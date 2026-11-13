Szoboszlai Dominik múlt hétvégén kisebb térdsérülést szenvedett a Crystal Palace elleni Premier League-meccsen. A magyar válogatott csapatkapitányát a 69. percben le kellett cserélni, a mérkőzést követő sajtótájékoztatón pedig a Liverpool edzője elmondta, hogy Szoboszlai nincs teljesen rendben, emellett pedig finoman célzott arra, hogy talán nem kellene pályára lépnie a nemzeti csapatban.

Szoboszlai Dominik sérülése miatt lehet, hogy változtatnia kell Marco Rossinak

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto/AFP

Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:

Georgia-Magyarország

Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion

Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)

Hétfő estig még az sem volt biztos, hogy Szoboszlai egyáltalán csatlakozhat-e a magyar válogatotthoz. Végül aztán a Liverpool sztárja megérkezett Telkibe, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig közleményt adott ki, amelyben tudatták, hogy Szoboszlai átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. A térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a Liverpool játékosa mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Végezetül kiemelték, hogy a játékáról minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés.

Ki pótolhatja Szoboszlai Dominikot?

Szoboszlai Dominik tehát nincs százszázalékos állapotban, így könnyen előfordulhat, hogy a Vasas karmestere, a 30 éves Urblík József futballozik majd helyette a középpályán.

A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez”

– mondta Marco Rossi szövetségi kapitány Urblík Józsefről, aki az idei szezonban 12 mérkőzésen öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott a Vasas színeiben.

Urblík József története amúgy is rendkívül érdekes. A Bártfán született középpályásról nemrég még mindenki úgy tudta, hogy nem lehet magyar válogatott. Szeptemberben az Origo is arról írt, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező futballista esetében van egy olyan körülmény, amely végleg bezárta előtte a nemzeti csapat kapuját: 21 éves kora után lépett pályára a szlovák U21-es válogatottban.