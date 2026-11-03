A Liverpool múlt vasárnap 1–0-ra elvesztette a bajnoki címvédő Arsenal elleni rangadót, ezzel az észak-londoni csapat 12 év után tudott ismét nyerni az Anfielden. A találkozón Kerkez Milos kezdőként lépett pályára, a sérüléséből visszatérő Szoboszlai Dominik pedig bő félórát kapott csereként.

Szoboszlai Dominik két hét után lépett ismét pályára a Liverpool csapatában

Fotó: Henry Nicholls / AFP

A mérkőzés után Kerkez Milos vegyes kritikákat kapott a liverpooli portáloktól, míg Szoboszlai Dominik játékát nem húzták le. Sokan azonban megjegyezték, hogy a helyén futballozó Trey Nyonival sokkal jobban működött a csapat középpályája.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kispadra szorulhat?

Az Arsenal elleni meccs után Szoboszlai elmondta, hogy nagyon várta már a visszatérését. Hangsúlyozta, hogy a teljes találkozót is bírta volna, azonban előre megbeszélték, hogy csereként fog pályára lépni. Mindenesetre a magyar válogatott csapatkapitánya bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-meccsen már kezdeni fog.

Kerkez Milos esete annyiban más, hogy a 22 éves balhátvéd az elmúlt hetekben rendre kispados volt a Liverpool hétközi meccsein.

Október 11-én kezdő volt a Manchester City elleni bajnokin.

Október 14-én végig a kispadon ült a LASK Linz elleni BL-meccsen.

Október 17-én végigjátszotta a Brentford elleni PL-meccset.

Október 20-án végig a kispadon ült a Villarreal elleni BL-összecsapáson.

Október 25-én végigjátszotta a Brighton elleni Premier League-rangadót.

Október 28-án kimaradt a keretből a Chelsea elleni Ligakupa-nyolcaddöntőn.

November 1-jén kezdő volt az Arsenal elleni bajnokin.

Ha a fent felsoroltakból indulunk ki, arra következtethetünk, hogy Kerkez Milos ismét kispados lehet egy hétközi mérkőzésen.

A Fenerbahce elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztató közel egyórás csúszással indult, mivel a Liverpool csapatát szállító busz elakadt az isztambuli forgalmi dugóban. Nagy nehezen végül megérkezett Andoni Iraola, valamint Cody Gakpo, a csapat holland támadója. Gakpót elsőként a vasárnapi, Arsenal ellen 1–0-ra elveszített mérkőzésről, azon belül is az Alexander Isak visszahúzása után meg nem adott tizenegyesről kérdezték.

Időnként ez frusztráló tud lenni, de végső soron a játékvezető döntése. Csapatként alapvetően sportszerűen játszunk, és talán többet kellene színészkednünk, ahogy a főnök is mondta, de mi inkább sportszerűen futballozunk.

Mindkét esetben megadhatták volna a tizenegyest, illetve a szabadrúgást, de úgy döntöttek, hogy nem teszik, nekünk pedig ezt el kell fogadnunk” – mondta a holland válogatott támadó, aki méltatta a Fenerbahce frissen kinevezett edzőjét, a holland Dirk Kuytot, aki játékosként a Liverpoolban is rendkívül sikeres volt.