Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a tabella negyedik helyéről várhatja az összecsapást, és mindenképpen le kellene győznie a Manchester Unitedet, hiszen kilenc pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben.
- Premier League, 11. forduló
- Liverpool FC–Manchester United (TV: Spíler 1)
- Időpont: vasárnap, 17:30
- Helyszín: Anfield
- Játékvezető: Sam Barrott
A Liverpoolnak olyan szempontból jól jött a válogatott szünet, hogy a csapat több, sérüléssel bajlódó kulcsjátékosa – Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong – is felépült, így Andoni Iraola együttese bővebb kerettel várhatja az ősi rivális elleni rangadót.
Szoboszlai Dominik játszhat a Manchester United ellen?
Szoboszlai Dominik térdrándulással tért haza a magyar válogatotthoz, aminek Liverpoolban egyáltalán nem örültek. A 26 éves középpályás ennek ellenére bekötött térddel mindkét Nemzetek Ligája-mérkőzést végigjátszotta a magyar válogatottban, az állapota viszont szerencsére nem romlott. Csütörtökön már teljes értékű edzésmunkát végzett csapattársaival.
„Jó állapotban van, teljes értékű edzésmunkát végzett. Minden rendben van vele” – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Andoni Iraola, aki csapata holland válogatott játékosainak visszatéréséről is szót ejtett.
Ha minden a tervek szerint alakul, mindhárman pályára léphetnek. Gravenberch esetében fájdalom jelentkezett, Frimpong már együtt edzett a csapattal, így várhatóan bevethető lesz, Virgil pedig teljesen rendben van, és készen áll a játékra”
– folytatta a Liverpool edzője.
A baszk szakember ezt követően az ősi rivális elleni mérkőzésről beszélt.
„Ennél nagyobb mérkőzést aligha találhatnánk. Kiváltságosnak érzem magam, hogy részese lehetek. Tisztában kell lennünk a találkozó jelentőségével és azokkal a tényezőkkel, amelyek különlegessé teszik. Új menedzserük van, mi pedig szeretnénk javítani a hazai pályán mutatott formájukon. Erre vasárnap, a Manchester United ellen nyílik meg az első lehetőségünk” – mondta Iraola, aki arról is beszélt, hogyan lehet elemezni egy olyan csapatot, amely a héten váltott edzőt.
Csütörtökön drónnal megfigyelték a Manchester United edzését, Mauricio Pochettino első carringtoni tréningje során. A drónkezelő körülbelül 12 perces videófelvételt készített a csapat zárt kapus edzéséről. A felvétel nyilvánosságra kerülését követően bocsánatot kért, és eltávolította a videót a csatornájáról. Emellett azt is kijelentette, hogy sem a Liverpool, sem más klub nem vett részt a felvételek elkészítésében.
„Elküldték nekem a felvételeket, de ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága az, hogy bárkivel megtörténhet ilyesmi. Tegnap, ha valaki 15–20 percre hozzáfért volna az edzésünkhöz, pontosan tudta volna, kik vettek részt rajta. De nem az előnyszerzésről van szó, hiszen megvan az oka annak, hogy zárt kapuk mögött tartjuk az edzéseinket. Őszintén szólva, ez egyáltalán nem kellemes eset. Már korábban is találkoztunk egymással, Pochettinónak pedig már több mérkőzés van a háta mögött. Jelenleg azonban nincsenek igazán kapaszkodóink a felkészüléshez, mert még nem tudjuk pontosan, mire számíthatunk” – vélekedett a Liverpool edzője.
Iraola hangsúlyozta, hogy a mérkőzés eleje nagyon fontos lesz, és bizonyos dolgokhoz alkalmazkodniuk kell majd.
A játékosaikat nagyon jól ismerjük, tisztában vagyunk az erősségeikkel és a gyengeségeikkel, és ez egyik napról a másikra nem fog megváltozni. Természetes, hogy új menedzser érkezésekor mindenki szeretné megmutatni, mire képes, és jó benyomást akar tenni rá.
Ez mindenhol így működik. Mi azonban sokkal inkább magunkra és a saját játékunk fejlesztésére összpontosítunk. Nem töltöttünk túl sok időt a játékosokkal, de továbbra is arra koncentrálunk, hogy mit tehetünk a saját játékunk javítása érdekében” – mondta a baszk szakember.
Iraolát a fiatal Trey Nyoni játékáról is kérdezték, aki az utóbbi mérkőzéseken remek teljesítményt nyújtott védekező középpályásként.
„Ő általában előrébb játszik, de ez a legtöbb játékossal így történik: szélsőként, tízesként vagy csatárként kezdik, aztán idővel hátrébb kerülnek. Úgy gondolom, hogy bárhol bevethető. Játszott már hatos és nyolcas pozícióban is. Ha szükségünk lesz rá, megoldást fog jelenteni, nem pedig újabb fejtörést” – szögezte le a Liverpool edzője.
A mérkőzés előtt a baszk szakember arra figyelmeztetett, hogy csalóka lehet a Manchester United tabellán elfoglalt helyezése.
Nem egy 18. helyen álló együttesről beszélünk, sokkal jobbak annál, és ezt jól tudjuk. Az utóbbi időben jó eredményeket értek el ellenünk, ami talán némi önbizalmat is adhat nekik. Az új menedzserük természetesen szeretné jól kezdeni a munkáját, ezért tisztában vagyunk vele, hogy a legjobb teljesítményünkre lesz szükség ahhoz, hogy legyőzzük őket”
– mondta Iraola, utalva arra, hogy a Liverpool a legutóbbi három Manchester United elleni mérkőzésén nyeretlen maradt.