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A Liverpool vereséggel zárta az Arsenal elleni rangadót, de a mérkőzés után nemcsak az eredmény, hanem Szoboszlai Dominik szerepe is beszédtémát szolgáltatott. Kerkez Milos teljesítményét is értékelték az angol sportportálok, miközben a fiatal Trey Nyoni remek játéka új kérdéseket vetett fel a középpálya összeállításával kapcsolatban. Szoboszlai helyzete így egyre érdekesebbé válhat Liverpoolban, különösen a szurkolók kritikája és a szakértői értékelések fényében.

A vasárnap esti szuperrangadón Kerkez Milos kezdőként lépett pályára a Liverpool csapatában, Szoboszlai Dominik pedig a Brentford elleni sérülését követően 15 nap után már leülhetett a kispadra.

Szoboszlai Dominik két hét után lépett ismét pályára a Liverpool csapatában
Szoboszlai Dominik két hét után lépett ismét pályára a Liverpool csapatában
Fotó: Henry Nicholls / AFP

A találkozót azonban a címvédő Arsenal nyerte a német válogatott Kai Havertz találatával, aki pályafutása 46. gólját szerezte a Premier League-ben. Ezzel Ilkay Gündogant megelőzve ő lett a liga történetének legeredményesebb német játékosa.

A vereség ellenére a Liverpool játékára nem lehetett panasz. Andoni Iraola együttese rendkívül veszélyesen futballozott. A Poolnak volt kapufája, ajtó-ablak ziccere, nem mellesleg pedig 28 érintése volt az Arsenal tizenhatosán belül az első félidőben, ami új Premier League-rekord.

Szoboszlai Dominik helyettesét méltatják a liverpooli portálok

A vasárnap esti mérkőzésen Kerkez Milos rendkívül aktív volt támadásban. Az első félidőben kis híján gólpasszt adott Alexis Mac Allisternek, de a világbajnok argentin középpályás ajtó-ablak helyzetben fölé fejelte a labdát.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola congratulates Liverpool's English midfielder #42 Trey Nyoni as he leaves the pitch, substituted during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A szurkolók nekiestek a Liverpool edzőjének, amiért lehozta Trey Nyonit
Fotó: Darren Staplesó / AFP

Szoboszlai Dominik az 59. percben állt be a saját nevelésű Trey Nyoni helyére, azonban a csere nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A Liverpool 19 éves védekező középpályása remekül futballozott

  • 96%-os passzpontossággal dolgozott; 
  • emellett pedig 14, az ellenfél védelmi vonalait áttörő passza is volt.

A szurkolókat nem az zavarta, hogy Szoboszlai visszatért a Liverpoolba, hanem az, hogy Andoni Iraola ismét védekező középpályásként küldte pályára a magyar klasszist, ahelyett, hogy tízes pozícióban, a támadósorban szerepeltette volna Florian Wirtz helyett.

A szurkolók tehát ítéletet mondtak Iraola rossz cseréje után, de mi a helyzet a Liverpool csapatával foglalkozó portálokkal?

A Liverpool Echo rendkívül szigorú, 5-ös osztályzatot adott Kerkez Milosnak, aki a mérkőzés legnagyobb helyzetét készítette elő. Azt írják, hogy túl sok beadása volt, amelyeket könnyedén kifejeltek az Arsenal védői, de kiemelik, hogy a hozzáállására ezúttal sem lehetett panasz, ráadásul rendkívül nehéz dolga volt az angol válogatott Noni Madueke ellen. A több mint fél órát futballozó Szoboszlai Dominik 6-os értékelést kapott. A játékáról viszont csak annyit írtak, hogy volt néhány ígéretes megindulása.

