Szoboszlai Dominik vasárnap délután kezdőként lépett pályára a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen, és gólpasszal járult hozzá csapata 3–1-es sikeréhez a Selhurst Parkban.

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legfontosabb játékosa

Fotó: Joe Klamar / AFP

A magyar válogatott csapatkapitányát azonban az első félidőben ápolni kellett, miután a térdéhez kapott. A folytatásban Szoboszlai bekötött térddel játszott, a 69. percben pedig Andoni Iraola lecserélte őt.

A találkozó után a Liverpool edzője elmondta, hogy Szoboszlai térde nincs százszázalékos állapotban, ezért óvatosnak kell lennie. A baszk szakember hangsúlyozta, hogy orvosi vizsgálatok várnak a játékosra, emellett pedig finoman célzott arra, hogy nem örülne, ha Szoboszlai pályára lépne a magyar válogatottban.

Szoboszlai Dominik megérkezett a magyar válogatott edzőközpontjába

Hétfőn délelőtt aztán a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően vizsgálatokon esik át.

Délután a magyar válogatott tagjai megérkeztek a nemzeti csapat telki edzőközpontjába, Szoboszlai Dominik azonban láthatóan nem volt köztük, így a szurkolók joggal aggódhattak a csapatkapitány állapota miatt.

A vizsgálatok eredményeiről egyelőre sem az MLSZ, sem a Liverpool nem adott tájékoztatást, a késő esti órákban azonban valamelyest mindenki megnyugodhatott, ugyanis a Liverpool sztárja megérkezett Telkibe. Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy pályára léphet a válogatott soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.

Szoboszlai Dominik az ehhez kapcsolódó Instagram-bejegyzésében azt írta: „Back in Town”, vagyis újra a városban.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el a listavezető északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelem és az azzal járó feljutás szempontjából.