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Szombat este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott Georgia vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának 5. fordulójában. A találkozó előtti legnagyobb kérdés, hogy vajon pályára léphet-e Szoboszlai Dominik. Most új hírek érkeztek a magyar válogatott térdsérüléssel bajlódó csapatkapitányáról.

Szoboszlai Dominik múlt héten, a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen szenvedett térdsérülést, ami miatt a 69. percben le kellett cserélni. A találkozó után a Liverpool edzője elmondta, hogy Szoboszlai Dominik nincs százszázalékos állapotban, emellett pedig finoman célzott rá, hogy örülne, ha a magyar válogatott csapatkapitánya nem lépne pályára a nemzeti csapatban.

Szoboszlai Dominik játéka kérdéses a szombati esti mérkőzésen
Szoboszlai Dominik játéka kérdéses a szombati esti mérkőzésen
Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press
  • Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:
  • Georgia-Magyarország
  • Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion
  • Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)

A hétfői vizsgálatok után Szoboszlai Dominik megérkezett Telkibe, az MLSZ viszont közölte, hogy a Liverpool középpályása térdrándulást szenvedett, a játékáról pedig csak az utolsó pillanatban döntenek majd.

Szoboszlai Dominik játékra kész?

A hét folyamán a szövetség több képet és videót is közzétett a magyar válogatott telki edzőtáborából, Szoboszlai Dominik viszont egyiken sem szerepelt.

Péntek délután aztán Szoboszlai Dominik fotója is feltűnt a közösségi médiában. Az M4 Sport és a Poolbarátok Facebook-oldalán is megjelent egy fotó, amelyen látható, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya bekötött térddel edzett a csapattal a georgiaiak elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt.

Azt tehát továbbra sem tudni, hogy Szoboszlai Dominik milyen állapotban van, az viszont biztató, hogy már a csapattal edzett.

 

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