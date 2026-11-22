A Liverpool ugyan a tabella negyedik helyén áll, azonban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatának már most kilencpontos hátránya van a listavezető Arsenallal szemben.

Szoboszlai Dominik csütörtökön bekötött térddel edzett

Fotó: Liverpool FC/X

Premier League, 11. forduló

Liverpool FC–Manchester United (TV: Spíler 1)

(TV: Spíler 1) Időpont: vasárnap, 17:30

Helyszín: Anfield

Játékvezető: Sam Barrott

Nem mellesleg a Mersey-parti csapat még nem nyert igazi rangadót a Premier League idei szezonjában, ami a klublegenda Jamie Carragher szerint is ráférne már a csapatra.

„Számunkra, játékosok számára természetesen mindig nagy meccs volt, de az edző szempontjából is rendkívül fontos. Hiszen ha a Liverpool menedzsere vagy, előbb-utóbb le kell győznöd a riválisaidat ahhoz, hogy eljuss egy kupadöntőbe vagy -elődöntőbe, illetve megnyerd a bajnokságot” – mondta a Liverpool korábbi BL-győztes játékosa.

„Eddig azonban, bár a csapat teljesítménye többnyire jó volt, azt mondanám, hogy a Manchester City ellen, valamint az Arsenal elleni mérkőzés nagy részében is jól futballoztak. Mindkét találkozót hazai pályán játszották, mégis mindkettőt elveszítették.

Most a Manchester United érkezik az Anfieldre, a Liverpool legnagyobb riválisa. Úgy gondolom, az edzőnek nagy szüksége lenne egy igazán jelentős hazai győzelemre”

– tette hozzá a Liverpool legendája.

Szoboszlai Dominik pályára léphet a Manchester United ellen?

A Liverpool-szurkolóknak jó hír a rangadó előtt, hogy a válogatott mérkőzéseket sérülés miatt kihagyó Virgil van Dijk és Ryan Gravenberch, valamint az október óta harcképtelen Jeremie Frimpong is teljes értékű edzésmunkát végzett. Nem mellesleg a magyar válogatottban térdproblémái ellenére 180 percet futballozó Szoboszlai Dominik állapota sem romlott, így ő is készen áll a bevetésre a Manchester United elleni rangadón.

Jó állapotban van, teljes értékű edzésmunkát végzett. Minden rendben van vele”

– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Andoni Iraola, aki csapata holland válogatott játékosainak visszatérését is megerősítette.

Csütörtökön drónnal figyelték meg a Manchester United edzését Mauricio Pochettino első carringtoni tréningje során. A drón kezelője körülbelül 12 perces videófelvételt készített a csapat zárt kapus edzéséről. A felvétel nyilvánosságra kerülését követően bocsánatot kért, és eltávolította a videót a csatornájáról. Emellett azt is kijelentette, hogy sem a Liverpool, sem más klub nem vett részt a felvételek elkészítésében.