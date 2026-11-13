Szoboszlai Dominik múlt héten, a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen szenvedett térdsérülést, ami miatt a 69. percben le kellett cserélni. A találkozó után a Liverpool edzője elmondta, hogy Szoboszlai Dominik nincs százszázalékos állapotban, emellett pedig finoman célzott rá, hogy örülne, ha a magyar válogatott csapatkapitánya nem lépne pályára a nemzeti csapatban.
- Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:
- Georgia-Magyarország
- Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion
- Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)
A hétfői vizsgálatok után Szoboszlai Dominik megérkezett Telkibe, az MLSZ viszont közölte, hogy a Liverpool középpályása térdrándulást szenvedett, a játékáról pedig csak az utolsó pillanatban döntenek majd.
Szoboszlai Dominik játékra kész?
A hét folyamán a szövetség több képet és videót is közzétett a magyar válogatott telki edzőtáborából, Szoboszlai Dominik viszont egyiken sem szerepelt.
Péntek délután aztán Szoboszlai Dominik fotója is feltűnt a közösségi médiában. Az M4 Sport és a Poolbarátok Facebook-oldalán is megjelent egy fotó, amelyen látható, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya bekötött térddel edzett a csapattal a georgiaiak elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt.
Azt tehát továbbra sem tudni, hogy Szoboszlai Dominik milyen állapotban van, az viszont biztató, hogy már a csapattal edzett.