Szoboszlai Dominik a vasárnap délutáni, Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen kezdőként lépett pályára, azonban az első félidő hajrájában a térdéhez kapott, és lent maradt a földön. A fordulás után a magyar válogatott csapatkapitánya bekötött térddel folytatta a játékot, Andoni Iraola azonban a 69. percben elővigyázatosságból lecserélte Szoboszlait.
A találkozó után a Liverpool edzője elmondta, hogy Szoboszlai nincs százszázalékos állapotban, és veszélybe került a játéka a magyar válogatott soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzésein.
„A legutolsó dolog, amire most szükségünk van, hogy elveszítsünk játékosokat a válogatott szünetben” – mondta a mérkőzés után Iraola, aki emlékeztetett rá, hogy a Liverpool az előző válogatott szünetben három fontos játékosát is elveszítette egy időre.
„Most imádkozom, hogy ne így legyen. Szoboszlai térde nincs százszázalékos állapotban, ezért óvatosnak kell lennie. Meg kell vizsgálniuk őt az orvosoknak” – folytatta.
Szoboszlai Dominik nélkül játszhat a magyar válogatott?
A baszk szakember finoman célzott arra, hogy nem örülne, ha Szoboszlai Dominik pályára lépne a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein.
Meg kell értenem a válogatottak iránti elkötelezettséget is, és biztos vagyok benne, hogy Dom, ha jól van, szeretne elutazni. De abban már nem vagyok biztos, hogy rendben lesz-e. Tudom, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy csatlakozhasson a válogatotthoz, mert imád a nemzeti csapatban játszani. Ugyanakkor a mérkőzés végén nem volt százszázalékos állapotban”
– tette hozzá Andoni Iraola.
A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el a listavezető északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.
Mindez azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik játékára nagy szüksége lenne a magyar válogatottnak, azonban az utóbbi hetek eseményeit tekintve nem kockáztatunk nagyot, ha leírjuk: Szoboszlai nincs százszázalékos állapotban, még úgy sem, hogy hétfőn este megérkezett a válogatott telki edzőtáborába.
Szoboszlai Dominik az előző válogatott szünetben négy mérkőzésen is pályára lépett, azonban Liverpoolba izomfáradtsággal tért vissza. Október 17-én aztán kezdőként szerepelt a Brentford elleni bajnokin, de fél óra után lecserélték, és ezt követően három tétmérkőzést is kihagyott. November 1-jén tért vissza, akkor fél órát kapott az Arsenal elleni rangadón, majd kezdőként végigjátszotta a török Fenerbahçe elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést.
„Olyan típusú játékos vagyok, aki az elmúlt három szezonban minden meccsen játszani akart, de néha a tested azt mondja: »Pihenj egy kicsit!«, és az én testem most azt mondta: »Maradj nyugton, már elég meccset játszottál.« Kihagytam a Manchester City és a LASK elleni mérkőzéseket, aztán pár nap pihenő után újra nagyon jól éreztem magam, de úgy tűnt, mégsem vagyok kész. Néha a szívemre hallgatok, nem a testemre” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya az Arsenal elleni meccs után.
Így érkeztünk el a múlt hétvégéhez, amikor Szoboszlai újabb sérülést szenvedett a Crystal Palace elleni mérkőzésen. Természetesen bízunk a legjobb forgatókönyvben, de számolni kell azzal az eshetőséggel is, hogy Szoboszlai nem játszhat majd a két Nemzetek Ligája-mérkőzésen, ezért megnéztük, hogyan teljesít a válogatott a legfontosabb játékosa nélkül.
Szoboszlai Dominik 2019. március 21-én, egy Szlovákia ellen 2–0-ra elveszített Eb-selejtezőn mutatkozott be a magyar válogatottban, mostanra pedig már 69 mérkőzésnél jár a nemzeti csapatban. Az elmúlt több mint hét évben Szoboszlai Dominik a válogatott legfontosabb játékosává vált, összesen 15 mérkőzést hagyott ki.
