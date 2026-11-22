A Liverpool ugyan a tabella negyedik helyén áll, azonban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatának már most kilencpontos hátránya van a listavezető Arsenallal szemben.
- Premier League, 11. forduló
- Liverpool FC–Manchester United (TV: Spíler 1)
- Időpont: vasárnap, 17:30
- Helyszín: Anfield
- Játékvezető: Sam Barrott
Nem mellesleg a Mersey-parti csapat még nem nyert igazi rangadót a Premier League idei szezonjában, ami a klublegenda Jamie Carragher szerint is ráférne már a csapatra.
„Számunkra, játékosok számára természetesen mindig nagy meccs volt, de az edző szempontjából is rendkívül fontos. Hiszen ha a Liverpool menedzsere vagy, előbb-utóbb le kell győznöd a riválisaidat ahhoz, hogy eljuss egy kupadöntőbe vagy -elődöntőbe, illetve megnyerd a bajnokságot” – mondta a Liverpool korábbi BL-győztes játékosa.
„Eddig azonban, bár a csapat teljesítménye többnyire jó volt, azt mondanám, hogy a Manchester City ellen, valamint az Arsenal elleni mérkőzés nagy részében is jól futballoztak. Mindkét találkozót hazai pályán játszották, mégis mindkettőt elveszítették.
Most a Manchester United érkezik az Anfieldre, a Liverpool legnagyobb riválisa. Úgy gondolom, az edzőnek nagy szüksége lenne egy igazán jelentős hazai győzelemre”
– tette hozzá a Liverpool legendája.
Szoboszlai Dominik pályára léphet a Manchester United ellen?
A Liverpool-szurkolóknak jó hír a rangadó előtt, hogy a válogatott mérkőzéseket sérülés miatt kihagyó Virgil van Dijk és Ryan Gravenberch, valamint az október óta harcképtelen Jeremie Frimpong is teljes értékű edzésmunkát végzett. Nem mellesleg a magyar válogatottban térdproblémái ellenére 180 percet futballozó Szoboszlai Dominik állapota sem romlott, így ő is készen áll a bevetésre a Manchester United elleni rangadón.
Jó állapotban van, teljes értékű edzésmunkát végzett. Minden rendben van vele”
– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Andoni Iraola, aki csapata holland válogatott játékosainak visszatérését is megerősítette.
Csütörtökön drónnal figyelték meg a Manchester United edzését Mauricio Pochettino első carringtoni tréningje során. A drón kezelője körülbelül 12 perces videófelvételt készített a csapat zárt kapus edzéséről. A felvétel nyilvánosságra kerülését követően bocsánatot kért, és eltávolította a videót a csatornájáról. Emellett azt is kijelentette, hogy sem a Liverpool, sem más klub nem vett részt a felvételek elkészítésében.
„Elküldték nekem a felvételeket, de ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága az, hogy bárkivel megtörténhet ilyesmi. Tegnap, ha valaki 15–20 percre hozzáfért volna az edzésünkhöz, pontosan tudta volna, kik vettek részt rajta. De nem az előnyszerzésről van szó, hiszen megvan az oka annak, hogy zárt kapuk mögött tartjuk az edzéseinket. Őszintén szólva, ez egyáltalán nem kellemes eset. Már korábban is találkoztunk egymással, Pochettinónak pedig már több mérkőzés van a háta mögött. Jelenleg azonban nincsenek igazán kapaszkodóink a felkészüléshez, mert még nem tudjuk pontosan, mire számíthatunk” – vélekedett a Liverpool edzője.
Iraola hangsúlyozta, hogy a mérkőzés eleje nagyon fontos lesz, és bizonyos dolgokhoz alkalmazkodniuk kell majd.
„A játékosaikat nagyon jól ismerjük, tisztában vagyunk az erősségeikkel és a gyengeségeikkel, és ez egyik napról a másikra nem fog megváltozni. Természetes, hogy új menedzser érkezésekor mindenki szeretné megmutatni, mire képes, és jó benyomást akar tenni rá. Ez mindenhol így működik. Mi azonban sokkal inkább magunkra és a saját játékunk fejlesztésére összpontosítunk. Nem töltöttünk túl sok időt a játékosokkal, de továbbra is arra koncentrálunk, hogy mit tehetünk a saját játékunk javítása érdekében.”
