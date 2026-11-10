Szoboszlai Dominik a vasárnap délutáni, Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen kezdőként lépett pályára, azonban az első félidő hajrájában a térdéhez kapott, és lent maradt a földön. A fordulás után a magyar válogatott csapatkapitánya bekötött térddel folytatta a játékot, Andoni Iraola azonban a 69. percben elővigyázatosságból lecserélte Szoboszlait.

Szoboszlai Dominik játéka egyelőre kérdéses a magyar válogatottban

Fotó: Joe Klamar / AFP

A találkozó után a Liverpool edzője elmondta, hogy Szoboszlai nincs százszázalékos állapotban, és veszélybe került a játéka a magyar válogatott soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzésein.

„A legutolsó dolog, amire most szükségünk van, hogy elveszítsünk játékosokat a válogatott szünetben” – mondta a mérkőzés után Iraola, aki emlékeztetett rá, hogy a Liverpool az előző válogatott szünetben három fontos játékosát is elveszítette egy időre.

„Most imádkozom, hogy ne így legyen. Szoboszlai térde nincs százszázalékos állapotban, ezért óvatosnak kell lennie. Meg kell vizsgálniuk őt az orvosoknak” – folytatta.

Szoboszlai Dominik nélkül játszhat a magyar válogatott?

A baszk szakember finoman célzott arra, hogy nem örülne, ha Szoboszlai Dominik pályára lépne a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein.

Meg kell értenem a válogatottak iránti elkötelezettséget is, és biztos vagyok benne, hogy Dom, ha jól van, szeretne elutazni. De abban már nem vagyok biztos, hogy rendben lesz-e. Tudom, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy csatlakozhasson a válogatotthoz, mert imád a nemzeti csapatban játszani. Ugyanakkor a mérkőzés végén nem volt százszázalékos állapotban”

– tette hozzá Andoni Iraola.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el a listavezető északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.

Mindez azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik játékára nagy szüksége lenne a magyar válogatottnak, azonban az utóbbi hetek eseményeit tekintve nem kockáztatunk nagyot, ha leírjuk: Szoboszlai nincs százszázalékos állapotban, még úgy sem, hogy hétfőn este megérkezett a válogatott telki edzőtáborába.