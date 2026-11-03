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Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Liverpool a török Fenerbahce otthonában lép pályára. Rég volt már példa arra, hogy az angol csapatban Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik szereplése is kérdéses legyen. A találkozó előtti sajtótájékoztatón Andoni Iraola, a Liverpool edzője elmondta, hogy elégedett fiatal játékosai teljesítményével, emellett pedig hangsúlyozta, hogy csapata támadójátékán még van mit csiszolni.

A Liverpool múlt vasárnap 1–0-ra elvesztette a bajnoki címvédő Arsenal elleni rangadót, ezzel az észak-londoni csapat 12 év után tudott ismét nyerni az Anfielden. A találkozón Kerkez Milos kezdőként lépett pályára, a sérüléséből visszatérő Szoboszlai Dominik pedig bő félórát kapott csereként.

Szoboszlai Dominik két hét után lépett ismét pályára a Liverpool csapatában
Szoboszlai Dominik két hét után lépett ismét pályára a Liverpool csapatában
Fotó: Henry Nicholls / AFP

A mérkőzés után Kerkez Milos vegyes kritikákat kapott a liverpooli portáloktól, míg Szoboszlai Dominik játékát nem húzták le. Sokan azonban megjegyezték, hogy a helyén futballozó Trey Nyonival sokkal jobban működött a csapat középpályája.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kispadra szorulhat?

Az Arsenal elleni meccs után Szoboszlai elmondta, hogy nagyon várta már a visszatérését. Hangsúlyozta, hogy a teljes találkozót is bírta volna, azonban előre megbeszélték, hogy csereként fog pályára lépni. Mindenesetre a magyar válogatott csapatkapitánya bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-meccsen már kezdeni fog.

Kerkez Milos esete annyiban más, hogy a 22 éves balhátvéd az elmúlt hetekben rendre kispados volt a Liverpool hétközi meccsein.

  • Október 11-én kezdő volt a Manchester City elleni bajnokin.
  • Október 14-én végig a kispadon ült a LASK Linz elleni BL-meccsen.
  • Október 17-én végigjátszotta a Brentford elleni PL-meccset.
  • Október 20-án végig a kispadon ült a Villarreal elleni BL-összecsapáson.
  • Október 25-én végigjátszotta a Brighton elleni Premier League-rangadót.
  • Október 28-án kimaradt a keretből a Chelsea elleni Ligakupa-nyolcaddöntőn.
  • November 1-jén kezdő volt az Arsenal elleni bajnokin.

Ha a fent felsoroltakból indulunk ki, arra következtethetünk, hogy Kerkez Milos ismét kispados lehet egy hétközi mérkőzésen.

A  Fenerbahce elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztató közel egyórás csúszással indult, mivel a Liverpool csapatát szállító busz elakadt az isztambuli forgalmi dugóban. Nagy nehezen végül megérkezett Andoni Iraola, valamint Cody Gakpo, a csapat holland támadója. Gakpót elsőként a vasárnapi, Arsenal ellen 1–0-ra elveszített mérkőzésről, azon belül is az Alexander Isak visszahúzása után meg nem adott tizenegyesről kérdezték.

Időnként ez frusztráló tud lenni, de végső soron a játékvezető döntése. Csapatként alapvetően sportszerűen játszunk, és talán többet kellene színészkednünk, ahogy a főnök is mondta, de mi inkább sportszerűen futballozunk. 

Mindkét esetben megadhatták volna a tizenegyest, illetve a szabadrúgást, de úgy döntöttek, hogy nem teszik, nekünk pedig ezt el kell fogadnunk” – mondta a holland válogatott támadó, aki méltatta a Fenerbahce frissen kinevezett edzőjét, a holland Dirk Kuytot, aki játékosként a Liverpoolban is rendkívül sikeres volt.

Cody Gakpo of Liverpool is seen during the Premier League match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, on October 25, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Cody Gakpo rendkívül ellenséges hangultra számít Isztambulban
Fotó: Steven Halliwell / NurPhoto via AFP

A Premier League-ben a Liverpool lemaradása kilenc pont a listavezető Arsenallal szemben, a Bajnokok Ligájában viszont százszázalékos a csapat.

