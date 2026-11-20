Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a tabella negyedik helyéről várhatja az összecsapást, és mindenképpen le kellene győznie a Manchester Unitedet, hiszen kilenc pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben.

Szoboszlai Dominik csütörtökön bekötött térddel edzett

Fotó: Liverpool FC/X

Premier League, 11. forduló

Liverpool FC–Manchester United (TV: Spíler 1)

(TV: Spíler 1) Időpont: vasárnap, 17:30

Helyszín: Anfield

Játékvezető: Sam Barrott

A Liverpoolnak olyan szempontból jól jött a válogatott szünet, hogy a csapat több, sérüléssel bajlódó kulcsjátékosa – Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong – is felépült, így Andoni Iraola együttese bővebb kerettel várhatja az ősi rivális elleni rangadót.

Szoboszlai Dominik játszhat a Manchester United ellen?

Szoboszlai Dominik térdrándulással tért haza a magyar válogatotthoz, aminek Liverpoolban egyáltalán nem örültek. A 26 éves középpályás ennek ellenére bekötött térddel mindkét Nemzetek Ligája-mérkőzést végigjátszotta a magyar válogatottban, az állapota viszont szerencsére nem romlott. Csütörtökön már teljes értékű edzésmunkát végzett csapattársaival.

„Jó állapotban van, teljes értékű edzésmunkát végzett. Minden rendben van vele” – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Andoni Iraola, aki csapata holland válogatott játékosainak visszatéréséről is szót ejtett.

Ha minden a tervek szerint alakul, mindhárman pályára léphetnek. Gravenberch esetében fájdalom jelentkezett, Frimpong már együtt edzett a csapattal, így várhatóan bevethető lesz, Virgil pedig teljesen rendben van, és készen áll a játékra”

– folytatta a Liverpool edzője.

Szoboszlai Dominik és Andoni Iraola

Fotó: Cemal Yurttas / Anadolu via AFP

A baszk szakember ezt követően az ősi rivális elleni mérkőzésről beszélt.

„Ennél nagyobb mérkőzést aligha találhatnánk. Kiváltságosnak érzem magam, hogy részese lehetek. Tisztában kell lennünk a találkozó jelentőségével és azokkal a tényezőkkel, amelyek különlegessé teszik. Új menedzserük van, mi pedig szeretnénk javítani a hazai pályán mutatott formájukon. Erre vasárnap, a Manchester United ellen nyílik meg az első lehetőségünk” – mondta Iraola, aki arról is beszélt, hogyan lehet elemezni egy olyan csapatot, amely a héten váltott edzőt.