Szoboszlai Dominik múlt hétvégén kisebb térdsérülést szenvedett a Crystal Palace elleni Premier League-meccsen. A magyar válogatott csapatkapitányát a 69. percben le kellett cserélni, a mérkőzést követő sajtótájékoztatón pedig a Liverpool edzője elmondta, hogy Szoboszlai nincs teljesen rendben, emellett pedig finoman célzott arra, hogy talán nem kellene pályára lépnie a nemzeti csapatban.
- Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:
- Georgia-Magyarország
- Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion
- Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)
Hétfő estig még az sem volt biztos, hogy Szoboszlai egyáltalán csatlakozhat-e a magyar válogatotthoz. Végül aztán a Liverpool sztárja megérkezett Telkibe, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig közleményt adott ki, amelyben tudatták, hogy Szoboszlai átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. A térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a Liverpool játékosa mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Végezetül kiemelték, hogy a játékáról minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.
Ki pótolhatja Szoboszlai Dominikot?
Szoboszlai Dominik tehát nincs százszázalékos állapotban, így könnyen előfordulhat, hogy a Vasas karmestere, a 30 éves Urblík József futballozik majd helyette a középpályán.
A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez”
– mondta Marco Rossi szövetségi kapitány Urblík Józsefről, aki az idei szezonban 12 mérkőzésen öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott a Vasas színeiben.
Urblík József története amúgy is rendkívül érdekes. A Bártfán született középpályásról nemrég még mindenki úgy tudta, hogy nem lehet magyar válogatott. Szeptemberben az Origo is arról írt, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező futballista esetében van egy olyan körülmény, amely végleg bezárta előtte a nemzeti csapat kapuját: 21 éves kora után lépett pályára a szlovák U21-es válogatottban.
Azonban nem sokkal a kerethirdetés előtt kiderült, hogy a nemzetközi szövetség (FIFA) több kategóriára bontja az országváltási lehetőségeket. Ennek köszönhetően kiderült, hogy Urblík József mégis szerepelhet a magyar válogatottban, így a Vasas középpályása azon nyomban be is került Marco Rossi keretébe.
Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a válogatott edzőtáborában, már nagyon várom a közös munkát. Az edzéseken mindent megteszek, hogy bizonyítsak, és természetesen szeretnék bemutatkozni, de ha ez most még nem sikerül, akkor is pozitívan fogom összegezni az első meghívásomat”
– mondta a nemzeti csapat telki edzőtáborában a Vasas játékosa.
Ilyen mesebeli előzmények után szinte mindenki azt várja, hogy ha Szoboszlai Dominik netán nem tudná vállalni a játékot, akkor Urblík József mutatkozhat be a helyén a nemzeti csapatban. A két játékos olyan szinten még rímel is egymásra, hogy Szoboszlai a Premier League egyik legnagyobb bombázója, míg Urblík az NB I-es mezőny egyik legnagyobb lövője, aki „kis gólt” még nem is szerzett az idei szezonban.
Urblík csapatba állítása tehát adja magát, de könnyen előfordulhat, hogy Marco Rossi megint előhúz valami olyat, amire senki sem számít. Az egyik legemlékezetesebb ilyen eset tavaly októberben történt, amikor Varga Barnabás eltiltása miatt középcsatárt kellett keresni a válogatottnak. A legtöbb helyen pedig arról írtak, hogy a Paks támadója, a 198 centis Tóth Barna kerülhet be a kezdőbe.
Rossi végül a Puskás Akadémia támadójának, Lukács Dánielnek szavazott bizalmat, aki végül a mezőny egyik legjobbja lett.
Akárkit hívok be a keretbe, mindig kritikákat kapok. Sehol nem olvastam a meccs előtt, hogy akár Lukács Dániel is kezdő lehetne. Csak én, Marco Rossi gondoltam rá. Igazam van vagy nem? Lehet, hogy ezért vagyok én a szövetségi kapitány. Nézzenek mélyen magukba. Tisztelettel, de mindenki maradjon a kaptafájánál”
– fakadt ki a meccs után Marco Rossi.
A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember tehát hajlamos meglepni a közvéleményt, így könnyen lehet, hogy nem is Urblík Józsefben gondolkodik Szoboszlai pótlása kapcsán.
A szövetségi kapitánynak megvan az erős magja a válogatott kezdőcsapatát tekintve, ebből most Tóth Alex, a Bournemouth középpályása esett ki, Szoboszlai játéka pedig szintén kérdéses. Ha Rossi végül Urblík Józsefnek szavaz bizalmat, így állhat fel a válogatott Tbilisziben:
Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Vitális) – Sallai, Urblík (Szoboszlai), Redzic – Varga B.
A magyar válogatottnak a soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésen négy pontra van szüksége a biztos csoportelsőséghez, így az sem elképzelhetetlen, hogy Marco Rossi konzervatívabb felfogást választ majd Tbilisziben, és esetleg visszanyúl a háromvédős rendszerhez, amely remekül működött a 2024-es Európa-bajnokságig.
Ha esetleg így tesz a kapitány, akkor a válogatott így is felállhatna Georgia otthonában:
Tóth B. – Csinger, Orbán, Markgráf – Bolla (Osváth), Schäfer, Vitális, Csongvai, Kerkez – Sallai, Varga B.
Marco Rossi kinevezésekor a középpálya közepe volt a magyar válogatott leggyengébb pontja, most viszont éppen ezen a poszton van a legnagyobb kínálat, így korántsem biztos, hogy Urblík József bemutatkozhat a nemzeti csapatban.
Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-mérkőzésen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála. Ha meghívom, el kell döntenem, kit hagyok ki. Tóth Rajmund, Szűcs Tamás, Szendrei Norbert, Callum Styles és Schäfer András is ott van. Nem hívhatok meg a keretbe százötven középpályást”
– fogalmazott Rossi, amikor idén májusban arról kérdezték, hogy a portugál Rio Ave csapatában futballozó Nikitscher Tamás miért nem válogatott.
Szoboszlai Dominik a Premier League egyik legjobb középpályása, akit egy az egyben lehetetlen pótolni a magyar válogatottban. Azonban az utóbbi években rengeteg feltörekvő játékos érkezett a magyar válogatott középpályájára, így könnyen lehet, hogy Marco Rossi megint valami olyat talál majd ki, amire senki sem számít.