Azonban a 15 hiányzásból kilenc a 2021-es évre esett, amikor a márciusi vb-selejtezőket és a teljes Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia makacs szeméremcsont-gyulladása miatt.
|2019. 09. 05.
|Montenegró (i)
|2–1-es vereség
|barátságos mérkőzés
|2019. 10. 10
|Horvátország (i)
|3–0-s vereség
|Eb-selejtező
|2020. 10. 08.
|Bulgária (i)
|1–3-as győzelem
|Eb-pótselejtező
|2020. 10. 11.
|Szerbia (i)
|0–1-es győzelem
|Nemzetek Ligája
|2020. 10. 14.
|Oroszország (i)
|0–0-s döntetlen
|Nemzetek Ligája
|2020. 11. 18.
|Törökország (h)
|2–0-s győzelem
|Nemzetek Ligája
|2021. 03. 25.
|Lengyelország (h)
|3–3-as döntetlen
|vb-selejtező
|2021. 03. 28.
|San Marino (i)
|0–3-as győzelem
|vb-selejtező
|2021. 03. 31.
|Andorra (i)
|1–4-es győzelem
|vb-selejtező
|2021. 06. 04.
|Ciprus (h)
|1–0-s győzelem
|barátságos mérkőzés
|2021. 06. 08
|Írország (h)
|0–0-s döntetlen
|barátságos mérkőzés
|2021. 06. 15.
|Portugália (h)
|0–3-s vereség
|Eb-csoportmeccs
|2021. 06. 19.
|Franciaország (h)
|1–1-es döntetlen
|Eb-csoportmeccs
|2021. 06. 23.
|Németország (i)
|2–2-es döntetlen
|Eb-csoportmeccs
|2021. 11. 15.
|Lengyelország (i)
|1–2-es győzelem
|vb-selejtező
Szoboszlai Dominik hiányában a magyar válogatott az elmúlt hét évben 15 mérkőzésből hetet megnyert, ötször döntetlent játszott, és csak háromszor kapott ki.
Ami külön érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik legutóbb 2021. november 15-én, Lengyelország ellen hagyott ki magyar válogatott-mérkőzést.
Azt a vb-selejtezőt a mieink nyerték meg 2–1-re, azonban a meccsnek már nem volt tétje, ugyanis korábban az angolok már megnyerték a csoportot, a lengyelek pedig bebiztosították a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyüket. Az említett varsói mérkőzés óta öt év telt el, Szoboszlai pedig azóta minden meccsen pályára lépett a magyar válogatottban, ráadásul ez idő alatt a világ egyik legjobb középpályásává érett.
Mindenesetre biztató, hogy Szoboszlai nélkül az elmúlt években mindössze két tétmérkőzést veszített el a magyar válogatott. Az egyik egy 2019 októberében, Horvátországban rendezett Eb-selejtező volt (3–0), a másik pedig a 2021-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon esett meg, amikor a címvédő portugál válogatott 3–0-ra nyert a Puskás Arénában.
Ki pótolhatja Szoboszlai Dominikot?
A kerethirdetés után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy a Vasas karmestere, az újoncként behívott Urblík József képes lehet arra, hogy pótolja Szoboszlait.
A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez”
– mondta a szövetségi kapitány Urblík Józsefről, aki az idei szezonban 12 mérkőzésen öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott a Vasas színeiben.
Ha esetleg Marco Rossi nem bízna a Vasas újoncában, akkor minden bizonnyal Schäfer Andrásnak és Vitális Milánnak kellene kreativitást vinnie a középpályás játékba. Az is előfordulhat azonban, hogy a szövetségi kapitány visszatér az általa korábban sikerrel alkalmazott 3–5–2-es játékrendszerhez, és ezzel próbál majd sikereket elérni, ahogyan a magyar válogatott remekül szerepelt a 2021-es Európa-bajnokságon – amelyen Szoboszlait szintén nélkülözni kellett.