„Az eddigi mérkőzéseken szereztünk néhány gólt, de közben elég sokat is kaptunk. A Bajnokok Ligája mindig különleges sorozat. Azt viszont nem szeretném kijelenteni, hogy ez a sorozat jobban fekszik nekünk, mint a Premier League” – folytatta Gakpo, akit a szerda esti hangulatról is kérdeztek.

Nagyon ellenséges légkörre és fantasztikus hangulatra számítok. Tavaly két mérkőzést is játszottunk Törökországban, és elképesztő volt a közeg. Vannak játékosok, akik szeretik az ilyesmit, én pedig kifejezetten szeretek ilyen környezetben futballozni. Már nagyon várom, hogy ilyen fantasztikus hangulatban léphessek pályára” 

– tette hozzá az 56-szoros holland válogatott támadó.

Ezt követően Andoni Iraola, a Liverpool edzője kapta meg a szót, aki hangsúlyozta, hogy a 2005-ös Bajnokok Ligája-döntő miatt Isztambul mindig különleges helyszín marad a klub életében.

„Olyan estét, mint a 2005-ös, olyan feltámadást nem lehet még egyszer átélni” – utalt a baszk szakember az AC Milan elleni találkozóra, amelyen a Liverpool háromgólos hátrányból állt fel.

Tudom, hogy a holnapi mérkőzés nehéz lesz, Törökországban ugyanis mindig komoly kihívás pályára lépni. A Fenerbahcénak megvan a tapasztalata és a megfelelő kerete, tudják, hogyan kell játszani a Bajnokok Ligájában, ezért meg kell törnünk az önbizalmukat és a lendületüket. 

A Bajnokok Ligájában és a Ligakupában jobb eredményeket értünk el, mint a Premier League-ben. A BL-ben három mérkőzésen kilenc pontot szereztünk, most pedig meglehet a tizenkettő is. Megpróbálunk az első nyolc között végezni, de a Bajnokok Ligájában idegenben mindig nehéz játszani. Mentálisan is készen kell állnunk” – folytatta Andoni Iraola.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola speaks during a press conference at Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi stadium in Istanbul on November 3, 2026, on the eve of the UEFA Champions League football match against Fenerbahce. (Photo by BERK OZKAN / AFP)
Andoni Iraola, a Liverpool edzője
Fotó: Berk Ozkan / AFP

A Liverpool edzője kiemelte, hogy a török csapat a napokban edzőt váltott, a játékosait azonban nem tudta lecserélni. Ráadásul Dirk Kuyt eddig nem sokat dolgozott vezetőedzőként, így nem igazán tudják elemezni a korábbi csapatait. Iraola azonban úgy érzi, a Fenerbahce nem fog változtatni az eddigi játékstílusán.

A fiatal játékosok akkor állnak készen, ha húsz vagy hatvanöt percet, esetleg egy teljes mérkőzést játszanak. Ez az állóképességről szól. Nem arról van szó, hogy elfáradnának, hanem arról, hogy a szervezetüket fokozatosan hozzá kell szoktatni ehhez a terheléshez. Rio Ngumoha, Trey Nyoni és Lewis Koumas is fontos játékperceket kapnak, és elégedett vagyok velük” 

– mondta a Liverpool edzője, akit a csapat fiatal játékosairól kérdeztek, akik egyre nagyobb szerepet kapnak az idei szezonban.

„Nehéz, amikor vereséget szenvedsz, de sok mindennel elégedett vagyok. Még fejlődnünk kell, különösen a tizenhatoson belüli támadójátékunkban. Több játékosnak kell a tizenhatoson belül tartózkodnia, emellett megfelelő ütemű és jól kivitelezett befutásokra van szükségünk. Nyomás alá helyeztük az Arsenalt, ők azonban jól védekeztek. Ennek ellenére sok minden tetszett a csapat játékában” – utalt vissza csapata hétvégi teljesítményére Iraola.

A Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzést szerdán este 18:45-től rendezik az isztambuli Chobani Stadionban. A mérkőzés játékvezetője a francia Clément Turpin lesz. 

 

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