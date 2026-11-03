A Liverpool múlt vasárnap 1–0-ra elvesztette a bajnoki címvédő Arsenal elleni rangadót, ezzel az észak-londoni csapat 12 év után tudott ismét nyerni az Anfielden. A találkozón Kerkez Milos kezdőként lépett pályára, a sérüléséből visszatérő Szoboszlai Dominik pedig bő félórát kapott csereként.
A mérkőzés után Kerkez Milos vegyes kritikákat kapott a liverpooli portáloktól, míg Szoboszlai Dominik játékát nem húzták le. Sokan azonban megjegyezték, hogy a helyén futballozó Trey Nyonival sokkal jobban működött a csapat középpályája.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kispadra szorulhat?
Az Arsenal elleni meccs után Szoboszlai elmondta, hogy nagyon várta már a visszatérését. Hangsúlyozta, hogy a teljes találkozót is bírta volna, azonban előre megbeszélték, hogy csereként fog pályára lépni. Mindenesetre a magyar válogatott csapatkapitánya bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-meccsen már kezdeni fog.
Kerkez Milos esete annyiban más, hogy a 22 éves balhátvéd az elmúlt hetekben rendre kispados volt a Liverpool hétközi meccsein.
- Október 11-én kezdő volt a Manchester City elleni bajnokin.
- Október 14-én végig a kispadon ült a LASK Linz elleni BL-meccsen.
- Október 17-én végigjátszotta a Brentford elleni PL-meccset.
- Október 20-án végig a kispadon ült a Villarreal elleni BL-összecsapáson.
- Október 25-én végigjátszotta a Brighton elleni Premier League-rangadót.
- Október 28-án kimaradt a keretből a Chelsea elleni Ligakupa-nyolcaddöntőn.
- November 1-jén kezdő volt az Arsenal elleni bajnokin.
Ha a fent felsoroltakból indulunk ki, arra következtethetünk, hogy Kerkez Milos ismét kispados lehet egy hétközi mérkőzésen.
A Fenerbahce elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztató közel egyórás csúszással indult, mivel a Liverpool csapatát szállító busz elakadt az isztambuli forgalmi dugóban. Nagy nehezen végül megérkezett Andoni Iraola, valamint Cody Gakpo, a csapat holland támadója. Gakpót elsőként a vasárnapi, Arsenal ellen 1–0-ra elveszített mérkőzésről, azon belül is az Alexander Isak visszahúzása után meg nem adott tizenegyesről kérdezték.
Időnként ez frusztráló tud lenni, de végső soron a játékvezető döntése. Csapatként alapvetően sportszerűen játszunk, és talán többet kellene színészkednünk, ahogy a főnök is mondta, de mi inkább sportszerűen futballozunk.
Mindkét esetben megadhatták volna a tizenegyest, illetve a szabadrúgást, de úgy döntöttek, hogy nem teszik, nekünk pedig ezt el kell fogadnunk” – mondta a holland válogatott támadó, aki méltatta a Fenerbahce frissen kinevezett edzőjét, a holland Dirk Kuytot, aki játékosként a Liverpoolban is rendkívül sikeres volt.
A Premier League-ben a Liverpool lemaradása kilenc pont a listavezető Arsenallal szemben, a Bajnokok Ligájában viszont százszázalékos a csapat.
„Az eddigi mérkőzéseken szereztünk néhány gólt, de közben elég sokat is kaptunk. A Bajnokok Ligája mindig különleges sorozat. Azt viszont nem szeretném kijelenteni, hogy ez a sorozat jobban fekszik nekünk, mint a Premier League” – folytatta Gakpo, akit a szerda esti hangulatról is kérdeztek.
Nagyon ellenséges légkörre és fantasztikus hangulatra számítok. Tavaly két mérkőzést is játszottunk Törökországban, és elképesztő volt a közeg. Vannak játékosok, akik szeretik az ilyesmit, én pedig kifejezetten szeretek ilyen környezetben futballozni. Már nagyon várom, hogy ilyen fantasztikus hangulatban léphessek pályára”
– tette hozzá az 56-szoros holland válogatott támadó.
Ezt követően Andoni Iraola, a Liverpool edzője kapta meg a szót, aki hangsúlyozta, hogy a 2005-ös Bajnokok Ligája-döntő miatt Isztambul mindig különleges helyszín marad a klub életében.
„Olyan estét, mint a 2005-ös, olyan feltámadást nem lehet még egyszer átélni” – utalt a baszk szakember az AC Milan elleni találkozóra, amelyen a Liverpool háromgólos hátrányból állt fel.
Tudom, hogy a holnapi mérkőzés nehéz lesz, Törökországban ugyanis mindig komoly kihívás pályára lépni. A Fenerbahcénak megvan a tapasztalata és a megfelelő kerete, tudják, hogyan kell játszani a Bajnokok Ligájában, ezért meg kell törnünk az önbizalmukat és a lendületüket.
A Bajnokok Ligájában és a Ligakupában jobb eredményeket értünk el, mint a Premier League-ben. A BL-ben három mérkőzésen kilenc pontot szereztünk, most pedig meglehet a tizenkettő is. Megpróbálunk az első nyolc között végezni, de a Bajnokok Ligájában idegenben mindig nehéz játszani. Mentálisan is készen kell állnunk” – folytatta Andoni Iraola.
A Liverpool edzője kiemelte, hogy a török csapat a napokban edzőt váltott, a játékosait azonban nem tudta lecserélni. Ráadásul Dirk Kuyt eddig nem sokat dolgozott vezetőedzőként, így nem igazán tudják elemezni a korábbi csapatait. Iraola azonban úgy érzi, a Fenerbahce nem fog változtatni az eddigi játékstílusán.
A fiatal játékosok akkor állnak készen, ha húsz vagy hatvanöt percet, esetleg egy teljes mérkőzést játszanak. Ez az állóképességről szól. Nem arról van szó, hogy elfáradnának, hanem arról, hogy a szervezetüket fokozatosan hozzá kell szoktatni ehhez a terheléshez. Rio Ngumoha, Trey Nyoni és Lewis Koumas is fontos játékperceket kapnak, és elégedett vagyok velük”
– mondta a Liverpool edzője, akit a csapat fiatal játékosairól kérdeztek, akik egyre nagyobb szerepet kapnak az idei szezonban.
„Nehéz, amikor vereséget szenvedsz, de sok mindennel elégedett vagyok. Még fejlődnünk kell, különösen a tizenhatoson belüli támadójátékunkban. Több játékosnak kell a tizenhatoson belül tartózkodnia, emellett megfelelő ütemű és jól kivitelezett befutásokra van szükségünk. Nyomás alá helyeztük az Arsenalt, ők azonban jól védekeztek. Ennek ellenére sok minden tetszett a csapat játékában” – utalt vissza csapata hétvégi teljesítményére Iraola.
A Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzést szerdán este 18:45-től rendezik az isztambuli Chobani Stadionban. A mérkőzés játékvezetője a francia Clément Turpin lesz.