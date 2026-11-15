Szoboszlai Dominik szombat este szenzációsan futballozott a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya a 2–0-ra megnyert mérkőzésen mindkét gólban főszerepet játszott, ami azért is hatalmas dolog, mert úgy vállalta a játékot, hogy egész héten sérült térdével bajlódott.

Szoboszlai Dominik mindent megtesz a magyar válogatottért

Fotó: Matej Sagan / NurPhoto via AFP

A Liverpool sztárja a lefújás után elárulta, hogy úgy vállalta a játékot, hogy a héten mindössze másfél edzésen tudott részt venni. Ráadásul a bemelegítésnél is érezte, hogy nincs teljesen rendben, így közel állt ahhoz, hogy mégse lépjen pályára.

Szoboszlai Dominik üzent a szurkolóknak

Szoboszlai kijelentette, hogy azért is lépett pályára, mert nem akarta cserben hagyni társait. Ezt követően megjegyezte, hogy most újra kezeléseket fog kapni, mert keddre mindenképpen készen kell állnia az északírek elleni sorsdöntő mérkőzésre, amely a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába való feljutásról dönt.

A Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés másnapján Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán is üzent a magyar szurkolóknak:

„Küzdőszellem, csapategység és 3 fontos pont idegenben. Kedden jön az utolsó lépés a Puskásban, veletek!” – írta Instagram-oldalán Szoboszlai Dominik, aki sorozatban az 52. mérkőzésén kezdett a magyar válogatottban.

A csoportelsőség és vele az automatikus feljutás kedden, az utolsó fordulóban dől el a Puskás Arénában. A magyar válogatottnak győznie kell, az északíreknek viszont a döntetlen is elegendő.

A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyedik a bennmaradásért játszik osztályozót.