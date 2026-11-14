A Georgia elleni mérkőzés előtt a magyar szurkolókat leginkább az foglalkoztatta, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet-e a Tbilisziben sorra kerülő Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Liverpool térdsérüléssel küszködő sztárja pénteken már együtt edzett a magyar válogatott keretével, Marco Rossi pedig elmondta, hogy a csapatkapitány készen áll a játékra.

Szoboszlai Dominik készen áll a bevetésre a Georgia elleni NL-meccsen

Fotó: Paul Faith / AFP

Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:

Georgia-Magyarország

Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion

Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember azt azonban nem árulta el, hogy Szoboszlai kezdő lesz-e az összecsapáson.

Szoboszlai Dominik kezdő lesz Georgia ellen

Bő egy órával a kezdőrúgás előtt Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott kezdőcsapatát, amelybe Szoboszlai Dominik is bekerült, így a Liverpool sztárja sorozatban 52. alkalommal kezd a nemzeti csapatban.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális – Nagy Zs., Szoboszlai, Sallai – Varga B.

A georgiai válogatott kezdőcsapata:

Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Mekvabisvili, Csakvetadze – Kvernadze, Gagnidze, Citaisvili – Mikautadze.

A Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést az Origo élőben közvetíti.