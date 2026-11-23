Történelmi mérföldkőhöz érkezett Szoboszlai Dominik: a Manchester United ellen szerzett vasárnapi szabadrúgásgóljával utolérte Gera Zoltánt az angol labdarúgó Premier League magyar góllövőinek örökranglistáján. A Liverpool középpályása immár 17 találatnál jár a Premier League-ben, ugyanannyinál, mint a korábbi válogatott klasszis.

Szoboszlai Dominik beérte Gera Zoltánt Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Gera Zoltán a West Bromwich Albion és a Fulham játékosaként összesen 17 gólt szerzett az angol élvonalban, 172 mérkőzésen. Szoboszlainak ehhez mindössze 113 bajnoki találkozóra volt szüksége.

Szoboszlai Dominik góljai

A magyar középpályás 2023 nyarán, az RB Leipzigtől igazolt Liverpoolba, első bajnoki gólját pedig 2023. szeptember 3-án, az Aston Villa elleni 3–0-s győzelem alkalmával szerezte. A második találatára decemberig kellett várnia, amikor a Sheffield United kapuját vette be. A 2024/25-ös idényben hat, majd a következő szezonban szintén hat bajnoki találatot jegyzett, a mostani kiírásban pedig már kétszer volt eredményes.

Folyamatosan egyre fontosabb szerepet tölt be a Liverpoolban, több poszton számítanak rá, és a nyári felkészülési meccseken a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

A Gera Zoltánnal közös rekord azonban aligha marad sokáig érvényben: Szoboszlai mindössze a negyedik Premier League-idényét tölti Angliában, így jó esélye van arra, hogy hamarosan egyedüli magyar csúcstartóvá váljon.

Szoboszlai Dominik számokban