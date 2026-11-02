A vasárnap esti szuperrangadón Kerkez Milos kezdőként lépett pályára a Liverpool csapatában, Szoboszlai Dominik pedig a Brentford elleni sérülését követően 15 nap után már leülhetett a kispadra.

Szoboszlai Dominik két hét után lépett ismét pályára a Liverpool csapatában

Fotó: Henry Nicholls / AFP

A találkozót azonban a címvédő Arsenal nyerte a német válogatott Kai Havertz találatával, aki pályafutása 46. gólját szerezte a Premier League-ben. Ezzel Ilkay Gündogant megelőzve ő lett a liga történetének legeredményesebb német játékosa.

A vereség ellenére a Liverpool játékára nem lehetett panasz. Andoni Iraola együttese rendkívül veszélyesen futballozott. A Poolnak volt kapufája, ajtó-ablak ziccere, nem mellesleg pedig 28 érintése volt az Arsenal tizenhatosán belül az első félidőben, ami új Premier League-rekord.

Szoboszlai Dominik helyettesét méltatják a liverpooli portálok

A vasárnap esti mérkőzésen Kerkez Milos rendkívül aktív volt támadásban. Az első félidőben kis híján gólpasszt adott Alexis Mac Allisternek, de a világbajnok argentin középpályás ajtó-ablak helyzetben fölé fejelte a labdát.

A szurkolók nekiestek a Liverpool edzőjének, amiért lehozta Trey Nyonit

Fotó: Darren Staplesó / AFP

Szoboszlai Dominik az 59. percben állt be a saját nevelésű Trey Nyoni helyére, azonban a csere nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A Liverpool 19 éves védekező középpályása remekül futballozott:

96%-os passzpontossággal dolgozott;

emellett pedig 14, az ellenfél védelmi vonalait áttörő passza is volt.

A szurkolókat nem az zavarta, hogy Szoboszlai visszatért a Liverpoolba, hanem az, hogy Andoni Iraola ismét védekező középpályásként küldte pályára a magyar klasszist, ahelyett, hogy tízes pozícióban, a támadósorban szerepeltette volna Florian Wirtz helyett.

A szurkolók tehát ítéletet mondtak Iraola rossz cseréje után, de mi a helyzet a Liverpool csapatával foglalkozó portálokkal?

A Liverpool Echo rendkívül szigorú, 5-ös osztályzatot adott Kerkez Milosnak, aki a mérkőzés legnagyobb helyzetét készítette elő. Azt írják, hogy túl sok beadása volt, amelyeket könnyedén kifejeltek az Arsenal védői, de kiemelik, hogy a hozzáállására ezúttal sem lehetett panasz, ráadásul rendkívül nehéz dolga volt az angol válogatott Noni Madueke ellen. A több mint fél órát futballozó Szoboszlai Dominik 6-os értékelést kapott. A játékáról viszont csak annyit írtak, hogy volt néhány ígéretes megindulása.