatottnak”
– folytatta Várhidi Péter, aki szövetségi kapitányként számos topligás magyar futballistával dolgozott együtt.
Várhidi Péter elárulta, hogy a válogatottak és a klubok nincsenek szoros kapcsolatban, többnyire e-maileken keresztül kommunikálnak.
„Alaphelyzetben az ő játékosuk, ők rendelkeznek a játékjoga felett, de persze szokás tiszteletben tartani a válogatott érdekeit is. A klubjának is fontos, hogy eredményes legyen, úgyhogy valahogy meg kell egyezni arról, hogy mi a fontos. Viszont a legutóbbi válogatott szünetben sorozatban négy meccset játszottak le egymás után, ez minden futballistától elképesztő energiákat vett el. Főleg azoktól, akik végigjátszották azt a négy meccset. Nem meglepő, hogy ezek után voltak, akik súlyos sérülést szenvedtek, mint Hvicsa Kvarachelia” – utalt a korábbi kapitány a georgiaiak sztárjára, aki októberben elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így az idei szezonban már nem futballozhat.
Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legutóbbi 51 mérkőzésén kezdőként lépett pályára, így közel áll ahhoz, hogy beérje a rekorder Sipos Ferencet, aki zsinórban 57 meccsen lépett pályára a nemzeti csapatban. Marco Rossit azonban már nem egyszer kérdőre vonták amiatt, hogy nem szokta pihentetni a Liverpool sztárját. Az olasz szakember viszont rendszeresen hangsúlyozza, hogy Szoboszlai az, aki mindig pályára akar lépni a válogatottban.
„A végső szó mindig a szövetségi kapitányé. Az ő felelőssége, ő tudja, milyen állapotban van a játékosa. Ha az orvosoktól pozitív visszajelzést kap, akkor nincs olyan szövetségi kapitány, aki ne használna a válogatottban egy olyan kaliberű futballistát, mint Szoboszlai. Az persze megint más kérdés, hogy szakmailag indokolt-e, hogy mindig a pályán legyen. Mert egy Nemzetek Ligája-sorozatot össze sem lehet hasonlítani a Bajnokok Ligájával, amelyben Szoboszlai a Liverpool játékosaként futballozik. A magyar érdekek viszont a Nemzetek Ligája mellett vannak” – folytatta Várhidi Péter.
A közvélemény szerint, ha Szoboszlai Dominik nem léphet pályára, akkor Urblík József, a Vasas középpályása pótolhatja őt. De vajon képes lehet-e a 30 éves újonc arra, hogy feledtesse a Liverpool sztárját?
„Ezt nem lehet személyekben mérni, nem lehet azon gondolkodni, hogy Szoboszlai Dominik szerepkörét átveheti-e egy másik játékos. Ilyen nincs. Teljesen mást kell akkor játszani. Az ő játéka óriási hatással van a csapat játékára. Őt egy személyben nem lehet helyettesíteni, a csapatnak kell megoldania” – vélekedett a kapitány, aki szerint Szoboszlai nélkül is esélyesként lép majd pályára a magyar válogatott.