Az Anfield Index 6-osra értékelte Kerkez játékát. Azt írják, hogy nem igazán ment neki a játék, mert ugyan sokat volt nála a labda, de a jó beadásokkal adós maradt. Azt viszont kiemelik, hogy az első félidő vége előtt egy remek beadással jelentkezett, amelyet Alexis Mac Allisternek gólra kellett volna váltania. Megemlítik, hogy a második félidőben végig felvette a versenyt Maduekével, és jól helytállt ebben az oda-vissza lüktető, nyílt párharcban. Az 59. percben beálló Szoboszlai szintén 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban azt írják, hogy azért állt be, hogy még több intenzitást vigyen a Liverpool játékába. Arról viszont már nem értekeznek, hogy ez sikerült-e neki.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) vies with Arsenal's English midfielder #20 Noni Madueke (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Noni Madueke rendesen megdolgoztatta Kerkez Milost
Fotó: Darren Staples / AFP

A Liverpool.com portál 7-es osztályzattal díjazta Kerkez játékát. Azt írják, hogy a 22 éves balhátvéd védekezésben türelmes és megfontolt volt, még akkor is, amikor a szurkolók azt szerették volna, hogy gyorsabban és határozottabban lépjen fel. Noni Maduekéval szemben néhány alkalommal szerencséje volt, miután elveszítette a párharcát, a második félidőben azonban támadásban egyre inkább belelendült, és fokozatosan nagyobb szerepet vállalt a játékban egészen a lecseréléséig. Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott a teljesítményére. Róla azt írják, hogy friss lendületet vitt a játékba, de a támadásokhoz nem tudta hozzátenni azt a pluszt, amire a csapatnak szüksége lett volna.

  • Érdekesség, hogy a portál a találkozó egyik nyerteseként külön kiemelte a Szoboszlai posztján futballozó Trey Nyonit, aki remekül felvette a ritmust pályafutása első kezdőként lejátszott Premier League-mérkőzésén.

Hangsúlyozzák, hogy a 19 éves játékos úgy mozgott a pályán, mintha mindig is ott lett volna a helye. A fiatal középpályás a legnagyobb nyomás alatt is óriási higgadtsággal futballozott. Gyakran ő volt az utolsó játékos a Liverpool védelmi vonalában, így akár egyetlen rossz mozdulat is elég lett volna ahhoz, hogy gólt ajándékozzon az ellenfélnek. Mindez jól mutatja, mekkora bizalmat szavaz neki Andoni Iraola.

A This is Anfield 6-os osztályzattal jutalmazta Kerkezt. Azt írják róla, hogy a mérkőzés nagy részében bosszantó teljesítményt nyújtott, ugyanakkor egy egészen kiváló beadással is jelentkezett, amelyből Mac Allisternek gólt kellett volna szereznie. Megemlítik, hogy a második félidőben egy teljesen szükségtelen szabálytalanságért sárga lapot kapott, holott Maduekének esélye sem volt elérni a labdát. Ezt leszámítva a szerelésekben kellően határozott és agresszív volt, amire nagy szükség volt ezen a mérkőzésen.

Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy a középpálya mélyebb területein akadt néhány jó megmozdulása, de összességében nem tudta azt a pluszt hozzátenni a játékhoz, amit talán elvártak volna tőle. 

A magyar középpályás helyén futballozó Nyoniról pedig megjegyezték, hogy a lecserélése után gyengébbnek tűnt a Liverpool középpályája.

A jelek szerint a Liverpool szurkolói rendkívül elégedettek Nyoni játékával, aki könnyen lehet, hogy alapemberré válik Andoni Iraola együttesében. A kérdés már csak az, hogy mi lesz így a többi sztárjátékos sorsa. A baszk szakember az utóbbi időben már a holland Ryan Gravenberchet is tízesként próbálgatta, a szurkolók pedig Szoboszlai Dominiket szeretnék ezen a poszton látni. Csakhogy Iraola a szezon előtt kijelentette, hogy nála a német Florian Wirtz az első számú választás.

Mindenesetre Nyoni berobbanása megkavarhatja a helyzetet a Liverpool középpályáján, így Szoboszlai helyzete is változhat a csapaton belül. A kérdés már csak az, hogy pozitív vagy negatív irányba.

 

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