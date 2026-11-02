A vasárnap esti szuperrangadón Kerkez Milos kezdőként lépett pályára a Liverpool csapatában, Szoboszlai Dominik pedig a Brentford elleni sérülését követően 15 nap után már leülhetett a kispadra.
A találkozót azonban a címvédő Arsenal nyerte a német válogatott Kai Havertz találatával, aki pályafutása 46. gólját szerezte a Premier League-ben. Ezzel Ilkay Gündogant megelőzve ő lett a liga történetének legeredményesebb német játékosa.
A vereség ellenére a Liverpool játékára nem lehetett panasz. Andoni Iraola együttese rendkívül veszélyesen futballozott. A Poolnak volt kapufája, ajtó-ablak ziccere, nem mellesleg pedig 28 érintése volt az Arsenal tizenhatosán belül az első félidőben, ami új Premier League-rekord.
Szoboszlai Dominik helyettesét méltatják a liverpooli portálok
A vasárnap esti mérkőzésen Kerkez Milos rendkívül aktív volt támadásban. Az első félidőben kis híján gólpasszt adott Alexis Mac Allisternek, de a világbajnok argentin középpályás ajtó-ablak helyzetben fölé fejelte a labdát.
Szoboszlai Dominik az 59. percben állt be a saját nevelésű Trey Nyoni helyére, azonban a csere nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A Liverpool 19 éves védekező középpályása remekül futballozott:
- 96%-os passzpontossággal dolgozott;
- emellett pedig 14, az ellenfél védelmi vonalait áttörő passza is volt.
A szurkolókat nem az zavarta, hogy Szoboszlai visszatért a Liverpoolba, hanem az, hogy Andoni Iraola ismét védekező középpályásként küldte pályára a magyar klasszist, ahelyett, hogy tízes pozícióban, a támadósorban szerepeltette volna Florian Wirtz helyett.
A szurkolók tehát ítéletet mondtak Iraola rossz cseréje után, de mi a helyzet a Liverpool csapatával foglalkozó portálokkal?
A Liverpool Echo rendkívül szigorú, 5-ös osztályzatot adott Kerkez Milosnak, aki a mérkőzés legnagyobb helyzetét készítette elő. Azt írják, hogy túl sok beadása volt, amelyeket könnyedén kifejeltek az Arsenal védői, de kiemelik, hogy a hozzáállására ezúttal sem lehetett panasz, ráadásul rendkívül nehéz dolga volt az angol válogatott Noni Madueke ellen. A több mint fél órát futballozó Szoboszlai Dominik 6-os értékelést kapott. A játékáról viszont csak annyit írtak, hogy volt néhány ígéretes megindulása.
Az Anfield Index 6-osra értékelte Kerkez játékát. Azt írják, hogy nem igazán ment neki a játék, mert ugyan sokat volt nála a labda, de a jó beadásokkal adós maradt. Azt viszont kiemelik, hogy az első félidő vége előtt egy remek beadással jelentkezett, amelyet Alexis Mac Allisternek gólra kellett volna váltania. Megemlítik, hogy a második félidőben végig felvette a versenyt Maduekével, és jól helytállt ebben az oda-vissza lüktető, nyílt párharcban. Az 59. percben beálló Szoboszlai szintén 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban azt írják, hogy azért állt be, hogy még több intenzitást vigyen a Liverpool játékába. Arról viszont már nem értekeznek, hogy ez sikerült-e neki.
A Liverpool.com portál 7-es osztályzattal díjazta Kerkez játékát. Azt írják, hogy a 22 éves balhátvéd védekezésben türelmes és megfontolt volt, még akkor is, amikor a szurkolók azt szerették volna, hogy gyorsabban és határozottabban lépjen fel. Noni Maduekéval szemben néhány alkalommal szerencséje volt, miután elveszítette a párharcát, a második félidőben azonban támadásban egyre inkább belelendült, és fokozatosan nagyobb szerepet vállalt a játékban egészen a lecseréléséig. Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott a teljesítményére. Róla azt írják, hogy friss lendületet vitt a játékba, de a támadásokhoz nem tudta hozzátenni azt a pluszt, amire a csapatnak szüksége lett volna.
- Érdekesség, hogy a portál a találkozó egyik nyerteseként külön kiemelte a Szoboszlai posztján futballozó Trey Nyonit, aki remekül felvette a ritmust pályafutása első kezdőként lejátszott Premier League-mérkőzésén.
Hangsúlyozzák, hogy a 19 éves játékos úgy mozgott a pályán, mintha mindig is ott lett volna a helye. A fiatal középpályás a legnagyobb nyomás alatt is óriási higgadtsággal futballozott. Gyakran ő volt az utolsó játékos a Liverpool védelmi vonalában, így akár egyetlen rossz mozdulat is elég lett volna ahhoz, hogy gólt ajándékozzon az ellenfélnek. Mindez jól mutatja, mekkora bizalmat szavaz neki Andoni Iraola.
A This is Anfield 6-os osztályzattal jutalmazta Kerkezt. Azt írják róla, hogy a mérkőzés nagy részében bosszantó teljesítményt nyújtott, ugyanakkor egy egészen kiváló beadással is jelentkezett, amelyből Mac Allisternek gólt kellett volna szereznie. Megemlítik, hogy a második félidőben egy teljesen szükségtelen szabálytalanságért sárga lapot kapott, holott Maduekének esélye sem volt elérni a labdát. Ezt leszámítva a szerelésekben kellően határozott és agresszív volt, amire nagy szükség volt ezen a mérkőzésen.
Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy a középpálya mélyebb területein akadt néhány jó megmozdulása, de összességében nem tudta azt a pluszt hozzátenni a játékhoz, amit talán elvártak volna tőle.
A magyar középpályás helyén futballozó Nyoniról pedig megjegyezték, hogy a lecserélése után gyengébbnek tűnt a Liverpool középpályája.
A jelek szerint a Liverpool szurkolói rendkívül elégedettek Nyoni játékával, aki könnyen lehet, hogy alapemberré válik Andoni Iraola együttesében. A kérdés már csak az, hogy mi lesz így a többi sztárjátékos sorsa. A baszk szakember az utóbbi időben már a holland Ryan Gravenberchet is tízesként próbálgatta, a szurkolók pedig Szoboszlai Dominiket szeretnék ezen a poszton látni. Csakhogy Iraola a szezon előtt kijelentette, hogy nála a német Florian Wirtz az első számú választás.
Mindenesetre Nyoni berobbanása megkavarhatja a helyzetet a Liverpool középpályáján, így Szoboszlai helyzete is változhat a csapaton belül. A kérdés már csak az, hogy pozitív vagy negatív irányba.