A Georgia elleni mérkőzés előtt a magyar szurkolókat leginkább az foglalkoztatta, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet-e a Tbilisziben sorra kerülő Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Liverpool térdsérüléssel küszködő sztárja pénteken már együtt edzett a magyar válogatott keretével, Marco Rossi pedig elmondta, hogy a csapatkapitány készen áll a játékra.
- Nemzetek Ligája, B divízió, 5. forduló:
- Georgia-Magyarország
- Tbiliszi, Mihail Meszi Stadion
- Játékvezető: Ondrej Berka (cseh)
A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember azt azonban nem árulta el, hogy Szoboszlai kezdő lesz-e az összecsapáson.
Szoboszlai Dominik kezdő lesz Georgia ellen
Bő egy órával a kezdőrúgás előtt Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott kezdőcsapatát, amelybe Szoboszlai Dominik is bekerült, így a Liverpool sztárja sorozatban 52. alkalommal kezd a nemzeti csapatban.
A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális – Nagy Zs., Szoboszlai, Sallai – Varga B.
A georgiai válogatott kezdőcsapata:
Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Mekvabisvili, Csakvetadze – Kvernadze, Gagnidze, Citaisvili – Mikautadze.
A Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést az Origo élőben közvetíti.