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Szombat este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott Georgia otthonában lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának 5. fordulójában. Bő egy órával a kezdőrúgás előtt Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott kezdőcsapatát. A találkozó előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy a térdsérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik kezdhet-e a Tbilisziben sorra kerülő összecsapáson. Marco Rossi megadta a választ a szurkolóknak.

A Georgia elleni mérkőzés előtt a magyar szurkolókat leginkább az foglalkoztatta, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet-e a Tbilisziben sorra kerülő Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Liverpool térdsérüléssel küszködő sztárja pénteken már együtt edzett a magyar válogatott keretével, Marco Rossi pedig elmondta, hogy a csapatkapitány készen áll a játékra.

Szoboszlai Dominik készen áll a bevetésre a Georgia elleni NL-meccsen
Szoboszlai Dominik készen áll a bevetésre a Georgia elleni NL-meccsen
Fotó: Paul Faith / AFP

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember azt azonban nem árulta el, hogy Szoboszlai kezdő lesz-e az összecsapáson.

Szoboszlai Dominik kezdő lesz Georgia ellen

Bő egy órával a kezdőrúgás előtt Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott kezdőcsapatát, amelybe Szoboszlai Dominik is bekerült, így a Liverpool sztárja sorozatban 52. alkalommal kezd a nemzeti csapatban.

A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális – Nagy Zs., Szoboszlai, Sallai – Varga B.

A georgiai válogatott kezdőcsapata:
Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Mekvabisvili, Csakvetadze – Kvernadze, Gagnidze, Citaisvili – Mikautadze.

A Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést az Origo élőben közvetíti.

 

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