A Liverpool edzője arra is figyelmeztetett, hogy csalóka lehet a Manchester United tabellán elfoglalt helyezése.
Nem egy 18. helyen álló együttesről beszélünk, sokkal jobbak annál, és ezt jól tudjuk. Az utóbbi időben jó eredményeket értek el ellenünk, ami talán némi önbizalmat is adhat nekik.
Az új menedzserük természetesen szeretné jól kezdeni a munkáját, ezért tisztában vagyunk vele, hogy a legjobb teljesítményünkre lesz szükség ahhoz, hogy legyőzzük őket” – tette hozzá Iraola, utalva arra, hogy a Liverpool a legutóbbi három Manchester United elleni mérkőzésén nyeretlen maradt.
Michael Carricket elküldték a válogatott szünetben, a helyét pedig Mauricio Pochettino vette át a Manchester United kispadján. Az argentin szakember nagy tervekkel érkezett a Manchester Unitedhez, és gyorsan világossá tette, hogy a legfontosabb feladatának a csapat teljesítményének javítását, valamint egy új, pozitív szemlélet kialakítását tartja. Pochettino a klubnál töltött első napok tapasztalatairól, a játékosokkal folytatott beszélgetésekről, Bruno Fernandes szerepéről és az előtte álló kihívásokról is beszélt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
„Egy történelmi múlttal rendelkező klubról beszélünk, amely fantasztikus éveket tudhat maga mögött, és hosszú időn keresztül a világ egyik legjobb csapataként versenyzett. Nehéz még egy olyan méretű és jelentőségű klubot találni, mint a Manchester United” – fogalmazott Pochettino, aki szerint a jelenlegi helyzetben elsősorban a teljesítmény javítására kell összpontosítaniuk.
Az 54 éves szakember úgy véli, a játékosoknak is magukévá kell tenniük a fejlődés iránti igényt, miközben a szakmai stáb feladata olyan környezet megteremtése, amelyben mindenki kihozhatja magából a maximumot.
Nagyon tehetséges játékosok alkotják a keretet. A legfontosabb feladatunk az, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőlük, és olyan környezetet teremtsünk számukra, amelyben kibontakoztathatják a tehetségüket”
– mondta.
Pochettino az első napokban különös hangsúlyt fektetett a személyes kapcsolatok kialakítására is. Elárulta, hogy három órán keresztül egyéni beszélgetéseket folytatott a futballistákkal, mert fontosnak tartja, hogy ne csupán a pályán nyújtott teljesítményüket, hanem az emberi oldalukat is megismerje.
Bruno Fernandes helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy portugál középpályás továbbra is a csapatkapitány, és rendkívül fontos szerepet tölt be az együttesben.
„Bruno a csapatkapitányunk, és rendkívül fontos játékos. Ugyanakkor minden játékosnak éreznie kell, hogy fontos a csapat számára, függetlenül attól, hogy a rangsor melyik részén helyezkedik el” – hangsúlyozta.
Pochettino hangsúlyozta, hogy a szezon közbeni munkába állás komoly kihívást jelent, hiszen a sűrű versenynaptár miatt kevés idő jut az új elképzelések begyakorlására. Ennek ellenére bízik a játékosok elkötelezettségében, és úgy érzi, a keret tagjai pontosan tisztában vannak a felelősségükkel.
A múlt hibáival ugyanakkor nem kíván foglalkozni az argentin szakember. Szerinte a Manchester Unitednek előre kell tekintenie, és saját útját kell járnia.
A labdarúgásban mindig a következő akció a legfontosabb. Nem ragadhatunk a múltban”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy a szakmai stáb készen áll a kemény munkára.
A Premier League idei szezonjában az MU sorozatban nyolc nyeretlen mérkőzésnél tart, öt döntetlen mellett háromszor kikapott, így bombameglepetés lenne, ha vasárnap este nyerni tudna az Anfielden.